Final copera y actividades del fin de semana

Campana viajó a Salto para jugar hoy sábado desde las 18 horas ante Ferro Carril en el Estadio Ernesto Dickinson el partido revancha de la derrota 3 a 0 en el Casto Martínez Laguarda por la finalísima de la Copa B de OFI.

El sistema de definición es por puntos por lo que no cuenta en absoluto la diferencia de goles. El empate o la victoria le darán a Ferro su segundo título de la Copa B (tiene otros dos en la A). Campana deberá ganar para forzar un alargue de 30 minutos que opera como un micro tercer partido; quien logre ganar en ese período será el Campeón y de persistir el cero se definirá mediante ejecución de tiros penales. El encuentro irá en directo por VTV.

Por la Copa Integración OFI/AUF,las selecciones juveniles de Ecilda Paullier recibirán a Rampla Juniors de AUF en el Complejo Ricardo Reyes. A las 11 horas jugarán en Sub 16, desde las 13 y 15 en Sub 15 y a partir de las 15 y 30 se medirán en Sub 14.

Se disputará la prueba de Mountain Bike en el marco de la conmemoración de los 150 años de Libertad, la prueba se desarrollará en un circuito agreste de 22 kilómetros para las categorías promocionales y 44 kilómetros para las competitivas. La hora de largada está fijada para las 15 y 30 en el Parque Clauzolles donde también se realizará la llegada detrás del escenario.

El Fútbol Infantil jugará los clásicos, en cancha de Juventud, se cruzarán verdes y tricolores mientras que en su cancha Las Palmas recibirá a Tito Borjas.

Por el Torneo Clausura de la Liga Regional de Ecilda Paullier se disputará el domingo la tercera fecha. Por Copa de Oro, en partidos que comenzarán a las 14 y 16y 15 en Reserva y Primera respectivamente, Huracán de Juncal recibirá a Independiente. En el Ricardo Reyes San Rafael será local ante Juventud Unida y en el José Pollero de la Colonia Alonso Montaño, Juincam recibirá a Rampla Juniors.

Por la Copa de Plata mientras tanto, a las 13 y 45 y 16 horas en el Rodríguez Bonavita Artigas se medirá ante River de Panta, en el Ángel Buela, Oriental recibirá a Ciudad del Plata y en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá a Sacachispas.

También habrá actividad de básquetbol y vóleibol con equipos de Libertad compitiendo en la ciudad de San José. Todos los resultados, imágenes y comentarios en nuestra edición impresa del día martes.

Por Jorge Gambetta.