Finalmente OFI decidió que no habrá torneo de selecciones en mayores en este 2021

A pesar que FIFA concedió una prórroga, aquellos futbolistas cuyos clubes no hayan tenido actividad oficial durante dos años quedarán indefectiblemente en condición de libres. Eso y decir que todas las instituciones perderán su principal capital, humano y económico, es lo mismo, considerando los planteles de formativas, el hecho sería como una guillotina cayendo pesadamente sobre cientos de clubes.

OFI resolvió la semana pasada que no se disputará el torneo de Selecciones 2021 en mayores, dejó en suspenso por tiempo indeterminado la disputa de la Copa de Clubes y corrió a partir de julio y de manera condicionada la disputa de torneos de menores y femenino.

El comunicado fechado el pasado 13 de abril expresa que “oportunamente y acorde con las evaluaciones que se hagan se determinarán nuevas fechas, quedando el Calendario estipulado como sigue a continuación: La 18ª edición de la Copa Nacional de Selecciones Mayores y Sub 17 (Por Sectores), quedó sin efecto su disputa en la presente temporada; en cuanto a la 18ª Copa Nacional de Clubes (Divisionales A y B), el comienzo quedó a determinar en función de la situación sanitaria y condicionado a que sólo se jugará si se habilita la presencia de público en los campos de juego”.

MENORES| OFI resolvió que el 3er Campeonato Sub 14 de Selecciones (por Ligas), de la temporada 2020 que quedara inconcluso, se continuará en fecha a determinar; el 4º Campeonato Sub 14 de Selecciones (por Ligas) y el 29º Campeonato Sub 15 de Selecciones (por Ligas), comenzaría el 7 y 8 de agosto.

FEMENINO| Respecto a la 19ª Copa Nacional de Fútbol Femenino, comenzará el 10 y 11 de julio de 2021; en tanto el 9º Campeonato Sub 16 de Fútbol Femenino comenzará el 4 y 5 de setiembre de 2021 y finalmente el 4° Campeonato Sub 14 de Fútbol Femenino tiene su Inicio fijado para el fin de semana del 9 y 10 de octubre del corriente año. El comunicado concluye que “en atención a la situación sanitaria, el Consejo Ejecutivo realizará una evaluación cada 30 días del presente calendario, haciendo las correcciones que ameriten”.

VICE| Ante la nueva situación, que acaba con algunas expectativas, sobre todo a nivel de las selecciones de mayores y mantiene la esperanza de poder jugar los torneos de clubes – con los que sobrevivan –, y completar los calendarios de menores y femenino, La Semana consultó a Jorge Ortíz, vicepresidente de OFI quien dijo estar “preocupado, por la situación general” y en particular, al preguntarle específicamente sobre cuándo se jugará al fútbol respondió “ah, no, eso no lo sé”.

En ese sentido el dirigente agregó que “siempre fui optimista y trabajé mucho y ayudé en lo que pude desde mi poco conocimiento con los protocolos y le dedicamos horas hasta de madrugadas armando y desarmando, pensando que se iba a poder jugar y ahora nos damos cuenta que no, con público como queremos en el interior, no es posible”.

LIBRES| Ortíz dijo que los planteles “vienen de dos años de inactividad, pero además de eso, hoy tenemos un problema sobre la mesa que es el tema de los jugadores que quedan libres. Si se cumplen los dos años de inactividad, todos los jugadores son libres” y en ese sentido explicó que “algunas ligas jugaron sus últimos partidos en setiembre u octubre de 2019, quiere decir que estamos a 120 días de llegar a los dos años y no se va a jugar ninguna actividad oficial, esos planteles quedan todos libres”.

Ortíz se preguntó si “todo ese patrimonio de los clubes dejamos que se pierda y no hay chances de negociar con los futbolistas, porque OFI es integrante de la AUF y más allá de la reglamentación interna que nos rige, están las normativas de FIFA” con lo cual, muchos equipos del profesionalismo están a estas horas restregándose las manos y eligiendo a placer en un listado enorme.

El dirigente dijo que el tema es urgente y “estamos trabajando a contra reloj para ver qué podemos hacer, porque podemos blindarnos a la interna de OFI, pero no para afuera. Si viene cualquier equipo mañana y se lleva cualquier jugador sin negociar con su club, no se le puede impedir de ninguna manera”.

