Infantil: todos los resultados y tablas, tras la disputa de la cuarta fecha

Con viento a favor sigue el desarrollo de la actividad del Fútbol Infantil. El pasado sábado se jugó íntegramente la cuarta fecha en la que Campana y Juventud fueron locales. Las Palmas, Independiente y San Rafael jugaron respectivamente en ciudad Rodríguez, San José de Mayo y Ecilda Paullier.

SERIE A | Juventud Unida recibió a River Plate y logró la victoria en Semillas y Cebollas, un empate en Churrinches mientras que el albirrojo ganó en las otras tres categorías.

Por el mismo grupo Las Palmas enfrentó a Nueva Unión en Rodríguez obteniendo dos empates en Chatas y Churrinches. Las otras cuatro categorías fueron victorias de los locatarios.

Independiente en tanto, visitó a San Lorenzo y lamentablemente no pudo conquistar puntos. En el otro partido de la serie, Central fue local ante Treinta y Tres. Una victoria decana en Semillas, cuatro empates en Chatas, Gorriones, Cebollas y Baby, los de El Abasto ganaron en Churrinches.

SERIE B | En este grupo, Río Negro cumplió con su fecha libre mientras Campana como local ganó en las cuatro categorías que presentó Tito Borjas y además se adjudicará también los puntos en Cebollas y Baby, en las que no compite el equipo borjense.

San Rafael visitó a Sacachispas y no pudo rescatar puntos, todas las victorias fueron anaranjadas.

Finalmente Universal recibió a Nacional. El albiverde presentó cinco categorías logrando dos triunfos en Churrinches y Cebollas, tres victorias tricolores a las que se suman los puntos de Semillas que es la categoría donde no compiten lo locatarios.

Liga San José de Fútbol Infantil

4ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida vs. River Plate

2 Chatas 4

1 Churrinches 1

1 Gorriones 2

2 Semillas 0

2 Cebollas 1

1 Baby 2

Nueva Unión vs. Las Palmas

0 Chatas 0

1 Churrinches 1

2 Gorriones 1

3 Semillas 0

1 Cebollas 0

4 Baby 0

San Lorenzo vs. Independiente

3 Chatas 1

2 Churrinches 1

2 Gorriones 1

7 Semillas 1

2 Cebollas 1

2 Baby 1

Central vs. Treinta y Tres

1 Chatas 1

2 Churrinches 4

0 Gorriones 0

3 Semillas 0

2 Cebollas 2

1 Baby 1

Campana vs. Tito Borjas

6 Chatas 0

7 Churrinches 1

2 Gorriones 0

4 Semillas 0

3 Cebollas 0 (WO)

3 Baby 0 (WO)

Sacachispas vs. San Rafael

4 Chatas 0

4 Churrinches 2

4 Gorriones 0

6 Semillas 0

2 Cebollas 1

1 Baby 0

Universal vs. Nacional

0 Chatas 2

4 Churrinches 0

0 Gorriones 3

0 Semillas 3 (WO)

4 Cebollas 3

0 Baby 6

Próxima Fecha (5ª)

SERIE A

Juventud Unida vs. Nueva Unión

Las Palmas vs. San Lorenzo

Independiente vs. Central

Treinta y Tres vs. River Plate

SERIE B

Libre: Nacional

San Rafael vs. Campana

Río Negro vs. Sacachispas

Tito Borjas vs. Universal

Por Jorge Gambetta.