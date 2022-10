Infantil de la Liga San José: en la recta final de los torneos de Oro y Plata

El Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil entró en la recta final hacia las tres últimas fechas y en algunas categorías los resultados van definiendo quiénes podrían tener lugar en el cuadro de finales por copas de Oro y Plata.

Se disputó el sábado la fecha 11 y quedaron varios partidos pendientes por diferentes razones pero algunos debieron suspenderse por parte de los árbitros debido al mal estado de las canchas. Otros ya habían sido fijados para disputarse entre semana como los correspondientes a categorías Churrinches y Semillas entre Universal y River Plate fijados para el martes o el de Chatas entre Central y Juventud Unida que se disputaba el lunes.

En cancha de Las Palmas donde el local recibió a Río Negro debieron suspenderse cuatro categorías por las condiciones del terreno de juego mientras que en la cancha de Campana se suspendió el partido de Semillas entre tricolores y Nueva Unión cuando restaban unos 20 minutos de juego y también en su totalidad el correspondiente a la categoría Baby.

SERIE A| Por la Serie A Campana disputó íntegramente cuatro encuentros ante Nueva Unión, fue empate en Chatas y Gorriones y victorias tricolores en Churrinches y Cebollas.

Por el mismo grupo Juventud Unida visitó a Central y de los cinco encuentros disputados fueron tres victorias para la verde -en Churrinches, Semillas y Baby-, un empate en Gorriones y una victoria decana en Cebollas.

San Rafael por su parte recibió a Treinta y Tres y pudieron disputarse las seis categorías con cinco victorias visitantes y un empate en Cebollas. Finalmente Universal y River Plate disputaron cuatro categorías con tres victorias albirrojas en Chatas, Cebollas y Baby y un empate en Gorriones.

En la Próxima fecha jugarán Juventud vs. San Rafael, River Plate vs. Central, Nueva Unión vs. Universal y Treinta y Tres vs. Campana.

SERIE B| Por la Serie B Las Palmas recibió a Río Negro y sólo se disputaron dos encuentros en Chatas y Gorriones con victoria para los cebritas. Nacional mientras tanto fue local ante Sacachispas en cuatro categorías, fue victoria tricolor en Churrinches, dos victorias anaranjadas en Chatas y Semillas y un empate en Gorriones.

En la próxima fecha Las Palmas recibirá a Independiente, Río Negro será local de Tito Borjas y Sacachispas de San Lorenzo.

DISPUTAS| En ambas series las posiciones aún están abiertas pero River Plate y Campana parecen ser quienes disputen las finales de Chatas por el Grupo A mientras por el B se perfilan Independiente, Sacachispas y San Lorenzo. En Churrinches Campana y Juventud podrían ser el 1-2 de la Serie A y por la B Nacional, San Lorenzo y Sacachispas parecen distanciarse del resto.

En Gorriones por la Serie A River Plate, San Rafael y Juventud Unida son hasta ahora los tres de arriba mientras que en la Serie B San Lorenzo y Sacachispas hacen el 1-2 sin descartar a Nacional que podría meterse en la pelea. En categoría Semillas Treinta y Tres y Campana ocupan los dos primeros lugares, Juventud podría entrar en pelea dentro de la Serie A, por la B San Lorenzo, Sacachispas y Nacional sería los más firmes candidatos; en Cebollas mientras tanto Campana parece bastante firme en la punta, detrás hay al menos tres aspirantes que son River Plate, Juventud y Central; en la Serie B Nacional, San Lorenzo y Sacachispas vienen muy juntos bien arriba.

Por último en Baby en la Serie A Juventud Unida y Campana parecen muy firmes en el 1-2 y en la Serie B los aspirantes son varios, Independiente, Río Negro, Sacachispas, N

acional o San Lorenzo, todos separados por tan solo tres puntos.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.