Final de copa para la liga de Ecilda Paullier en juveniles; Liga Mayor avanza en Sub 14

Se disputó el sábado 21 de setiembre la última fecha de la Fase de Grupos de la Copa Nacional de Selecciones en las categorías Sub 14 y Sub 15. En el Casto Martínez Laguarda San José recibió a Colonia Interior, fue victoria visitante en las dos categorías, en Sub 14 por 3 a 1 con goles Alán Álvez para el local. Joaquín Zippone, Gabriel Luján y Nicolás Mansilla anotaron para la visita. En Sub 15 los colonienses se impusieron 2 a 1; para San José anotó Piero Britos y para la visita fue doblete de Iván Cabrera.

En el Alberto Suppici, Colonia recibió a Ecilda Paullier y fueron dos victorias colonienses, 6 a 4 en Sub 14 con goles de Stefano Berreta en dos oportunidades, Faustino Osores, Stefano Schneider, Valentino Sarmiento y Thiago Ale para los locales y dobletes de Facundo Benítez y Emanuel Castro para los ecildenses.

En Sub 15 también ganó Colonia 4 a 3, Kian Carro, Máximo Araujo, Nahuel Ferreira y Emilia Clivio para el local mientras para Ecilda Paullier anotaron Valentino Quintana, Benjamín Arocha y Lucas Ruba.

Con estos resultados la Serie D en Sub 14 dejó clasificados a la Segunda Fase a San José con 15 puntos, Colonia Interior y Colonia con 10 y eliminado a Ecilda Paullier que no sumó unidades.

En Sub 15 los clasificados fueron los dos equipos colonienses, Colonia con 15 puntos y Colonia Interior con 11, quedaron eliminados los dos equipos josefinos, Ecilda Paullier con 5 y San José con 3.

Imagen tomada de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Jorge Gambetta.