Hubo actividad de Femenino en el vóley de la LIMAVO

La Liga Maragata de Voleibol (LIMAVO),

avanza en sus torneos. El fin de semana se jugó en Colonia y en Libertad y en la noche del martes 8 se estará jugando en Puntas de Valdez. No hubo actividad de la rama masculina.

En la tarde y noche del sábado 5 en el Gimnasio San Isidro se disputaron tres partidos de Sub 15 y cinco de Sub 18, correspondientes a la 12ª Fecha del Torneo Juvenil en la rama femenina.

SÁBADO| En Sub 15: en duelo campanero, Campana A perdió 0 – 2 ante Campana B con parciales de 17/25 y 21/25; Puntas de Valdez perdió 1 – 2 ante San José (17/25, 25/23, 11/15) y Campana B derrotó 2- 1 a DTP (29/27, 24/26, 15/13).

En Sub 18: Santa Voley A perdió 0 – 2 ante Puntas de Valdez (18/25, 17/25), Santa Voley B cayó ante DTP 0 – 2 (16/25, 21/25), Santa Voley A perdió 1 – 2 ante ACJ (23/25, 25/14, 14/16), Santa Voley B le ganó a Campana B 2 – 1 (24/26, 25/16, 15/12) y finalmente Campana A le ganó 2 – 0 a Río Negro (25/9, 25/8).

En la noche de este miércoles en el Gimnasio de Puntas de Valdez se jugará un complemento del torneo de juveniles femenino, a las 19.45 en Sub 15 Puntas de Valdez vs. DTP y a las 20.30 en Sub 18 Puntas de Valdez vs. San José

El sábado en el Gimnasio de Estudiantes el Colla de Colonia se jugó el complemento de la 12ª fecha juvenil con tres partidos en Sub 15: Estudiantes El Colla A 0 – 2 (21/25, 10/25) vs. Estudiantes El Colla B; Estudiantes El Colla B 0 – 2 (8/25, 14/25) vs. Colonia Rowing y Estudiantes el Colla A 0 – 2 (13/25, 19/25) vs. Colonia Rowing

Posiciones Sub 15: Colonia Rowing 26 pts., Campana B 23, Estudiantes El Colla B 21, San José y Campana A 16, Puntas de Valdez y Estudiantes El Colla A 15, DTP 14, Progreso 4

Posiciones Sub 18: DTP y Puntas de Valdez 23, Santa Volley A 20, Santa Volley B 18, ACJ 17, Campana B 16, Campana A 15, Juventud de Colonia 14, Río Negro 13, San José 12.

DOMINGO| Desde la mañana del domingo 6 se disputaron ocho encuentros en la rama femenina de Mayores correspondientes a la 10ª fecha del Torneo de Mayores. No hubo actividad en la rama masculina.

DTP cayó ante ACJ 1 – 2 con parciales de 19/25, 26/24; 10/15, Juventud de Colonia perdió también con ACJ 0 – 2 (12/25, 19/25), luego Juventud de Colonia le ganó 2 – 0 a DTP (25/16, 25/13), Santa Voley perdió ante Puntas de Valdez 1 – 2 (25/22, 20/25, 8/15), Unión Cardona le ganó 2 – 0 a Santa Voley (25/19, 25/20), Campana cayó 0 – 2 ante Las Vetes (11/25, 8/25), Unión Cardona también perdió 1 – 2 ante Las Vetes (25/20, 19/25, 11/15) y por último Campana perdió 0 – 2 ante Unión Cardona (13/25, 18/25).

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.