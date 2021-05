El periodista deportivo Jorge Benoit analiza la situación del fútbol del interior: «dan ganas de llorar», dice

Son muy contadas las ocasiones en las que el fútbol del interior llega a los medios masivos de comunicación de la capital, máxime en las actuales circunstancias de paralización absoluta, pero en su edición del pasado jueves La Diaria publicó en el suplemento Garra un interesante y completo artículo del colega minuano Santiago Castro que también se desempeña como relator y comentarista deportivo en la emisora M24.

Bajo el título “Se está apagando” el colega aborda la dura situación del fútbol del interior, ese del que han surgido tantas figuras que alimentaron, y alimentan, a los principales equipos del llamado profesionalismo o a la mismísima selección uruguaya. “El fútbol del interior se está muriendo. Así de simple, así de crudo”, comienza diciendo el colega en su análisis y agrega que “el entramado deportivo más amplio y diverso de Uruguay, que atraviesa la vida social, económica y cultural de cientos de miles de personas, divaga desorientado, producto de una honda crisis derivada de la pandemia de covid-19”.

El periodista destaca que “en el marco de una heterogeneidad indefectible por las dimensiones geográficas del territorio que comprende la Organización del Fútbol del Interior (OFI), la realidad propició la unificación de sus componentes en un concepto general común: incertidumbre. Esa es, paradójicamente, la única certeza: no habrá noticias. Ni siquiera un enfoque optimista sobre el devenir de la emergencia sanitaria habilita a proyectar la reanudación de la actividad elemental de las instituciones”.

Luego comienzan a surgir testimonios en el análisis de Santiago Castro. Así van sucediéndose opiniones del ex presidente de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó Mario Martínez, del también colega Marcelo Larrosa de Bella Unión que dice que “en la temporada 2020 hubo sólo actividad sub 17. En 2021 la actividad no llegó a comenzar”.

Con matices menores la situación se repite a lo largo y ancho del territorio nacional. OFI logró que la Secretaría Nacional del Deporte y las autoridades sanitarias le aprobaran un protocolo que preveía la concurrencia de público a las canchas, condición sine quanon para una mínima actividad, pero así como ocurrió en todas las disciplinas deportivas, competitivas o complementarias (gimnasios y academias), las medidas adoptadas desde la cúpula del gobierno nacional han mantenido la suspensión sobre toda la actividad amateur. Claro, el llamado fútbol profesional está habilitado merced al poder económico que le sostiene, es preciso promocionar futbolistas, generar contenidos televisivos para una empresa que existe por y para el fútbol uruguayo e internacional, que también está activo. Hasta el absurdo extremo de exigirle a Nacional disputar un partido en medio de gravísimos incidentes en las calles de Colombia; los riesgos para la integridad física de los actores no importan, el show debe continuar, ese show, sin público pero vendible, redituable para unos pocos.

Sin embargo el interior mira impávidamente cómo se pierden generaciones enteras de futbolistas y de otros deportistas en todas las disciplinas. Es riesgoso, se dice, y uno se pregunta si lo de Colombia no lo fue en infinito mayor grado, al mismo tiempo se observa como en algunos selectos locales comerciales y gastronómicos la gente se aglomeraba naturalmente en los preparativos o conmemoración del Día de la Madre, ¿dónde están entonces los riesgos sanitarios reales y dónde sólo hay desinterés, desidia o como se quiera llamar?

Para complementar de cierta manera nuestro abordaje del tema consultamos a un reconocido colega del interior, que además del periodismo, ha sabido y de muy buena forma estar en el lugar de los miles de futbolistas y por tanto tiene sobradas credenciales para opinar con su doble óptica. Jorge Benoit fue un recordado jugador de River Plate y de la Selección de Florida, luego pasó por el Club Nacional de Fútbol, entre otros equipos profesionales y hoy intenta sostener una actividad periodística desde el portal futbolflorida.com y CW31 La Nueva Radio de Florida.

