Infantil de la Liga San José: comenzó el Clausura y el domingo son las finales del Apertura

La primera fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil se disputó parcialmente el pasado sábado 7 de setiembre. No se jugó en la categoría Cebollas ya que la selección de la categoría disputó durante el fin de semana en Durazno las semifinales del Campeonato Nacional de ONFI. Además quedaron otras dos categorías pendientes entre Nueva Unión y Universal. Todos los pendientes se disputarían esta semana.

Sobre la actuación de la Selección de la Generación 2012 o Cebollas, decir que tuvo una muy buena actuación en Durazno ya que clasificó en primer lugar para las finales nacionales.

Por otra parte el fin de semana próximo la actividad se limitará a las finales por copas de Oro y Plata correspondientes al Torneo Inicial.

LA FECHA| Por la Serie A el único cruce que jugó las seis categorías fue entre Río Negro y Nacional y en todas fue victoria tricolor; en Libertad, Juventud Unida recibió a Las Palmas y resultaron cinco victorias verdolagas; en Puntas de Valdez Independiente recibió a San Lorenzo con tres empates y dos victorias azulgranas en Churrinches y Gorriones; finalmente River Plate fue local ante San Rafael con victorias santas en Churrinches y Baby y triunfos albirrojos en las restantes.

Por la Serie B, Campana recibió a Sacachispas en cinco categorías con victorias tricolores en Churrinches, Gorriones y Semillas y triunfos anaranjados en Chatas y Baby; Central fue local ante Treinta y Tres con una victoria decana en Gorriones, dos empates en Churrinches y Semillas y victorias para “el 30” en Chatas y Baby; Universal y Nueva Unión sólo disputaron tres categorías con dos victorias para los de Rodríguez en Churrinches y Gorriones y un triunfo albiverde en Semillas. Quedaron pendientes los partidos de Chatas, Cebollas y Baby. Tito Borjas por su parte cumplió su fecha libre.

Oficialmente el único partido que está fijado para el miércoles 11 a las 19 es el que jugarán Independiente y San Lorenzo en la categoría Cebollas; tras el cierre de esta edición se definía en la liga, fechas y horarios del resto de los partidos pendientes.

SELECCIÓN| Entre el sábado 7 y el domingo 8 de setiembre se disputaron en el Estadio de Fútbol Infantil José Pedro Varela de Durazno las Semifinales de la Serie 3 del Campeonato Nacional de la Categoría 2012 de la Divisional A de ONFI.

En la tarde del sábado la actividad comenzó con la victoria de la Liga Maldonadense por 4 a 0 sobre Durazno y a segunda hora San José le ganó por la mínima a Liga Palermo.

La activida

d continuó el domingo desde la mañana, a primera hora Palermo le ganó 2 a 0 a Maldonadense y San José derrotó 2 a 1 a Durazno, ya en la tarde dominguera San José y Maldonadense igualaron a uno mientras que Palermo goleó a Durazno 9 a 1.

En las posiciones quedó San José primero con 7 puntos, Maldonadense 4, Palermo 3 y Durazno 0. Por lo que la selección josefina estará en las finales del torneo nacional.

Finales del Torneo Inicial del Infantil

El próximo fin de semana se disputarán las finales por Copa de Oro y Plata correspondientes al Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil, la actividad se desarrollará en el Estadio de Fútbol Infantil del Parque Rodó de San José de Mayo según el siguiente Cronograma:

Sábado 14 de setiembre: hora 11.15 Río Negro vs. Universal Copa de Plata Churrinches; 12:40 Juventud Unida vs. San Lorenzo Copa de Oro Churrinches; 14:00 Nacional vs. Nueva Unión Plata Semillas; 15:20 Treinta y Tres vs. Campana Oro Semillas; 16:40 Treinta y Tres vs. Universal Plata Baby; 18:00 Juventud Unida vs. Campana Oro Baby.

Domingo 15 de setiembre: 11:15 Juventud Unida vs. San Lorenzo Plata Cebollas; 12:40 San Rafael vs. Campana Oro Cebollas; 14:00 Treinta y Tres vs. San Lorenzo Plata Chatas; 15:20 Juventud Unida vs. Central Oro Chatas; 16:40 Treinta y Tres vs. River Plate Plata Gorriones; 18:00 Juventud Unida vs. Campana Oro Gorriones. En las dos jornadas la entrada única es de $100.

Imágenes: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.