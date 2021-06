En Ecilda Paullier definen fecha de regreso de formativas y femenino el jueves 1° de julio

El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier Daniel Espinel, dijo este lunes a la mañana que el próximo jueves 1° de julio habrá una reunión para definir cuándo vuelve la actividad en formativas y femenino.

El encuentro del jueves será con las instituciones que participan de los torneos de formativas, “para ir viendo con el tiempo necesario de 45 o 60 días, lo que dispongan los clubes, para fijar el comienzo y determinar la forma de disputa”, dijo Espinel, que agregó que “lo mismo vale para el femenino “que está difícil, porque son pocas las instituciones que participan pero estamos tratando que pueda terminarse el campeonato del año anterior y comenzar a estudiar alguna actividad para este año, que puede ser entre nosotros o también algo en conjunto con la Liga Mayor. Lo importante es que las chicas tengan actividad, en la reunión del jueves escucharemos a las instituciones y veremos qué actividad podemos tener”.

PÚBLICO| Por otra parte Espinel agregó que “fijamos para el día 15 de julio una reunión con todas las instituciones para ir evaluando la situación, ahora parece que regiría el mismo protocolo del año pasado, que establecía un aforo del 30%. Allí escucharemos también el planteo de todas las instituciones y veremos si todas están dispuestas a jugar”.

Al consultarle respecto a la eventualidad de que se determine el “pase responsable” como condición para el acceso de público a las canchas Espinel dijo que “al grupo de las confederaciones se mandó el protocolo aprobado el año pasado, pero no es oficial. Tampoco tenemos como oficial lo del pase responsable, si se les pidió a Juventud Unida y Artigas, que participarán en la Copa B, que mandaran una planilla con la situación de los planteles respecto a la vacunación, tenemos que esperar a que surja algo oficial desde el Ejecutivo de OFI”.

En la noche del domingo se emitieron en Telenoche declaraciones del doctor Pablo Ferrari, subdirector de la SENADE, diciendo que “ahora las condiciones cambiaron y lo que se está esperando es que acepten una propuesta que se hizo con el MSP en conjunto, por el cual ese 30% (el aforo autorizado), tenga que entrar con las dos vacunas y los 15 días posteriores a la segunda dosis o haber cursado el Covid con un alta en los últimos tres meses”.

Al respecto Espinel, a título personal opinó que “al no ser obligatoria la vacunación, no veo bien que lo hagan obligatorio a nivel del fútbol del interior, de pronto para campeonatos de OFI, que se juega en estadios, se podría implementar, pero en la realidad en nuestras canchas se nos hace imposible ponerlo en práctica, aunque muchos pensemos que la vacunación es positiva. Debemos respetar a quienes no piensan igual, sería muy difícil de aplicar, nosotros no tenemos posibilidades ni de hacer hisopados”.

REINICIO| De todas maneras el dirigente se manifestó “optimista, creo que a fines de agosto podremos comenzar con formativas y a principios de setiembre ya estemos con la competencia de mayores”.

Espinel también se refirió al avance “de las obras en nuestra sede, ya llegamos con la pared hasta el techo y también los baños. Esa etapa ya está cumplida” y agregó al respecto que “en cuanto a los costos seguramente estarán por encima de lo que habíamos pensado, así que tendremos que trabajar para completar las etapas que nos quedan”.

Por Jorge Gambetta.