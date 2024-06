En el Infantil de la Liga San José, comenzó la rueda de revanchas

Se disputó el pasado sábado 8 de junio la octava fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil. En Libertad hubo actividad por la Serie B en cancha de Campana; Las Palmas cumplió su fecha libre. Juventud Unida visitó a San Rafael y en Puntas de Valdez, Independiente recibió a Sacachispas.

SERIE A| En el Complejo Ricardo Reyes San Rafael recibió a Juventud Unida. Los resultados registraron una victoria locataria en Cebollas, un empate en Gorriones y cuatro victorias verdolagas en las restantes.

En Puntas de Valdez mientras tanto, el rojo fue local de Sacachispas con victoria locataria en Churrinches y Gorriones, un empate en Cebollas y tres triunfos para los de Ecilda Paullier. En el Bosque Artigas, Tito Borjas recibió a Río Negro, quedó pendiente el encuentro en Semillas, el cebrita se llevó todos los puntos restantes.

En El Abasto finalmente Treinta y Tres fue local de Nacional, quedó pendiente el partido de Gorriones y “el 30” obtuvo la victoria en el resto de las categorías.

En el perfilamiento de las diferentes categorías con vistas a las finales por copas de Oro y Plata, Juventud Unida se mantiene como líder en Chatas, Churrinches, Gorriones y Baby, en Semillas el puntero es Treinta y Tres y en Cebollas San Rafael va aumentando su ventaja. En la pelea por el segundo puesto en todas las categorías han equipos muy parejos que no resignarán tampoco sus chances para llegar a Copa de Oro.

SERIE B| En su casa Campana recibió a Central. Resultaron cuatro victorias para el tricolor en Gorriones, Semillas, Cebollas y Baby, el decano se quedó con las dos restantes.

River Plate recibió a San Lorenzo y fueron dos victorias albirrojas en Chatas y Gorriones, un empate en Semillas y las tres restantes fueron para el azulgrana.

En Rodríguez por último, Nueva Unión recibió a Universal con una victoria locataria en Semillas, un empate en Churrinches y cuatro victorias albiverdes en las restantes.

En cuanto a las posiciones de esta Serie Campana se afirma en Semillas y Baby en la punta de las respectivas tablas, en Gorriones está firme en la segunda posición a un punto de River que lidera, también está segundo en Cebollas donde el puntero es Universal que ha sacado 4 puntos de ventaja. En Chatas lidera Central y River Plate está segundo, en Churrinches el líder es Universal con San Lorenzo pisándole los talones.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 8va. Fecha

Resultados Serie A

San Rafael – Juventud Unida

0 Chatas 4

1 Churrinches 2

2 Gorriones 2

1 Semillas 4

4 Cebollas 1

0 Baby 6

Independiente – Sacachispas

0 Chatas 2

4 Churrinches 0

3 Gorriones 1

2 Semillas 5

0 Cebollas 0

0 Baby 3

Tito Borjas – Río Negro

0 Chatas 3 WO

0 Churrinches 6

0 Gorriones 0

– Semillas –

1 Cebollas 4

0 Baby 3 WO

Treinta y Tres – Nacional

1 Chatas 0

2 Churrinches 1

– Gorriones –

3 Semillas 0

2 Cebollas 1

4 Baby 1

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: Las Palmas

Campana – Central

1 Chatas 4

3 Churrinches 4

3 Gorriones 1

5 Semillas 1

3 Cebollas 0

2 Baby 1

River Plate – San Lorenzo

2 Chatas 1

1 Churrinches 4

4 Gorriones 1

0 Semillas 0

1 Cebollas 2

1 Baby 7

Nueva Unión – Universal

1 Chatas 4

0 Churrinches 0

0 Gorriones 1

5 Semillas 2

0 Cebollas 3

0 Baby 2

Próxima Fecha (9ª)

Serie A

Juventud Unida vs Tito Borjas

Independiente vs San Rafael

Sacachispas vs Treinta y Tres

Río Negro vs Nacional

Serie B

Libre: Campana

Universal vs River Plate

Nueva Unión vs Las Palmas

San Lorenzo vs Central

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.