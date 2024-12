Ferrari: final de ciclo en Independiente y comienzo de la preparación de la selección del «Sector Interior»

El próximo lunes 9 de diciembre de 2024 comenzará la preparación de la Selección Absoluta (Mayores), de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier de cara a la próxima Copa Nacional de Selecciones de OFI. El experimentado Luis Pablo “Grillo” Ferrari encabeza el Cuerpo Técnico oportunamente designado por la liga del Sector Interior para afrontar un nuevo Torneo del Sur buscando un lugar en la Fase Nacional de la ansiada y añeja Copa de OFI.

Ferrari expresó su satisfacción por su designación diciendo que “después de muchos años trabajando en la liga es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado y me pone muy contento que me tuvieran en cuenta”.

CONVOCADOS| El entrenador presentó su lista de 27 jugadores a fines de noviembre y sobre ella expresó que “pude ver a varios futbolistas durante todo el año y tuve además algunas charlas con los técnicos de los clubes sobre particularidades de los jugadores y cómo han entrenado durante el año”.

En la lista de Ferrari se convocó a tres arqueros que son Axel Álvarez de Rampla Juniors, Facundo De León de Artigas y Gustavo Guerra de Independiente.

Los defensas son: Agustín y Pablo Belarmino, Sebastián San Martín, Mauricio Ortega y Nahuel Urse de Juventud Unida, Federico Ramos, Facundo Montelongo y Cristian Sellanes de Independiente, Matias Fernández y Luciano González de San Rafael.

Los volantes: Yonathan Bentancor de San Rafael, Esteban Rodríguez, Lucas Villar y Genaro Lecouna de Juincam, Agustín Guerra y Matías Travieso de Independiente, Leandro Perdomo de Juventud Unida y Álvaro Rodríguez de La Paz, mientras que los delanteros son Agustín Burgos, Lucas Peraza y Sebastián Torena de Juventud Unida, Emiliano Silva de Independiente, Martín Parodi y Cristian Buslón de San Rafael.

DECLARACIONES | Ferrari explicó que “hemos tenido algunas sugerencias pero en definitiva uno debe ser quien tome las decisiones y esperamos contar con un plantel competitivo”.

Agregó que “hay futbolistas que siguen en competencia y que se sumarán a los entrenamientos cuando culmine la actividad” como es el caso de los jugadores de Juincam y San Rafael.

En cuanto a las líneas tácticas “El Grillo” dijo que “citamos cinco zagueros porque creemos que pueden adaptarse a más de un puesto, pero también consideramos el estado sanitario y hay que esperar que jueguen los partidos que les quedan para ver cómo llegan”.

Hay jugadores que “se pueden adaptar a posiciones en la zaga o en el lateral pero también a la línea de volantes y eso me da un abanico de posibilidades ante eventualidades lesiones o suspensiones o para cambiar ante el trámite de los partidos”.

El entrenador explicó que “pensamos en un grupo joven pero que también tenga aportes de experiencia como Belarmino, San Martín u Ortega”.

El Cuerpo Técnico se reunirá este martes 3 para definir la planificación y “pensamos comenzar los entrenamientos el próximo lunes 9, ya sabremos si contamos con los futbolistas de San Rafael o de Juventud, según el resultado del sábado, pero es importante que tenemos conocimiento de todos y sabemos que después de la final por el cupo departamental nos estará quedando poco tiempo para trabajar”.

Ferrari expresó que habló con algunos futbolistas “en el caso de Mauro Portillo que nos dijo que había tomado la decisión de descansar y que ya había arreglado su licencia y que no va a poder estar”.

Por otra parte “también hablamos con Kevin Torena y justo fue en el momento de su operación de rodilla, él decidió aceptar la citación de la Selección de San José que la dirige su entrenador en River Plate, uno siempre acepta las decisiones de los jugadores”.

INDEPENDIENTE| Respecto a su alejamiento del rojo de Puntas de Valdez, Ferrari aprovechó para “manifestarle mi agradecimiento a Independiente, a dirigentes y jugadores, ya el año pasado fue un año muy largo y estuvimos muy cerca de lograr el título. En lo personal quería tomarme un descanso, pero por consideración del grupo y del club en general decidimos seguir un año más”.

Además agregó que “ya iniciada la temporada llegó la designación para la selección, pero realmente estoy muy agradecido a toda la gente de Independiente, pero debo dar un paso al costado, son ciclos como el que tuve en Juventud. Hay un momento que uno forma una amistad con los futbolistas y las decisiones se hacen más difíciles”.

Finalmente sobre el proceso cumplido en Independiente Ferrari expresó que “cada año uno trata de superar lo hecho en el anterior. En la primera reunión de este año dijimos que teníamos un buen equipo pero había jugadores para los que no teníamos reemplazo y eso nos costó la eliminación porque se lesionó el goleador Emiliano Silva, en algún otro partido no pudo jugar Agustín Guerra y no es fácil suplir a un goleador o al que arma la ofensiva”.

A Luis Ferrari lo acompañan en el cuerpo técnico de la selección de Ecilda Paullier Alejandro Gandini como Ayudante Técnico, Alejandro Reyes como entrenador de arqueros y Joaquín Ramos como Preparador Físico.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Jorge Gambetta.