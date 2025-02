El nuevo técnico de San Rafael buscará «darle confianza a los gurises»

Entre las primeras medidas adoptadas por la nueva Comisión Directiva de San Rafael presidida por Aldo García, se destacó la designación de Leonardo Sosa como el entrenador del plantel principal que en esta temporada enfrentará su participación en la Copa Nacional de Clubes.

Más allá de la sorpresa que alguien pudiera experimentar, Leonardo Sosa es un entrenador muy vinculado a San Rafael y tiene un profundo conocimiento de la mayoría de los futbolistas surgidos en el semillero de la institución de Rafael Peraza por haber dirigido procesos del Fútbol Infantil y de Formativas durante varias temporadas.

Sosa también dirigió a Rampla Juniors en su pasaje por Copa de Clubes en el año 2023, mientras que en 2024 fue designado por la Liga Regional de Ecilda Paullier para encabezar el proceso de la Selección Sub 14.

CONFIANZA| En diálogo con este medio, el entrenador dijo que “es un lindo desafío, fue una sorpresa también, pensé que no iba a volver al club en el corto plazo”. Sobre el proceso de su designación contó que “en virtud de algunos cambios que se produjeron en la conducción del club tengo entendido que se pensó en mi porque tengo mucho conocimiento sobre los jugadores que hoy están en Primera o Reserva porque trabajé con ellos en sus pasajes por el Infantil o las Formativas durante muchos años”.

Sosa expresó que coincide con el planteo que recibió de la Directiva de encarar “un proceso a mediano plazo que vaya formando a los futbolistas del club y así darles la confianza para que se afirmen”.

El entrenador agregó que en 2024 “había decidido descansar un poco, recibí alguna propuesta y no acepté porque llevaba más de 15 años continuos trabajando en el fútbol, ya el año anterior se lo había expresado a Rampla”, pero en mitad del año 2024 llegó “la propuesta para dirigir la Sub 14 que me costó mucho aceptar pero al ser un proceso con juveniles me sedujo y como era un proceso de corto plazo finalmente acepté”.

SEMILLERO| Sobre la idea del presidente Aldo García de encarar un proceso de al menos tres años priorizando a los jugadores de la casa´, Sosa dijo que “coincido con el planteo, me tengo mucha confianza porque conozco bien a esas generaciones de muchachos. Tienen mucho potencial, hay mucho para trabajar, hay que darles tiempo y oportunidades”.

El entrenador definió a muchos “jugadores ocultos, que a veces no aparecen o no toman confianza porque no pueden sumar minutos, creo que hay muchachos jóvenes con mucho potencial, de buen pie, técnicamente muy buenos”, aunque advirtió que eso no significa que “en determinado momento y para un puesto muy específico no se pueda recurrir a algún jugador de más experiencia para dar una mano. Eso no está totalmente descartado, pero lo que sí pretendemos es tener el tiempo necesario y la tranquilidad de desarrollar un proceso sin la exigencia de resultados inmediatos”.

Leonardo Sosa ya ha programado su cronograma de trabajo que inicia este martes 18 de febrero. Al respecto, el entrenador dijo que “tenemos tiempo para trabajar, queremos iniciar un proceso de evaluación de los planteles rápidamente. Primero analizando las condiciones físicas de cada uno, el nivel de compromiso con el proyecto, no me cabe ninguna duda que con los jugadores que están y los que vuelven al club y que ya están a la orden podemos armar un equipo competitivo para enfrentar lo que se viene”.

El Cuerpo Técnico de Leonardo Sosa está integrado por el profesor Javier Álvarez, el Ayudante Técnico será Jorge Alfonso que “tiene un proceso de tres años con las formativas de San Rafael. Con él tenemos ideas muy parecidas y conociendo su trabajo pensé que era alguien que podía darme una mano importante en este proceso”.

Alfonso será asimismo el entrenador de Sub 15 y Sub 17 y también en Reserva, aunque “los dos planteles mayores van a trabajar juntos y esperamos contar con algo más de 20 futbolistas de Primera División”.

RETORNOS| Entre los futbolistas que tras algún pasaje por otros clubes o cierto tiempo de inactividad estarían reincorporándose a los trabajos en San Rafael el entrenado mencionó algunos como “Alejandro De Armas, un buen volante, Facundo Fernández que el año pasado jugó en Artigas, Rodrigo Guerra que es a mi juicio un muy buen jugador, Matías Sellanes, Fernando Sellanes, Franco Chávez, son todos jugadores con un promedio entre 18 y 25 años”.

Asimismo destacó la confirmación de Facundo De León, un arquero que ha sido tentado por diferentes equipos y que ante la decisión de Ernesto Reyes de alejarse por razones laborales vinculadas a su profesión de médico seguramente será un muy buen aporte para el santo de Rafael Perazza.

Sobre las bajas que ya están confirmadas respecto al plantel del año pasado, Sosa mencionó que “ya no contamos con Mauricio Calero; en la defensa tampoco estará Luciano González que yo lo había dirigido en Rampla, tampoco estarán Aaron Borges, Facundo Sosa, Cristian Buslón” y acotó que “se está negociando en estos momentos la continuidad o no de Yonathan ‘Patita’ Bentancor, pero eso dependerá de los directivos que están atendiendo el caso de manera especial porque es un jugador de la casa”.

ENTRENAMIENTOS| El entrenador dijo que “a este momento tenemos una lista de unos 45 futbolistas de la casa con los que vamos a comenzar a trabajar este martes 18” y explicó que “tenemos pensado hacer un primer proceso de los aspectos físicos antes de comenzar a hacer fútbol”.

Las dos primeras semanas de trabajo “serán dos días, martes y jueves, para ir conversando y analizando el estado de cada uno. Luego ya serán más duras con tres o cuatro entrenamientos semanales, graduando la intensidad hasta la última etapa antes de la copa, donde tendremos que hacer algunos partidos amistosos, pero antes debemos asegurar la condición física para evitar lesiones en la etapa previa a la competencia que a veces se dan precisamente por la falta de trabajos específicos de acondicionamiento”.

Imagen tomada de la web.

Por Jorge Gambetta.