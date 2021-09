Fin de semana movido en materia deportiva: arranca el campeonato de la liga de Ecilda y vuelve el MTB a Kiyú

El domingo comenzará la actividad oficial en Primera y Reserva de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier. En la Serie A, en Paraje Juncal, Huracán recibirá a River de Panta, desde las 11 en Reserva y a las 13 y 15 en primera. A las 14 y a las 16 y 15 en el Parque Ricardo Reyes, San Rafael recibirá a Sacachispas en Reserva y Primera respectivamente.

El encuentro entre Artigas y La Paz fue fijado para el miércoles en la noche en el Rodríguez Bonavita de Ecilda. En la Serie B Juventud Unida cumplirá su fecha libre, en tanto que desde las 14 y las 16 y 15, Independiente recibirá a Oriental en el Cándido Reyes. Mientras tanto en el Ángel Chacón de la Colonia Damond, a las 14 y a las 16 y 15, Rampla Jrs. recibirá a Juincam.

FORMATIVAS| Las divisiones formativas de la Liga de Ecilda disputarán el sábado la segunda fecha. En Libertad, Juventud Unida recibirá a Oriental desde las 14 en Sub 15 y a las 16 y 15 en Sub 17. En el Cándido Reyes a las 14 y a las 16 y 15, Independiente será local ante Ciudad del Plata, en Sub 15 y en Sub 17 respectivamente y por último, sólo en Sub 17, jugarán en Ecilda Paullier Sacachispas y San Rafael.

FEMENINO| El sábado a partir de las 19 y 30 en el complejo Cándido Reyes de Puntas de Valdez se jugará la final del Torneo Femenino 2020 de la Liga de Ecilda entre los equipos de San Rafael y Oriental. San Rafael está obligado a ganar ya que en caso de empate las chicas de ciudad Rodríguez serán las campeonas.

SENIOR| En la mañana del domingo se disputará también la cuarta fecha del Campeonato Senior de la Liga de Ecilda, por la Serie A a las 9 y 30 en el Parque Ángel Chacón de Colonia Damond, Rampla Jrs. recibirá a Oriental; en el Parque Alfredo Nicoletti de Rodríguez, Cagancha recibirá a San Lorenzo.

Por la Serie B en tanto, desde las 10 en el Parque José Pollero de la Colonia Alonso Montaño Juicam será local de Independiente, los clásicos colores de la zona jugarán su primer partido en esta categoría. En el Parque Camunda Gil, Central recibirá a Juventud Unida desde las 9 y 30 y también en el Camunda Gil pero a partir de las 11 y 30, Treinta y Tres oficiará de local ante Tito Borjas.

INFANTIL| Se disputará el sábado la quinta fecha del Fútbol Infantil. En Libertad Juventud Unida recibirá a Nueva Unión y Las Palmas será local ante San Lorenzo. En Puntas de Valdez, Independiente recibirá a Central y cerrando la Serie A Treinta y Tres jugará ante River Plate.

Por la Serie B Nacional cumplirá su fecha libre, Campana visitará a San Rafael, Río Negro será local ante Sacachispas y Tito Borjas estará recibiendo a Universal.

MTB| Finalmente y tras varias postergaciones el domingo desde las 10 de la mañana se estará disputando en Kiyú la carrera de MTB en Parejas. Con inscripciones cerradas hace meses, esta prueba sobre 35 kilómetros largará y llegará a la sede del Club Estrella del Sur.

El público no podrá ingresar al predio y solamente podrá seguir la competencia a los costados del circuito que recorrerá como ya es tradicional caminos y senderos entre la zona de chacras aledaña al balneario.

Por Jorge Gambetta.

Imagen de archivo: S. P.