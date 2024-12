Entrevista: el retiro de Edinson Méndez tras el bicampeonato con Campana

Se ha escuchado casi sin objeciones que el puesto de golero es “el más ingrato” del fútbol, sin embargo Edison “Choco” Méndez no piensa así y a sus 38 años recuerda con cariño las vivencias que ha experimentado bajo los tres palos, defendiendo diferentes casacas por donde transitó en el fútbol josefino.

Aunque con un ADN de vieja estirpe campanera, sus primeros pasos fueron en Juventud Unida, en el “baby fútbol” donde no era arquero. Su debut bajo los tres palos fue en formativas con la camiseta de Progreso.

Levantó tres de las seis copas obtenidas por Campana como campeón de la Liga Mayor, aclara que “en dos fui titular, en la del año pasado era suplente de Manuel Reyes”. Cuando Azuri marcó el final del partido en el Estadio Casto Martínez Laguarda y Campana comenzaba a festejar el “Choco” y sus compañeros de equipo sabían que para él era una exitosa retirada.

Días antes de la definición Méndez le había pedido a sus compañeros que le “sacaran campeón para irme por la puerta grande”, un deseo que él mismo junto al plantel y al cuerpo técnico de los tricolores se encargaron de cumplir en una de las pocas historias con final feliz que puede dar el más popular de los deportes.

Afuera del rectángulo, su próximo equipo le esperaba también feliz, su esposa e hijos serán desde ahora el refugio del golero, ese íntimo plantel que ha reído y llorado en todas las horas junto a él en ese sitio sagrado donde más que en cualquier parte “los de afuera son de palo”.

FELIZ| Edison Méndez comenzó diciendo a La Semana que “nos hizo muy felices la obtención del título, sobre todo por el bicampeonato que demostró que el plantel está maduro y en condiciones y que además tiene cuerda para rato”.

El arquero ha sido tres veces campeón de la Liga Mayor, en 2017, 2023 en que fue suplente, según él mismo, y de este año.

En cuanto a su retiro explicó que “era una decisión que había tomado porque ya me venía costando entrenar porque mis hijos ya están creciendo, justo se dio que me retiro siendo campeón y me parece que es la mejor forma de dar el paso al costado”.

RETIRO| Méndez explicó que en el club todos sabían que el del domingo 15 ante Central era su último partido. “Yo lo había hablado con los muchachos del plantel y un poco en broma les pedía que me sacaran campeón así me podía ir como por la puerta grande, ellos lo entendieron y estaban muy contentos también de que me pudiera retirar así”, contó.

Cuando se juzga ligeramente desde fuera de la cancha la actuación de cualquier futbolista generalmente se desconoce que el fútbol es muy sacrificado por el tiempo que demandan los entrenamientos. “Muchas veces llegaba de trabajar y casi que no los veía a mis hijos porque me iba a entrenar y cuando volvía ellos ya estaban dormidos, cuesta mucho en el ámbito familiar y sobre todo con hijos chicos”.

BICHITO| El “Choco” ya se había retirado en 2019 y en 2023 “me volvió a picar el bichito, por ahora creo que no jugaré más, pero nunca se sabe si en un par de años no me pica de vuelta el bichito y busco para volver a jugar, pero ahora lo que quiero es acompañar a mis hijos que ya están pasando por la escuelita de fútbol”.

El debut de Edison Méndez como arquero titular en Primera División fue “en 2008 en Independiente, ese fue la primera temporada completa, antes había estado en Juventud y alternaba con César Molina”.

Sin embargo no siempre fue golero, el futbolista recordó que “hice el baby en Juventud Unida, después en cuarta y quinta jugué en Progreso ya como golero porque antes jugaba arriba, yo tenía ganas de atajar desde el baby pero mi familia me decía que no, que ese era un puesto muy ingrato”.

El arquero se impuso al jugador de campo. “Ganaron las ganas de jugar al arco, yo creo que el concepto de puesto ingrato podrán manejarlo quienes no son goleros, pero cuando se es golero creo que a todos nos da mucha satisfacción ese puesto”, comentó.

Todos los arqueros saben sin embargo que aunque atajen 10 pelotas en un partido si “se comen” una por error las críticas le pegarán duramente. Méndez opinó que “siempre hay errores que a uno le dejan sabor amargo pero por suerte siempre estuve en grupos donde no he visto caras acusatorias por un resultado y siempre se sufre y festeja entre todos”.

TRANQUILIDAD| En cuanto a las finales con Central agregó que “esta definición la viví con mucha felicidad y más tranquilo que otras oportunidades en las que por ser más chico se sufría más, pero ahora lo viví con otra cabeza”.

Méndez no concurrirá a las finales ante Juincam por el cupo departamental. “Yo les había dicho a los compañeros y entrenadores que ya tenía decididas mis vacaciones para estos días, seguramente estaré escuchando lo que pase ante Juincam pero no voy a ir a los partidos”.

Finalmente consideró que “van a ser partidos muy peleados porque ninguno dará nada por perdido, son dos cuadros jóvenes y muy metedores, espero que den dos lindos espectáculos, pienso que serán dos partidos muy parejos”.

Imagen cedida.

Por Jorge Gambetta.