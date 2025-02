Fernanda Castro podría ser la primera Presidenta del Cuerpo de Neutrales de la liga de Ecilda Paullier

En los próximos días culminará el actual proceso de selecciones que ocupa a la dirigencia de las dos ligas del departamento. Daniel Blanco ya ha manifestado que no seguirá al frente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier y eso despierta en los ambientes clubistas la curiosidad y la expectativa por encontrar el necesario reemplazo.

Sin que se haya abierto una danza de nombres hace ya un tiempo que se maneja “en los corrillos” el nombre de la actual vicepresidenta de la Liga Fernanda Castro que hace años está vinculada al fútbol en diferentes áreas que refieren al Fútbol Infantil y a Formativas desde su rol de madre.

APRENDIZAJE| Entrevistada por este medio Fernanda Castro se refirió al principio a su experiencia en el actual Cuerpo Neutral de la Liga de Ecilda diciendo que “ha sido un proceso de crecimiento y aprendizaje. Me convocó Daniel Blanco, yo siempre había trabajado como dirigente en el baby fútbol desde que mi hijo mayor Juan Andrés comenzó a jugar. Pasaron seis años, empezó Mateo y yo seguí en comisiones de baby, también después di una mano en formativas. Siempre había estado en la actividad de clubes”.

El acceso al Cuerpo Neutral significó “todo un aprendizaje, conocer el funcionamiento, escuchar mucho, encarar algunas tareas como conseguir algunos talleres, pero a medida que pasó el tiempo Daniel estuvo a veces ausente ya sea por salud o por el viaje a España en representación de la liga, entonces tuve que presidir las reuniones y ahí tuve el respaldo de un equipo que ha sabido dividir tareas y consultarnos entre todos. A veces incluso consultando gente que ya no está entre los actuales neutrales”.

Castro explicó que cuando “Daniel me dijo que quería hablar conmigo nunca pensé en el ofrecimiento que me haría de integrar el Cuerpo Neutral. No se me había pasado jamás por la cabeza, y porque el ofrecimiento venía de él fue que terminé aceptando, así que luego fue alguien fundamental en el proceso porque siempre ha dejado una marca cada vez que actuó en la Presidencia, al igual que otros, otra persona que yo consulto mucho es Fernando Zuccolini así como otros dirigentes que son referentes”.

Este Cuerpo Neutral ha puesto mucho énfasis en el desarrollo del Fútbol Femenino y al respecto la dirigente expresó que “fue una prioridad desde el comienzo, porque lo vemos como algo muy necesario y para eso debimos subvencionar parte de los campeonatos para ayudar a los clubes a enfrentar los costos”.

Castro destacó la estrategia establecida en 2024 “de hacer un campeonato con clubes de Colonia como forma de darle un mayor nivel a la competencia, fue una buena experiencia pero demandó la necesidad de salir a buscar recursos para cubrir traslados”.

Al respecto agregó que “sin que sea un factor excluyente siempre le estamos proponiendo a los clubes que formen femenino, sabemos de las dificultades pero es algo necesario”.

Sobre la posibilidad de ocupar la Presidencia de la Liga Fernanda Castro expresó que “lo primero que debo decir es que esa es una decisión exclusiva de los clubes, más allá de eso debo decir que hemos conformado un equipo de trabajo que está dispuesto a continuar actuando en la liga”.

Agregó que “la continuidad de ese equipo más allá de rotaciones o alternancias por diferentes razones es para mí una condición fundamental, que no se desarme ese equipo”.

Dentro de ese equipo “la chance de que pueda ocupar la Presidencia está sobre la mesa, creo que sería una posibilidad histórica de tener una mujer presidiendo la liga, pero eso sería anecdótico, lo importante es que se cuente con ese equipo y con el respaldo de los clubes”.

Castro expresó que tal caso “sería un gran desafío personal” y agregó que para aceptarlo se requiere contar con gente “con la que me sienta bien trabajando y uno de los pedidos especiales que hice fue para que Ximena Hernández nos acompañe en esa eventual experiencia”.

Imagen: Captura de pantalla, sesión de la Junta Departamental.

Por Jorge Gambetta.