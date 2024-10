Infantil: los tres de Libertad fueron locales el pasado fin de semana

El pasado sábado 28 de setiembre la Liga San José de Fútbol Infantil disputó en forma parcial la tercera fecha del Torneo de Cierre. No se jugaron dos partidos entre Juventud Unida y Nacional que se disputaban en la tarde-noche del lunes 30 correspondientes a las categorías Cebollas y Baby.

Entre semana se disputaron los partidos que quedaban pendientes de las dos primeras fechas por lo que el calendario al día de hoy estaría totalmente al día.

SERIE A| Por el grupo A tanto Juventud Unida como Las Palmas oficiaron de locatarios en sus canchas ante Nacional y San Lorenzo respectivamente.

Juventud Unida ganó en Chatas y Gorriones, fue empate en Churrinches y victoria tricolor en Semillas. Las Palmas por su parte sólo ganó en Gorriones, las restantes cinco categorías fueron con victoria azulgrana.

Independiente recibió a River Plate con victoria roja en Churrinches, dos empates en Chatas y Cebollas y tres victorias para los albirrojos.

San Rafael por su parte visitó a Río Negro y logró la victoria en Churrinches y Cebollas, dos empates en Chatas y Gorriones y victoria cebrita en las dos restantes categorías.

SERIE B| Campana también fue local ante Treinta y Tres que resultó un durísimo adversario para los tricolores locales, dos empates en Gorriones y Cebollas y cuatro victorias para “el 30” en las restantes categorías.

Sacachispas recibió a Universal y resultaron dos victorias anaranjadas en Chatas y Baby, un empate en Semillas y tres victorias albiverdes en las restantes. Finalmente Nueva Unión sumó los tres puntos en las seis categorías ante Tito Borjas.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 3ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida – Nacional

7 Chatas 1

1 Churrinches 1

3 Gorriones 0

1 Semillas 2

– Cebollas –

– Baby –

Independiente – River Plate

1 Chatas 1

3 Churrinches 1

0 Gorriones 4

0 Semillas 1

1 Cebollas 1

2 Baby 3

Río Negro – San Rafael

0 Chatas 0

2 Churrinches 3

1 Gorriones 1

7 Semillas 1

1 Cebollas 2

6 Baby 0

Las Palmas – San Lorenzo

0 Chatas 2

0 Churrinches 1

2 Gorriones 1

0 Semillas 1

2 Cebollas 4

0 Baby 4

Torneo de Cierre

Resultados Serie B

Libre: Central

Sacachispas – Universal

2 Chatas 1

0 Churrinches 1

1 Gorriones 2

3 Semillas 3

2 Cebollas 3

2 Baby 1

Nueva Unión – Tito Borjas

3 Chatas 0 (WO)

1 Churrinches 0

1 Gorriones 0

3 Semillas 0 (WO)

3 Cebollas 1

3 Baby 0

Campana – Treinta y Tres

2 Chatas 3

1 Churrinches 4

1 Gorriones 1

0 Semillas 4

0 Cebollas 0

0 Baby 3

Próxima Fecha (4ª)

Serie A

Río Negro vs Independiente

Nacional vs Las Palmas

River Plate vs Juventud Unida

San Rafael vs San Lorenzo

Serie B

Libre: Sacachispas

Nueva Unión vs Central

Universal vs Campana

Tito Borjas vs Treinta y Tres

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.