Heber Noya y su análisis del proceso que clasificó al seleccionado de San José a la final del Sur

Tras el cierre de las llaves Semifinales el pasado sábado 22 de febrero, las selecciones de San José y Durazno se preparan para disputar los dos encuentros finales. El representativo de la Liga Mayor fue el mejor clasificado y por tanto tuvo el derecho para fijar la primera localía. El partido de ida se jugará el próximo miércoles a las 19 horas y para la TV en el Silvestre Octavio Landoni.

Tras un comienzo complejo en la fase de series, San José obtuvo su primera victoria en la fecha 6, jugando como local ante Federación Colonia tras dos derrotas y dos empates previos.

Otras tres victorias consecutivas le dieron al equipo de Heber Noya el primer puesto de la Serie y se mantiene hasta hoy sin conocer la derrota en las fases eliminatorias.

CONOCIDOS| Durazno y San José son dos viejos conocidos en la historia del Torneo del Sur. Ambos tienen 19 títulos de la Confederación.

Al respecto Heber Noya dijo que “Durazno es un equipo grande del Sur, sabemos que es un rival muy duro, por los comentarios que tengo se trata de un buen equipo y hay que tomar algunas precauciones”.

PROCESO| Sobre la llave semifinal ante Ecilda Paullier expresó que “Ecilda fue un rival muy duro para todos. Yo debo reconocer que quizás fue la selección que desplegó mejor fútbol en la serie y a medida que fue jugando se hizo un equipo difícil para todos”.

Acotó que “lo que pasa que yo creo que los equipos que arrancan muy alto, muy cerca del 100% de lo que pueden dar, es muy difícil que mantengan ese nivel en el correr del campeonato”.

“En nuestro caso -continuó diciendo el entrenador-, fue al revés, comenzamos muy por debajo y de a poco nos fuimos afianzando, empezamos a encontrar el equipo, algunos jugadores fueron acercándose al nivel que esperábamos y así llegamos a esta posición como finalistas del Sur”.

Sobre el proceso de su equipo en el torneo, el entrenador dijo que “en los momentos más críticos, cuando algunos ya nos percibían descalificados, yo insistía en el hecho de que habíamos jugado tres partidos de visitantes, ante Colonia Interior perdíamos 1 a 0 desde el minuto y medio del partido, tuvimos una enorme cantidad de chances para empatar, el arquero Gonzalo Ruiz fue figura y aún sin jugar bien San José no fue menos”.

Agregó que “con Colonia empatamos, tampoco jugamos mal, luego perdimos bien con Ecilda donde comenzamos ganando 1 a 0 y perdimos 3 a 1. Lo que yo decía es que hasta ahí no habíamos jugado ningún partido de local y mucha gente nos daba descalificados y que no teníamos levante, yo no lo veía así”.

RECUPERACIÓN| Cuando “empezamos a jugar como locales, Canelones nos empató en el último minuto y a partir de ahí no volvimos a perder, por eso es incuestionable que el equipo ha venido de menos a más y lo que es más importante obteniendo resultados”.

Sobre los factores que incidieron en la recuperación, Noya dijo que “fue un todo, nosotros no habíamos podido contar con Diego Rodríguez que arrastraba cuatro partidos de suspensión, Leandro Navia tenía dos pendientes, Mateo Antúnez llegó dos días antes de comenzar el campeonato”.

El entrenador agregó que “en un plantel de 25 jugadores uno debe respetar los entrenamientos, hay que ser justo y darle la oportunidad a los que están, Nicolás Rebollo de 15 entrenamientos por razones laborales se había perdido seis o siete y tampoco empezó jugando y cuando no hay mucho tiempo de preparación hay que ir acomodando cosas en el proceso y hoy tenemos un equipo más sólido que al comienzo”.

INDIVIDUALIDADES| Sobre el buen nivel que han alcanzado algunos futbolistas el técnico expresó que “Diego Rodríguez no sólo tiene una pegada impresionante sino que hay que ver todo lo que da en los entrenamientos, Kevin Torena llegó luego de una cirugía de meniscos, se recuperó en tiempo récord. Al comienzo no pegaba con la pierna derecha y hoy por hoy está en el nivel que todos esperábamos, pero son muchos los futbolistas que han aportado en esta recuperación para llegar a la final”.

Precisamente sobre Kevin Torena que llegó al partido del sábado ante Ecilda Paullier con cuatro amonestaciones y se mantuvo durante todo el partido, Noya explicó la decisión: “no quise sacarlo porque estaba muy picante, cometí una injusticia y debí pedirle disculpas a Ronaldo Barrios que había ingresado en el segundo tiempo y cuando nos expulsan a Brian Pose tuve que rearmar la mitad de la cancha y tomé una decisión injusta sacando a Barrios”.

Sobre esa difícil decisión Noya dijo que “pensé que Kevin jugando más solo arriba podía tener una pelota para liquidar el partido y me queda en la retina una última jugada en la que le cometieron falta y remató él y le dio al travesaño. No me gustó la decisión que tomé y ojalá nunca deba volver a hacerlo, pero es parte de mi función, le expliqué y seguramente en el entrenamiento del lunes volveremos a hablarlo. Salió bien porque a Kevin no lo amonestaron, pudo salir mal y no contaríamos con él para la primera final; es una decisión difícil como tantas que se deben tomar en segundos”.

San José genera muchas chances y concreta poca. Al respecto Noya dijo que “son momentos, es la decisión que toma el que define, hasta la generación de las situaciones llega el entrenador, luego las definiciones son individuales. También debo reconocer que el partido fue parejo, nuestro arquero también debió resolver algunas situaciones, el empate nos servía y permitió llegar a la final”.

Además de disputar el título de la Confederación San José y Durazno clasificaron a la Fase Nacional y tendrán la oportunidad de ir por el título del Interior, San José por la sexta estrella, Durazno por la 12ª.

ELOGIOS| Sobre esa posibilidad el entrenador maragato dijo que “lo primero para nosotros es ganar el Sur y estamos con toda la ilusión para lograrlo, después se verá lo que viene”.

En cuanto a la fijación de las localías para las finales Noya entiende que “definir en nuestra cancha es favorable en todos los sentidos, deportivos y económicos, pensamos que se puede tener una muy buena concurrencia de público y por eso nos pareció conveniente ser visitantes en el primer partido”.

El entrenador finalmente dijo que “quiero felicitar a la gente de Ecilda Paullier por la generosidad y caballerosidad demostrada al final del partido, por la grandeza que demostraron al saludar, luego en zona de vestuarios también, quería expresar que se van con la cabeza muy en alto porque me parece que es un hecho para resaltar”.

Imagen: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.