DEUDAS| Otro tema que le preocupa a Ortíz es el de las instituciones. Dijo que personalmente cree “que tras esta pandemia pueden quedar ligas por fuera de OFI que van a pasar a ser ligas informales”, sobre todo teniendo en cuenta que “se aprobó el año pasado la Ley de Deportes y se está reglamentando ahora, pero los técnicos tienen que ser diplomados, no sólo en el fútbol sino para todos los deportes, se les exigirá capacitación y certificación por instituciones habilitadas y eso en las ligas informales no se tiene en cuenta y aparece cualquiera dirigiendo, arbitrando, los jugadores no tienen fichas médicas, entonces retrocederíamos décadas”.

Como si la situación hasta aquí no fuera altamente compleja. Ortíz agregó que “hicimos un relevamiento para presentarle al gobierno nacional y pudimos establecer que la situación económica de las ligas es grave, se deben 400 mil dólares por concepto de servicios de UTE, OSE, ANTEL, BPS. Es una situación mucho más compleja que sólo determinar si se puede o no jugar por la situación sanitaria”.

Dada la situación que se ha venido sosteniendo en el último año, según dijo Jorge Ortíz “han cambiado los hábitos en torno al fútbol. Hay dirigentes que les va a costar volver a las actividades rutinarias, como ir el domingo temprano a organizar la comida de los planteles. Hemos cambiado nuestras costumbres y retomar la actividad que conocíamos va a ser muy difícil”.

El dirigente alude a las nuevas modalidades de reuniones vía Zoom que en cierta medida han facilitado algunas cosas, pero a todo nivel nos han introducido cambios importantes en las formas de relacionarnos y comunicarnos.

UNA BUENA| Sin embargo no todas son pálidas, el dirigente libertense dijo que “lo que ha funcionado bien, a partir de la aprobación de la Ley de Deportes, fueron los cursos de entrenadores, que se siguieron ofreciendo vía Zoom, una modalidad que permitió a gente de pequeñas localidades, por ejemplo de Cerro Chato, o de Batlle y Ordóñez, juntarse para alcanzar la cantidad mínima de alumnos. Son cursos que se hacen en siete u ocho meses y se pudieron hacer varios cursos, siempre pensando para cuando esté reglamentada la ley”.

Toda la información sobre actividades del fútbol del interior debe ser procesada a través de la plataforma COMET “y allí cuando se va a cargar un partido, el técnico debe estar habilitado, con su categoría, entonces si bien tenemos algunos beneficios tras haber ingresado a la AUF, también estamos obligados a cumplir con formalidades para que los torneos tengan validez, tenemos obligaciones muy pesadas”.

La integración con AUF trajo algunas ventajas y muchas obligaciones, Ortíz expresó que “quizás nos dé la posibilidad de que algún club del interior pueda acceder a alguna copa internacional, pero eso también tiene sus condiciones, para que CONMEBOL otorgue el estatus para jugar un torneo internacional, va a exigir que haya un aeropuerto internacional a menos de 150 kilómetros, que haya una hotelería de ciertas características donde se vaya a jugar, un escenario que cumpla los requerimientos de la televisión internacional. Le pasó a Cerro Largo que el año pasado debió jugar como local en Maldonado”.

Finalmente sobre la modificación del calendario del que damos cuenta en el comienzo de esta nota, Ortíz dijo que en el seno de OFI “estuvimos todos de acuerdo que en junio no se podía jugar, la discusión se planteó en torno a si poníamos una fecha o dejábamos los comienzos indeterminados. Yo personalmente propuse que no se fijaran fechas, para no crear expectativas que luego se pueden quebrar”.

El dirigente agregó que “además tenemos el tema que sin que comiencen las actividades locales es impensable que puedan arrancar los torneos de selecciones, queremos jugar el partido pendiente entre San José y Canelones que quedó postergado en Sub 14 por Cuartos de Final y después disputar las semifinales y la final, pero suponíamos que a esta altura ya estarían comenzando los torneos de las ligas, creo que tampoco los torneos de clubes pueden comenzar sin que hayan comenzado los campeonatos locales, creo que OFI no debe apurarse en ese sentido”.

Por Jorge Gambetta.