Independiente y Oriental lideran las copas A y B en la liga de Ecilda

Se disputó el pasado domingo la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Ecilda Paullier en sus copas de Oro y Plata, tanto en Primera División como en Reserva. Independiente goleó a Huracán por la Copa de Oro y Oriental hizo lo suyo ante Ciudad del Plata por la Copa de Plata.

ORO| Por Copa de Oro, en Primera División, en Paraje Juncal, Independiente derrotó 5 a 0 a Huracán con goles de Mauricio González, Facundo Rodríguez, Agustín Muñiz, Ignacio Tejera y Facundo Montelongo.

En el Ricardo Reyes también fue victoria visitante. Juventud Unida le ganó por la mínima a San Rafael con gol de Joaquín Fuentes. Esta fue la primera victoria verde que llegaba con dos empates.

Finalmente en el José Pollero de la Colonia Alonso Montaño, Juincam no pudo con Rampla Juniors. Fue empate sin goles y de esa manera ambos dejaron de compartir la punta de la tabla con los rojos de Puntas de Valdez.

Posiciones: Independiente 7, Juincam, Juventud Unida y Rampla 5, San Rafael 1 y Huracán de Juncal 0.

Próxima Fecha: Juventud Unida vs. Rampla Juniors, Independiente vs. Juincam y San Rafael vs. Huracán de Juncal.

PLATA| Por la Copa de Plata mientras tanto, en el Ángel Buela, Oriental goleó 4 a 0 a Ciudad del Plata y le sacó tres puntos en la tabla. Los tantos para el franjeado fueron dos de Federico Lamaisón, uno de Ignacio Portillo y uno en contra.

En el Rodríguez Bonavita de Ecilda Paullier, Artigas logró su primera victoria ante River de Panta por 2 a 0 con goles de Charles Arteaga y Rodrigo Callero. Por último en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz y Sacachispas igualaron sin goles.

Posiciones: Oriental 09, Ciudad del Plata 6, La Paz 4, Artigas 3, Sacachispas 2 y River de Panta 1.

Próxima fecha: Ciudad del Plata vs. La Paz; Sacachispas vs. Artigas y River de Panta vs. Oriental.

RESERVA| Por Copa de Oro en Reserva Huracán cayó como local ante Independiente 2 a 0, los tantos rojos fueron los dos de Emanuel De León.

En el Ricardo Reyes San Rafael y Juventud Unida igualaron1 a 1, Ignacio Fernández anotó para el santo y Julián Ríos lo hizo para la verde.

Por último, en el José Pollero Juincam venció 4 a 2 a Rampla Juniors. Dos de Rodrigo Martínez más el aporte de Alejandro Cardone y Leonard Méndez para el local. Matías Lapizaga y Damián De Vera anotaron para el ramplense.

Posiciones: Independiente 7, San Rafael 5, Juventud Unida 4, Juincam, Rampla Juniors y Huracán de Juncal 3 puntos.

Por la Copa de Plata de Reserva mientras tanto, Artigas y River de Panta igualaron 1 a 1, Mathías Carvajal para el local y Nahuel Santana para los de Panta.

Oriental le ganó 2 a 0 a Ciudad del Plata con goles de Alejandro Silva y Joaquín Curbelo; por último La Paz derrotó a Sacachispas 2 a 1, Iván Díaz y Lucas Ruiz anotaron para el celeste y Rafael Moreira lo hizo para el anaranjado.

Posiciones: Oriental 9, River de Panta 5, La Paz 4, Ciudad del Plata 3, Artigas 2 y Sacachispas 1.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen de archivo.