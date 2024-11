Hubo fecha de la Liga Maragata de Vóleibol en Puntas de Valdez el sábado 23

La Liga Maragata de Vóleibol (LIMAVO), trasladó su actividad este sábado 23 de noviembre al Gimnasio de Puntas de Valdez para lo que fue la 16ª fecha de los torneos femeninos en las categorías Juveniles. Desde la mañana la jornada comenzó con la categoría Sub 18, pasado el mediodía fue el turno de la Sub 13 y el cierre de la fecha correspondió a la Sub 15.

MATUTINO | En Sub 18 se disputaron cuatro encuentros, Campana A le ganó 2-1 a Santa Voley B con parciales (28/30, 25/21, 15/13). Basta ver el parcial del primer chico para imaginar un partidazo. Luego se enfrentaron los equipos de Santa Lucía A y B, ganó el A 2 – 0 (25/10 y 25/22), Santa Voley A le ganó 2 – 1 a Campana A en otro interesante partido con parciales 26/24, 20/25 y 15/13.

El cierre de la categoría fue con victoria de Puntas de Valdez ante las libertenses de DTP 2 – 0 (25/12 y 25/18).

VESPERTINO | Tras un descanso al mediodía se retomó la actividad con la categoría Sub 13, por la que se disputaron dos partidos, Colonia Rowing derrotó 2 – 0 a San José con parciales 25/14 y 25/18; también fue victoria de las chicas colonienses 2 – 0 ante Campana (dos sets de 25/15).

Por último se jugaron cuatro encuentros de la Categoría Sub 15, ,Estudiantes El Colla B venció 2 – 0 a San José (25/17 y 25/12); Estudiantes El Colla A cayó 0 – 2 ante Campana A (22/25 y 14/25; también fue derrota de Estudiantes El Colla B ante Campana 1 – 2 (25/17, 18/25 y 13/15); por último Estudiantes El Colla B le ganó 2 – 1 a Puntas de Valdez (25/19, 18/25 y 15/13).

POSICIONES | De acuerdo a estos resultados en Sub 13 las posiciones las lidera Colonia Rowing con 12 puntos, San José 4, DTP y Campana 3.

En Sub 15 Colonia Rowing lidera con 30 puntos, Estudiantes El Colla B 26, Campana B 25, San José 21, Campana A y Estudiantes El Colla A 20, DTP 19, Puntas de Valdez 17 y Progreso 4.

En Sub 18 comparten la punta Puntas de Valdez y Santa Voley A con 31 puntos, DTP 29, Santa Voley B 26, ACJ 25, Juventud de Colonia 24, Campana A 20, Campana B 19, San José 18 y Río Negro 17.

MAYORES | Las categorías mayores habían jugado la fecha 12 sólo en la rama femenina el domingo 10 en el Gimnasio Argos de la capital departamental. Las posiciones quedaron con igualdad en la primera posición entre ACJ y Juventud de Colonia, con 27 puntos también igualan Canelones y Las Vetes, DTP 26, La Revuelta 25, Unión Cardona 21, Puntas de Valdez 20, Campana 19 y Santa Vóley 13.