LÁGRIMAS| Al comentarle que el disparador de la nota era la publicación de Santiago Castro en La Diaria, Benoit dijo que cuando la terminó de leer “me puse a llorar. Te juro que me puse a llorar”, así de fuerte, así de contundente. “No lo quise leer de nuevo, porque refleja el sentir exacto de quienes alguna vez hemos andado atrás de la pelota”, dijo.

Benoit se refirió a las opiniones de Mario Amorín – veterano jugador de Lavalleja, sinónimo de gol para el fútbol del interior – que recoge la nota de Castro. “Cuando leí lo que dijo Amorín, cuando leí lo que sucede a la gente de Sarandí del Yí, ahí me puse a llorar, no sé si es que me estoy poniendo viejo y más sensible, pero no aguanté”, comentó.

El colega dijo que “no quiero estigmatizar a nadie. Reconozco el momento que estamos pasando, pero yo me crié sabiendo que el deporte es salud, y que nos puede alejar de muchos males, pero ahora resulta que el deporte se cerró, al menos para nosotros acá en el interior. Quizás obviamente haya otra escala de valores a la que nosotros no podemos acceder, pero se está terminando con todo, no sólo el hecho de que un club, que no es nada menor, cierre sus puertas o desaparezca, sino generaciones enteras de deportistas, no solo de fútbol sino de cualquier disciplina que no pueden hacer nada legalmente, porque si salís a correr a la calle alguno te puede perseguir o verte como un delincuente”.

Jorge Benoit agregó que “estoy muy deprimido, amargado, hace días que Word Press me está avisando que debo renovar el portal y no he querido, no por una razón de costos, no he querido porque no sé qué voy a seguir haciendo, qué voy a seguir publicando. Si al final somos tres locos que seguimos luchando contra la corriente que nos miran como si fuéramos delincuentes que estamos en contra del sistema por cuestionar que no se pueda jugar, a mí me duele”.

El colega floridense agregó que “soy una persona de trabajo que toda la vida me he ganado el pan con el sudor de mi frente, igual que mis hijos. Realmente me duele que nos señalen como que estamos siempre en la negativa, tirando pálidas sobre lo que nadie ve, mucha gente está en Montevideo encerrada entre cuatro paredes y no conocen la realidad de nosotros que es distinta y en ese nosotros hablo de todos, me refiero no sólo a los jugadores de fútbol y todo lo que gira en torno a un club. Hay mucha gente que gana sus pocos pesos a través del fútbol o de cualquier disciplina, el que lava la ropa, el que marca la cancha, los entrenadores, esa gente está pasando muy mal, en total es mucho más gente que lo que cualquiera puede imaginarse”.

RIESGOS| Consultado Benoit sobre la situación que atraviesa el fútbol del interior y cómo afecta que se esté creando un espacio para el surgimiento de ligas piratas (en algunos ámbitos ya hay intentos de algunos para que unos pocos clubes del interior pasen a jugar algún torneo de AUF junto a los de la Divisional C, a la vez que en distintos puntos del interior se están organizando, en canchas alquiladas, partidos por dinero), dijo creer que “OFI ha cedido mucho terreno a partir del Estatuto Único, hay gente que participa en comisiones de AUF con voz y voto, pero hemos perdido la autonomía que teníamos a la hora de levantar la mano y hacer sentir la voz”.

El periodista agregó que “estoy muy desanimado, ahora tengo la acreditación para ir a los partidos de la Copa Libertadores de Futsala, que se están jugando acá en Florida y prefiero ir a confraternizar con una barra de amigos. Dejé el programa de radio, porque la vida transcurre por otros lugares”.

