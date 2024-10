En Campana Femenino se valora de forma positiva la participación en la Copa Nacional de OFI

Tras pasar a octavos como uno de los mejores cinco segundos puestos de la fase de grupos de la Copa Nacional de Clubes de Fútbol Femenino, Campana enfrentó al linajudo Nacional de Florida que siempre es un candidato a los torneos de OFI. Fue derrota 3 a 1 en la ida en el Camaití y 5 a 2 en el Campeones Olímpicos en la revancha. Lejos de fracaso, en las tricolores existe una sensación de experiencia adquirida y crecimiento.

BALANCE| Silvia Méndez es la coordinadora del Fútbol Femenino de Campana y comenzó diciendo que “en este momento tenemos dos categorías en competencia, Sub 17 y Mayores, tenemos 38 jugadoras entre los 13 y los 44 años de edad y competimos en Sub 16 y Mayores de los campeonatos de OFI y después a nivel de la Liga Mayor estamos jugando en Sub 17 y Absoluta”.

Méndez se refirió a la eliminación de la Copa “Nacional de Florida todos los años es un favorito en los torneos de OFI; esta participación nos sirvió muchísimo porque colocamos a nuestro equipo entre los mejores 16 de todo el Interior con una clasificación muy buena como nunca antes habíamos tenido”.

Agregó que “en las 11 series que tuvo el torneo clasificaban los primeros puestos y los cinco mejores segundos, eso para nosotros fue fundamental por el trabajo que realizó el cuerpo técnico y las chiquilinas. Es un gran avance porque es muy difícil llevar adelante el fútbol femenino, estamos muy orgullosos por el trabajo de todo el grupo”.

Sin embargo la dirigente planteó que “lamentablemente siempre nos vamos eliminando por zona y al igual que el año pasado, nos tocó una serie con los mismos equipos que jugamos a nivel departamental”.

Eso se debe a que “somos una de las muy pocas ligas del interior que tiene campeonatos oficiales, porque cuando vemos los campeonatos de OFI tanto en Sub 16 como en Absoluta encontramos muchos equipos que se forman un par de meses antes para competir porque no tienen campeonatos de sus ligas”.

Los equipos josefinos tienen la ventaja “de tener una liga local y competimos todo el año en torneos muy competitivos. La liga es muy fuerte y a la vista está que Nacional de San José clasificó a Cuartos de Final, River Plate es otro equipo que ha logrado títulos aunque este año no clasificó a octavos, pero el año anterior fue semifinalista”.

ORGULLO| Para Campana, la Copa Nacional les dejó “muy orgullosos de haber llegado a octavos porque queríamos enfrentarnos a otros equipos, salir más allá de los cuadros que siempre estamos enfrentando en lo local para poder enfrentar otras realidades”.

Otra experiencia ha sido la doble actividad semanal, “vamos compitiendo en la liga y en los campeonatos de OFI, jugamos entre semana por la liga y el sábado por OFI. En los 90 minutos de cada partido se producen bajas por lesiones, expulsiones y amonestaciones y hay que estar preparados”.

Explicó además que “un día enfrentás a un equipo muy potente y al partido siguiente el mismo cuadro ha perdido parte de su potencial por situaciones imprevistas. Para nosotras la idea es darle a las chiquilinas la mayor competitividad posible, empezamos el proceso en febrero con el proyecto y pretendemos participar de todos los campeonatos que puedan surgir”.

En ese proceso han participado “Nacho (Ignacio Puig), que es el entrenador, Bruno Vázquez, Gustavo Fajardo, Fernando Emanuelle, Carina Pérez y yo pero paralelamente funcionó la comisión de padres del femenino que de verdad entre todos nos hemos puesto el equipo al hombro y tratamos que nada nos detenga”.

Pero en una institución como Campana hay que compartir la cancha con otras categorías. “Tuvimos un período a principio del año que no teníamos cancha porque se estaban haciendo trabajos y pudimos conseguir la cancha de Estrella del Sur para jugar un amistoso con Danubio en dos categorías, después fuimos a jugar al complejo de Boston River”, contó.

Asimismo “para darle experiencia y motivación para las chiquilinas, también jugamos amistosos con Independiente, siempre tratamos de tener esos encuentros además de las prácticas habituales”.

En el plantel juvenil “para muchas chiquilinas es la primera vez que juegan en cancha de 11, además de las que vienen del año anterior hay un número de jugadoras que llegan con 13 años y hemos tratado de darle a esas chiquilinas la posibilidad de tener minutos y citaciones para jugar en Absoluta”.

En ese proceso se da un fructífero intercambio “porque las más grandes son referentes para las más chicas, en nuestro caso notamos que las más grandes ayudan y aconsejan a las más chicas”.

Méndez explicó que “el tema de las adolescencias es complejo porque en un grupo de 17 niñas entre 13 y 17 años hay diferentes vivencias familiares y problemáticas personales y allí aparecen las más grandes y sus experiencias de vida y del fútbol y les enseñan y las contienen en los entrenamientos y partidos”.

SELECCIÓN| Desde OFI se procura estructurar el primer Campeonato Nacional de Selecciones de Fútbol Femenino. La coordinadora tricolor dijo que “la semana pasada salió un comunicado y se fijó un plazo hasta el 30 de octubre para inscribirse, a nivel de la liga no se ha hablado nada concretamente, hasta el día de hoy (domingo 27), no hay ningún contacto por el tema selección”.

La dirigente entiende que “sería una muy buena experiencia porque es un plus para las chiquilinas, sobre todo para algunas que podrían estar jugando el último año por decisiones personales o por diferentes motivos pero a nivel del Consejo Único Femenino no se ha hablado, tenemos reunión el martes 29 pero no parece que se vaya a plantear nada”.

Imagen de archivo, La Semana.

Por Jorge Gambetta.