El vóley entregó sus trofeos al cierre de la temporada

Se cerró entre el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre la actividad de la Liga Maragata de Voleibol con la disputa de las semifinales y finales de todas las categorías. La actividad se desarrolló en el Gimnasio Argos de San José de Mayo.

JUVENILES| En las tres categorías del torneo femenino juvenil, hubo presencia de equipos de Libertad y Punta de Valdez. En Sub 13 el título fue para Campana, en Sub 15 le correspondió a Colonia Rowing y en Sub 18, las campeonas fueron las integrantes de Puntas de Valdez.

El sábado 7 se jugaron todas las semifinales y finales de las tres categorías juveniles en la rama femenina. En Sub 13, a la semifinal llegaron en una llave Colonia Rowing y las libertenses de DTP. Fue victoria de las colonienses 2 – 0 (25/13 y 25/22), la otra llave se dirimió entre San José y Campana con victoria de las tricolores 2 – 0 (25/18 y 25/3).

Por el tercer puesto jugaron San José y DTP con victoria de las maragatas 2 – 0 (25/14 y 25/13. Por último en la final de la categoría fue victoria de Campana 2 – 1 ante Colonia Rowing (25/20, 20/25 y 15/9).

El plantel de Campana en Sub 13 lo integran: Belén Castelló, Manuela Ojeda, Lohana Pintos, Julieta Carballo, Lara Jauregui, Ángela Val, Paz Sosa, Renata Bauza, Rocío Maya, Victoria Pérez, Cecilia Reyes, Bianca Rapetti, Maia Alfonso y Sofía Goyení. Los entrenadores fueron Guillermina Olmando y Lucas González.

En Sub 15 las semifinales fueron por un lado Colonia Rowing que derrotó a Campana A 2 – 0 (25/18 y 25/17) y Estudiantes el Colla B que se impuso a Campana B 2 – 1 (25/19, 17/25 y 15/10). Por el tercer puesto fue duelo entre campaneras donde Campana B superó 2 – 0 a Campana A (25/14 y 25/19). En la final entre representantes colonienses fue victoria de Colonia Rowing 2 – 0 ante Estudiantes El Colla B (25/10 y 28/26).

Las semifinales de Sub 18 tuvieron como protagonistas a Puntas de Valdez que venció a Santa Voley A 2 – 0 (25/12 y 25/19), en la otra llave DTP cayó 0 – 2 ante Juventud de Colonia (16/25 y 23/25).

En la final fue victoria de Puntas de Valdez 2 – 0 ante Juventud de Colonia (25/21 y 25/20).

El plantel de las campeonas de Puntas de Valdez lo integran Victoria de Armas, Cecilia Sellanes, Juliana González, Delfina Alvez da Cruz, Luana Perera, Martina Gómez, Martina Bravo, Delfina Ferrari, Pilar Galaretto, Sofia Morales, Juliana Silva. Sus entrenadores son Guillermina Olmando y Lucas González.

Finalmente se entregaron los premios a las mejores jugadoras. En Sub 13 la distinción fue para Renata Bauza de Campana, en Sub 15 a Pilar Musselli de Colonia Rowing y en Sub 18 a Delfina Álvez da Cruz de Puntas de Valdez.

MAYORES| El domingo también en el Argos fue el turno para las semifinales y finales de las ramas femenina y masculina de la categoría Mayores. En este caso todos los partidos se disputaron al mejor de cinco chicos.

La primera semifinal femenina fue la victoria de Canelones ante Juventud de Colonia 3 – 0 (25/12, 25/15 y 25/23); en la otra llave fue victoria de ACJ 3 – 2 ante Las Vetes en un vibrante partidazo a juzgar por los parciales (25/12, 15/25, 25/20, 12/25 y 15/9).

Por el Tercer puesto fue victoria de Las Vetes 2 – 1 ante Juventud de Colonia (25/17, 17/25 y 18/16). Finalmente en la Final fue victoria y título para Canelones que le ganó 3 a 1 a ACJ (25/20, 15/25, 25/22 y 25/15).

En la rama masculina la primera semifinal fue para San Pedro que le ganó 3-2 a Unión Atlética Florida (26/24, 17/25, 25/21, 18/25 y 15/9); en la otra llave fue victoria 3 – 1 de Central ante ACJ (25/16, 23/25, 25/23 y 25/21).

Por el tercer puesto fue victoria de ACJ 2 – 1 ante Unión Atlética Florida (20/25, 25/22 y 16/14). En la final fue victoria y título para Central 3 – 2 ante San Pedro en otro vibrante partido (14/25, 27/25, 23/25, 25/22 y 15/13).

Las distinciones a los mejores jugadores del torneo fuero

n para Natalia Vázquez de Canelones y para Lucas Díaz de San Pedro. Corresponde felicitar a la organización de la Liga Maragata de Voleibol por esta nueva temporada culminada con total éxito.

Imágenes cedidas.

Por Jorge Gambetta.