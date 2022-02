Gustavo Cabrera está preocupado por la falta de partidos de preparación de San José Capital

El entrenador de la selección Mayor de San José Capital Gustavo Cabrera, habló con La Semana sobre la preparación de su selección. Contó que “ha sido bastante complicado un día sí y otro día también. Incluso tuvimos un parate de dos días a criterio de las intendencias. También está la nueva normativa sanitaria, que si bien por un lado es bueno por otro no se puede controlar que los jugadores se cuiden mucho, pero la hemos ido llevando bastante bien”.

Para Cabrera la mayor preocupación es que “no hemos tenido partidos amistosos. Se nos cayó Plaza Colonia, se nos cayó Rentistas, se nos cayeron los dos partidos con San José Interior. Ahora con el aplazamiento del comienzo vamos a retomar, el viernes vamos a Flores, el 9 jugaríamos la revancha y estamos viendo si el 11 podemos jugar algún otro partido, estoy esperando algunas respuestas”.

Al entrenador le preocupa la falta de fútbol porque “el tema es que no hemos podido medir, tengo algunas dudas y no sé cómo resolverlas sin amistosos” explicó y agregó que “hay algunos lugares que los tengo más que claros, pero en otros hay dudas que si no puedo medirme ante un rival es muy difícil para sacármelas. Por eso confío que por lo menos podamos jugar esos dos partidos que ya tenemos fijados”.

SANIDAD| En lo que tiene que ver con el estado sanitario del plantel Cabrera dijo que “el que está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica por un forúnculo es Emanuel Silva. Tenemos a Lucas Battaglino que tiene un golpe en el cuadricep, se le hizo una ecografía y se está analizando un poco más la situación”.

Tras un comienzo del proceso muy complicado por la pandemia, Cabrera dijo que al día de ayer “en el tema Covid tenemos solamente a Casanovas que cayó el viernes y suponemos que el próximo viernes se estará reintegrando, pero esto es un tema del día a día, porque a veces te llaman que la novia o el amigo”.

El técnico afirmó que “el más complicado es Battaglino y lo estamos evaluando, pero hemos tenido suerte porque muchos chiquilines de la lista de 40 han estado entrenando con nosotros. Están locos de la vida y eso quiere decir que si tenemos que sumar a alguien lo hacemos automáticamente solo con presentar el carné del jugador”.

Cabrera agregó que “es importante contar con esos cuatro o cinco para situaciones de último momento” y sobre el ánimo del plantel destacó que “se ha generado un ambiente muy positivo en todo el grupo. No han existido cuestionamientos por si está fulano y el otro merecía estar, para nada”.

De la lista ampliada de 40 futbolistas registrados ante OFI “hay un grupo que está participando todos los días con nosotros. Eso nos motiva porque sentimos que no hay nada negativo alrededor de la selección”.

San José Capital está entrenando en cancha de Central en régimen de lunes a viernes. Ocasionalmente ha realizado algunos movimientos en el Estadio Casto Martínez Laguarda. El entrenador explicó que el martes “descansaremos por las Eliminatorias, por ahora estamos dándoles el fin de semana libre” y agregó que “la postergación nos sirvió porque no hemos tenido amistosos. Si es claro que también se genera un poco de ansiedad, porque el futbolista a esta altura ya quiere competir, estamos entrando en la cuarta semana de trabajo”.

Para Gustavo Cabrera “el debut va a ser el partido más importante, porque enfrentaremos una selección muy fuerte como Colonia, cuyo cuerpo técnico tiene mucho conocimiento de nosotros. El cuerpo técnico coloniense es muy amplio y experiente. Juventud compitió con los equipos de San José en la Copa OFI, todos los rivales van a ser complicados, pero ese primer partido va a ser el que nos ponga a prueba, el rodaje lo iremos adquiriendo en la marcha”.

Finalmente el entrenador dijo que “tenemos mucha confianza en que podemos conformar un buen equipo, tenemos muchas variantes, hay jugadores de mucha calidad, confiamos que nos va a ir bien”.

Foto tomada de la web.

Por Jorge Gambetta.