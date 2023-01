Futuro complicado, el de San José Interior en la Sub 17 del Torneo del Sur

El sábado en el Casto Martínez Laguarda, San José Interior ofició de local ante San José Capital por la tercera fecha del Torneo del Sur en la categoría Sub 17. En un trámite parejo donde ambos equipos fallaron en varias ocasiones de gol, la victoria fue para el equipo de la Capital por 1 tanto contra 0 logrado en el minuto 92 por Gervasio Camy, con un remate de media distancia que se coló en la base del caño derecho del arquero Mesías.

Ambos equipos venían de perder; el azul ante Colonia Capital en el Supicci y el blanco como local ante la fuerte escuadra rojita de Colonia Interior pero el más necesitado de puntos era y sigue siendo el equipo que dirige Marcelo Perdomo, que no ha anotado goles ni sumado puntos en los tres partidos disputados.

A los muchachos de Perdomo les está faltando confianza, mejor comunicación y ajustar la definición, porque genera oportunidades que se terminan desaprovechando y eso cuesta carísimo, sobre todo en estos torneos que son rápidos y no dan tiempo a recuperarse.

TRAMITE| El partido comenzó parejo con buenas intenciones de ambos lados. En los primeros 10 hubo una chance sobre cada arco, Martín Menéndez aparecía como el más decidido en el equipo de Gasso y a los 11 estrelló un remate en el horizontal que en el rebote picó en la línea del arco cuando había definido muy bien sobre la salida del arquero Mesías.

Poco a poco, el equipo de la Capital, visitante a efectos administrativos, fue tomando el control del partido. Cantirán comenzó a ganar por izquierda y en uno de sus envíos al área Martínez le quemó las manos al arquero Francisco Mesías.

Los azules intentaban presionar la salida del rival y procurar el error para recuperar rápidamente y lanzarse en ofensiva. En una recuperación de esas se habilitó a Andrés Muñoz y su remate se fue apenas desviado sobre el horizontal.

Ante la imposibilidad de entrar al arco con pelota dominada, la visita apostaba a los remates de lejos o la pelota quieta. Un tiro libre de Hernán González obligó a una buena intervención de Mesías, luego Menéndez estuvo cerca de la apertura para los albos.

Sobre la media hora, Andrés Muñoz tuvo un par de oportunidades en las que el balón se fue alto. El fondo de Capital sufría con su línea de tres cada vez que era atacado por varios rivales; los volantes demoraban en cubrir su lugar en la defensa y esto lo intentaba capitalizar el equipo de Perdomo, pero o se erraba en la elección de la mejor jugada o directamente no se le atinaba al arco.

Más o menos así transcurrieron los primeros 45 con el marcador cerrado y mucho para conversar por parte de los entrenadores para corregir evidentes fallas en la culminación como las que mostraron los dos equipos.

COMPLEMENTO| Con idénticas intenciones saltaron los dos equipos para la segunda mitad. El equipo de Gasso intentó basarse en el orden del juego colectivo, con buena rotación hasta tres cuartos de cancha y el equipo de Perdomo a presionar y tratar de generar un fallo defensivo en la salida rival, que le permitiera anotar la apertura.

Reboiras que tuvo muchísimo trabajo en la última línea de San José Interior, salvó casi en la línea la caída de su portería a poco de iniciado el complemento. Por momentos el trámite se hizo intenso pero desprolijo y pasando los 15, ante un quedo de la defensa y un fallo de Mesías en la salida, Gervasio Camy estuvo muy cerca de lograr la ventaja para su equipo.

Esteche comenzó a enchufarse en el partido y eso le permitió otra dinámica al ataque locatario que le quitó el protagonismo al conjunto blanco el cual debió replegarse aunque no sufrió demasiado vale decir ya que durante casi veinte minutos la pelota estuvo alejada de los arcos con la batalla por su posesión instalada en la mitad del campo.

Los minutos corrieron y ya en zona de descuentos, Zapata perdió una gran oportunidad para San José Interior y en la contra Gervasio Camy probó desde fuera del área y el remate se coló manso en la base del caño derecho de Mesías para decretar la victoria del equipo de la Liga Mayor.

Poco quedaba para el final y Facundo Pérez ejecutó un tiro libre con fuerza y precisión que desvió el arquero sobre su parante derecho y en el último suspiro Esteche llegó habilitado y salvó nuevamente el arquero.

Está claro que no se puede hablar de justicia o injusticia, pero el trámite no mostró un dominador absoluto. Los goles se hacen o no se hacen y el que los hace se lleva la frutilla, aunque el otro estuviera ya saboreando al menos una parte de ella.

Mucho trabajo para Marcelo Perdomo que mañana irá a Nueva Helvecia para enfrentar a la poderosa rojita de Colonia Interior que ha ganado los tres partidos disputados. San José Interior está al borde de la eliminación y necesita sumar puntos urgentemente.

———————-

DETALLES

Torneo del Sur – Categoría Sub 17

3ra. Fecha – Serie A

Sábado 21 de enero de 2023

Estadio Casto Martínez Laguarda

Árbitros de Maldonado: Jhonny González, Jessica Blanche y Ruben López

SAN JOSÉ INTERIOR (0)

Francisco Mesías, Leandro Curbelo, Ignacio Sosa, Renzo Reboiras, Ignacio Cortalezzi, Thiago Gómez, Facundo Pérez, Mariano Esteche, Agustín Das Chagas, Martín Rey, Andrés Muñoz. DT: Marcelo Perdomo

SAN JOSÉ CAPITAL (1)

92’ Gervasio Camy

Francisco Morales, Ignacio Mattos, Nahuel Torres, Elías Bentancur, Lázaro Yanes, Hernán González, Gervasio Camy, Maximiliano Martínez, Luis Cantirán, Nahuel Fernández, Martín Menéndez. DT: Willian Gasso.

San José Interior reclamó los puntos ante Colonia Capital en Sub 17

Gracias a la minuciosa revisión de la documentación que cada equipo presentó ante OFI antes del inicio del torneo, la delegada de San José Interior en la categoría Sub 17, pudo constatar que en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo del Sur disputada el pasado miércoles en el Estadio Casto Martínez Laguarda, la selección de Colonia Capital utilizó a un jugador cuya Ficha de Aptitud Deportiva, que expide la Secretaría Nacional de Deportes se encontraba vencida por lo que el futbolista habría jugado inhabilitado.

El reclamo ingresó a las oficinas de OFI en tiempo y forma y se espera un rápido tratamiento por parte del Tribunal de Penas. En caso que el fallo sea favorable al planteo de la Liga de Ecilda Paullier en Sub 17, la selección de Marcelo Perdomo pasaría a ocupar el tercer puesto desplazando a Colonia Capital que quedaría cuarto y sin puntos.

Imagen tomada de la página de Facebook de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Jorge Gambetta.