No es el único que ve con dolor la actual situación, Benoit agregó que “en todo el ambiente hay desazón. La gente está desmotivada, los jugadores, hace unos días estuve con un chiquilín, que fue una promesa de acá, de Florida, que salió campeón del interior en sub 17 hace tres años más o menos, y me dijo que hace unos días iba a salir a correr con un compañero, pero hizo dos cuadras y se volvió a su casa, y ¿qué le podemos decir? ¿Cómo lo podemos motivar si nadie le puede decir que en algún momento, dentro de un mes y medio o dos vamos a empezar a vernos en la cancha?”.

ESTIGMAS| Al tiempo que los gurises de las formativas no tienen actividades deportivas ni educativas, “siempre hay una estigmatización hacia la juventud, sobre todo si son futboleros”, dice Benoit y agregó que “mucha gente cree que no tienen educación y si a esos gurises no les damos la única salida que pueden tener, se van a aferrar a vicios y adicciones que quizás alguno pudiera tener antes, pero trataba de cuidarse porque al otro día tenía un partido o tenía que entrenar, pero ahora, ¿qué van a hacer?”.

El colega dijoque “yo tengo un hijo de 8 años que no quiere jugar más al fútbol, se queda calentito al lado de la estufa. La escuela le queda enfrente a la casa, vuelve de la escuela y se pone a jugar a la play, no le interesa más el fútbol, no hay forma de motivarles si no pueden ni entrenar, ni siquiera pueden ir a jugar a la placita porque capaz que alguna señora les hace una denuncia porque hay tres o cuatro gurises jugando a la pelota, repito, pasamos a ser delincuentes”.

La problemática de clubes y ligas es acuciante para los dirigentes, que muchas veces aportan dinero propio para pagar facturas y aportes de afiliación, para mantener la agonizante llamita de esperanza ardiendo. “Acá algunos se mantienen al día, pero otros están muy complicados y vienen pagando con dificultades, y si no pueden pagar no podrán recibir pases si en algún momento se reinicia la actividad, no tienen forma de salir adelante, algunos clubes han seguido trabajando en la infraestructura de sus canchas, las canchas de Quilmes, River o Atlético están hermosas, han trabajado muy bien en los pisos, pero en lo social, si vas a una sede te dan ganas de salir corriendo”.

La voz de Jorge Benoit transmite el dolor cuando agrega que a la situación del entorno deportivo “se suman las dificultades de la gente para acceder al trabajo. Yo también soy comerciante y necesito que la gente tenga un trabajo, yo no vivo en una burbuja, acá nos necesitamos todos y todos estamos pasando mal, ojalá fuera un empleado público que sabe que a fin de mes cobrará su sueldo, uno se pregunta hasta cuándo va a seguir esto”.

En la charla franca surge un comentario jocoso, al referirse a que el fútbol del interior está al borde del precipicio. Benoit recuerda que efectivamente, “estamos yendo hacia un precipicio, sin certezas y sin expectativas, más que empantanados diría que hundidos” y acota que es “como dijera el vicealmirante Márquez, ‘hemos tomado el país al borde del abismo, hoy hemos dado un paso al frente’, bueno, hoy estamos igual”.

LIBRES| Finalmente, sobre el reclamo de los jugadores agremiados que reclaman tener libertad de acción ante la inactividad, Benoit explicó que “el tema es así, según la FIFA, todo jugador que no tiene contrato es libre, yo como ex jugador y como tal luché mucho para que los jugadores tuvieran cierta movilidad que en la actualidad no tienen. Si las reglas marcan cierto plazo para quedar libre y no hubo actividad, no es problema de los jugadores, desde los 20 años para arriba si no jugaron el año pasado son todos libres, pero hay una cosa, es muy difícil que ahí en Libertad un jugador que es hincha de Campana o de Juventud, se vaya de un día para el otro, serán muy contados los casos de jugadores que se quieran ir de Juventud a Campana, por ejemplo. Yo suscribo la lucha de los jugadores, es algo que viene de muchos años y es momento de que alguien nos entienda, ahí me pongo del lado de los jugadores”.

Por Jorge Gambetta.