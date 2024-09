En el Senior de la liga de Ecilda se disputó la segunda del torneo “Victorio Paco Pérez”

En la Liga Regional de Ecilda Paullier se disputó la segunda fecha de la Segunda Fase del Torneo Senior “Victorio Paco Pérez”. En la Serie Cuadrangular A, Oriental le ganó por la mínima a Juveniles con gol de Diver Perdomo; Ciudad del Plata también derrotó por la mínima a Independiente con gol de Ayrton Chacón.

Oriental tiene 6 puntos, Juveniles y Ciudad del Plata 3, Independiente 0. Próxima fecha Oriental vs. Ciudad del Plata e Independiente vs. Juveniles.

Por la Serie B, en Cañada Grande fue goleada visitante de Juincam 7 a 0 sobre La Paz, con tres de Aldo Franco y el resto de Héctor Matto, Darío Parodi, Marcelo López y Adrian Álvarez. En Paraje Panta, también fue victoria visitante de La Mutual ante River por 1 a 0 con gol de Claudio Rey. Juincam y La Mutual tienen 6 puntos, River de Panta y La Paz 0. Próxima fecha Juincam vs. La Mutual y River vs. La Paz.

Por la Serie C finalmente fue empate 2 a 2 entre Rodríguez y Juventud Unida, Guillermo Ojeda y Jorge Gandini para el local y de Daniel Berto y William Marrero para el verdolaga. Tiki Tiki por su parte le ganó 4 a 3 a Rampla Juniors, dobletes de Pablo García y Julio Gesta para el Tiki, para el ramplense fueron dos de Richard Batista y uno de Alejandro Romaso. Rodríguez y Juventud Unida 4 pts., Tiki Tiki 3, Rampla Juniors 0. Próxima fecha Juventud Unida vs. Rampla Juniors y Tiki Tiki vs. Rodríguez.

Imagen tomada de la cuenta de Facebook de Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Jorge Gambetta.