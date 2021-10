Infantil: Juventud recibe a Central por la novena fecha

Entre sábado y domingo se jugaron algunos partidos correspondientes a la novena fecha del torneo de la Liga San José de Fútbol Infantil. El inicio de las actividades de las selecciones en torneos de ONFI, obligó a que algunas categorías fueran diferidas o que, en el caso de Juventud Unida y Central fijaran martes y miércoles para sus partidos en Libertad.

SERIE A | Por la Serie A, en Libertad Las Palmas recibió a Treinta y Tres y fueron seis victorias visitantes. Independiente por su parte recibió a River Plate en cuatro categorías, empataron en Churrinches y fueron tres victorias para el albirrojo en Chatas, Cebollas y Baby.

A Juventud Unida le visitará Central. Este martes desde las 18 y 30 están fijados los encuentros en Gorriones, Semillas y Cebollas mientras que el miércoles está previsto que jueguen también desde las 18 y 30 en Chatas, Churrinches y Baby. Hasta el cierre de esta edición no se conocían los resultados entre San Lorenzo y Nueva Unión.

En Chatas lidera River Plate con 27 puntos; en Churrinches San Lorenzo con 24, en Gorriones River Plate con 22 seguido por Juventud Unida con 21. En Semillas, el puntero es Central con 24; en Cebollas Juventud Unida con 24 y en Baby el puntero es Treinta y Tres con 23 puntos.

SERIE B | Por la otra serie mientras tanto, Sacachispas cumplió su fecha libre, Campana visitó a Nacional. Quedó pendiente el partido de Churrinches porque el locatario tenía algunos jugadores cuarentenados, Campana ganó en Cebollas, empataron en Chatas y Semillas y fueron victorias locatarias en Gorriones y Baby.

San Rafael recibió a Universal en cuatro categorías. Quedó pendiente para esta semana el partido de Cebollas, el local ganó en Baby y se adjudica los puntos de Semillas, el albiverde ganó en Chatas, Churrinches y Gorriones.

Finalmente Río Negro recibió a Tito Borjas y obtuvo la victoria en 5 categorías, el borjense ganó solamente en Semillas.

En esta serie Campana lidera en Chatas y Semillas con 19 puntos y también en Cebollas con 21 puntos. En Churrinches el líder es Universal con 18, en Gorriones Nacional con 22 y en Baby comparten la punta San Rafael, Río Negro y Sacachispas con 18, aunque los de Ecilda tienen 2 partidos menos que sus rivales.

FEMENINO | Comenzó el pasado fin de semana el primer Campeonato de la Liga San José de Fútbol Infantil Femenino. En cancha de River Plate se enfrentaron el sábado las categorías Sub 9 y Sub 11 de las albirrojas y Nacional, fueron dos triunfos tricolores. El domingo mientras tanto en cancha de Río Negro las cebritas recibieron a Nueva Unión Oriental y se repartieron un triunfo locatario en Sub 9 y una victoria visitante en Sub 11, finalmente en cancha de Treinta y Tres las locales se impusieron a Central.

Como dato anecdótico vale decir que en los partidos de River y Nacional impartió justicia María Silvia González que fuera mundialista defendiendo la celeste en el Mundial Sub 17 y hoy reviste en los cuadros arbitrales del Fútbol Infantil.

Por Jorge Gambetta.