Infantil: Campana debutó de local en la segunda fecha; todos los resultados de la fecha

Sin postergaciones se disputó el pasado sábado la 2ª fecha del Campeonato 2020 de la Liga San José de Fútbol Infantil. En Libertad, por la Serie B Campana recibió a Nacional y San Rafael visitó a Universal, mientras que por la Serie A el resto de los equipos de Libertad y el de Puntas de Valdez jugaron como visitantes en San José de Mayo.

SERIE A | Juventud Unida visitó a Central bajo el arbitraje de Luis Fabregat. La verde cosechó cuatro victorias, en Churrinches, Gorriones, Cebollas y Baby, un empate en Chatas y fue victoria decana en Semillas.

Por su parte Independiente viajó al Menéndez Celentano para enfrentar a River Plate. Los rojos de Puntas de Valdez sólo rescataron un punto producto del empate en la categoría Cebollas. En este partido el silbato estuvo bajo la responsabilidad del señor Adrián Hornes en dos categorías y de Carlos Vico en cuatro.

El equipo de Las Palmas estuvo en El Abasto y no le fue bien ante uno de los candidatos de siempre. Treinta y Tres se impuso en las seis categorías. El encargado de impartir justicia en estos partidos fue Diego Deledón.

Finalmente la serie se completó con el partido que en Rodríguez disputaron Nueva Unión y San Lorenzo con el arbitraje de Carlos Vergara. Fueron tres victorias locatarias en Chatas, Gorriones y Cebollas, dos empates en Semillas y Baby y victoria santa en Churrinches.

En la categoría Chatas lideran Treinta y Tres, River Plate y Nueva Unión (6 pts), en Churrinches Juventud Unida, Treinta y Tres y San Lorenzo (6 pts), en Gorriones Treinta y Tres, Juventud Unida y River Plate (6 pts), en Semillas Treinta y Tres y Central (6 pts), en Cebollas y Baby los líderes son Treinta y Tres y Juventud Unida con 6 unidades.

SERIE B | Como dijimos en el comienzo Campana debutó como local ante Nacional, arbitró Antonio Reccioppe y fueron tres victorias locatarias en Chatas, Cebollas y Baby, mientras que las tres restantes fueron triunfos del tricolor maragato.

San Rafael por su parte visitó a Universal y en la ocasión arbitraron Natalia González en dos categorías y Leonardo López en tres, ya que el albiverde no participa en la categoría Semillas.

Por último Tito Borjas fue local de Río Negro en cuatro categorías, fueron todas victorias para los cebritas bajo el arbitraje de María González.

En Chatas lidera Universal (4 pts), en Churrinches y Gorriones Universal y Nacional (6 pts.), en Semillas San Rafael (4 pts), en Cebollas Río Negro y Universal (6 pts) y en Baby San Rafael y Río Negro (6 pts).

Liga San José de Fútbol Infantil

Temporada 2021 – 2ª Fecha

Resultados – Serie A

Central vs. Juventud Unida

1 Chatas 1

2 Churrinches 5

1 Gorriones 7

1 Semillas 0

0 Cebollas 2

0 Baby 1

River Plate vs. Independiente

6 Chatas 0

3 Churrinches 0

1 Gorriones 0

2 Semillas 0

3 Cebollas 3

6 Baby 1

Treinta y Tres vs. Las Palmas

4 Chatas 0

6 Churrinches 0

6 Gorriones 0

6 Semillas 0

2 Cebollas 0

7 Baby 1

Nueva Unión vs. San Lorenzo

1 Chatas 0

0 Churrinches 6

1 Gorriones 0

1 Semillas 1

2 Cebollas 1

1 Baby 1

Resultados Serie B

Libre: Sacachispas

Campana vs. Nacional

2 Chatas 0

0 Churrinches 1

0 Gorriones 2

1 Semillas 0

3 Cebollas 1

3 Baby 1

Tito Borjas vs. Río Negro

0 Chatas 0

3 Churrinches 3

0 Gorriones 3

0 Semillas 3

0 Cebollas 3 (WO)

0 Baby 3 (WO)

Universal vs. San Rafael

4 Chatas 0

5 Churrinches 0

1 Gorriones 0

0 Semillas 3 (WO)

2 Cebollas 0

0 Baby 3

Próxima Fecha (3ª)

Serie A

Juventud Unida vs. Treinta y Tres

Las Palmas vs. River Plate

Independiente vs. Nueva Unión

San Lorenzo vs. Central

Serie B

Libre: San Rafael

Sacachispas vs. Campana

Río Negro vs. Universal

Nacional vs. Tito Borjas

Por Jorge Gambetta.

Fotos Sebastián Parentelli.