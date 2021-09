El viernes comienza la temporada 2021 del basket: el viernes debuta Campana

La Liga Departamental de Básquetbol realizó en la noche del martes en el Espacio Cultural de San José de Mayo, el lanzamiento de la temporada 2021. La emotiva ceremonia sirvió para homenajear a los pioneros de este deporte en el departamento, fundadores de la primera Liga en 1938.

La categoría Mayores tiene altas y bajas respecto a la temporada anterior. Hay un equipo más que el año pasado, pero no participarán ACJ ni Juventud Unida, ambos afectados por la migración de jugadores hacia otros clubes cuatro son las instituciones que se suman este año, Río Negro, Central, Campana y Universal; los albiverdes participarán fusionados con Basilón. Un total de ocho equipos comenzarán desde el próximo viernes la competencia oficial de este tan particular 2021.

Según el Fixture del Torneo de Mayores el viernes 10 en el Gimnasio del Club Central en una doble jornada se enfrentarán desde las 20 horas, Universal-Basilón y San Lorenzo mientras que a las 22 estarán debutando Central y Campana.

La 1ª fecha se completará el sábado 11 en el Gimnasio Argos con otra doble jornada donde a partir de las 19 con el partido de UCM y Bantiken y a las 21 con el debut de Río Negro ante CSD Playa Pascual.

El siguiente es el Fixture completo del Torneo de Mayores:

Fecha 1

Río Negro vs. Playa Pascual

Central vs. Campana

UCM vs. Bantiken

Univ-Basilón vs. San Lorenzo

Fecha 2

Bantiken vs. Playa Pascual

Central vs. San Lorenzo

UCM vs. Campana

Univ-Basilón vs. Río Negro

Fecha 3

Bantiken vs. Río Negro

Campana vs. Playa Pascual

UCM vs. San Lorenzo

Univ-Basilón vs. Central

Fecha 4

Campana vs. Río Negro

San Lorenzo vs. Playa Pascual

UCM vs. Central

Univ-Basilón vs. Bantiken

Fecha 5

Campana vs. Bantiken

San Lorenzo vs. Río Negro

Central vs. Playa Pascual

Univ-Basilón vs. UCM

Fecha 6

San Lorenzo vs. Bantiken

Central vs. Río Negro

UCM vs. Playa Pascual

Univ-Basilón vs. Campana

Fecha 7

San Lorenzo vs. Campana

Central vs. Bantiken

UCM vs. Río Negro

Univ-Basilón vs. Playa Pascual

Por Jorge Gambetta.