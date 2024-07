El «Mojarra» Esteban Rodríguez busca aguas internacionales

No ha podido levantar el máximo trofeo de liga en el Sector Interior pero sí lo hizo a fines de 2023 en la Liga Mayor con Campana, equipo al que llegó a préstamo y no participó del plantel de la Copa A junto a los tricolores.

Esteban Rodríguez prácticamente nació con una pelota en sus pies, entre los tres y cuatro años se integró al fútbol Infantil en la Liga Salteña “defendiendo los colores de Almagro y pude integrar la preselección Sub 11 de Salto”.

JUVENIL | Esteban Rodríguez dejó su Salto natal a los 13 años “me vine para acá por motivos personales y me fui a probar a Ciudad del Plata donde jugué dos o tres años”.

Sobre su apodo el futbolista explicó que “me dicen Mojarra desde los 13 o 14 años, también me decían rata porque siempre fui chiquito. El apodo me lo puso Marcos Burgos un técnico que tuve en Ciudad del Plata y me quedó a medida que fui creciendo”.

Con 16 años de edad llegó a Juincam “donde Eduardo ‘Oso’ Ibarra me hizo debutar en Primera con 16 años y ahí llevo casi ocho años”.

Rodríguez vive actualmente en Ciudad del Plata y la expectativa familiar por su eventual partida a España “es alta; todos están muy contentos por esto que me está pasando”.

Pero no es el único futbolista en la familia. “Mi hermano Santiago está convocado para la preselección Sub 15; el año pasado estuvo en la Sub 14 también, él participó del Campus Internacional que se hizo este año en San José. En la familia el fútbol es muy importante, tengo otros dos hermanos que también jugaron”, contó.

RODAJE | El futbolista no deja que la eventualidad de su partida le distraiga del presente. “Estoy trabajando a full, sigo entrenando con Juincam y todavía no sé demasiado sobre el club al que podría viajar”.

Agregó que “espero tener pronto una reunión con la gente de la institución española porque hay cosas que necesito asegurar antes de viajar”.

La noticia del interés desde el extranjero le llegó inesperadamente. “En una práctica los dirigentes de Juincam me dijeron que esta gente me había visto jugar con la selección de Ecilda Paullier y les gustó mi rendimiento, pero aún no tengo muchos detalles”.

Este posible fichaje surgió como uno de los resultados del acercamiento entre la Liga Regional de Ecilda Paullier y la Sociedad Deportiva Compostela en ocasión de realizarse en San José de Mayo dos eventos internacionales con participación de entrenadores españoles.

Rodríguez explicó que “sé que es un equipo vinculado al Compostela pero no sé el nombre y tampoco en qué divisional participa. Está previsto que tengamos una reunión en los próximos días para ajustar detalles”.

El futbolista agregó que “la noticia la recibí muy bien, muy emocionado y también fue una buena noticia para mi familia”.

Con cierta continuidad Esteban Rodríguez estuvo a préstamo en Campana en 2023 cuando los tricolores lograron el título anual de la Liga Mayor como parte del camino hacia la Divisional A de OFI.

El jugador dijo que “llevo dos años prácticamente sin parar, con Campana jugué la temporada de la Liga, luego me integré a la selección de Ecilda Paullier” y al respecto explicó que “el proceso de la selección fue mi primera participación en realidad, había estado preseleccionado antes pero este año pude jugar más”.

Sobre su participación en la selección de Ecilda Paullier, Rodríguez dijo que “me sentí muy bien porque pude tener continuidad, antes había estado en algún otro proceso y en juveniles como preseleccionado en Sub 15”.

Explicó además que “yo decidí seguir jugando en Juincam hasta que me vaya para mantener el rodaje y no perder los entrenamientos”.

El futbolista dijo que “todavía no caigo en cómo será el régimen de entrenamientos hasta que no tenga esa reunión con los dirigentes españoles, no me lo imagino, tengo 23 años y voy a tratar de aprovechar la oportunidad que se me brinde”.

SACRIFICIO | Rodríguez explicó que “soy albañil y es un trabajo muy duro que he podido sincronizar con el fútbol para no perder entrenamientos aunque el fútbol hoy por hoy sea un hobby o una diversión no siempre se da una oportunidad como esta”.

Brevemente explicó lo que son sus jornadas. “Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, pienso que mi físico ya se adaptó a las exigencias porque de los entrenamientos llego a mi casa como a las 12 de la noche”, dijo.

Tras su jornada laboral el futbolista llega a su casa entre las 17 o 17 y 30 y de allí se va a la Colonia Alonso Montaño para los entrenamientos bajo las órdenes del entrenador Pablo Bentancor y retorna a su hogar “casi siempre muy cerca de la medianoche. “Así es toda la semana, llevo años manteniendo ese régimen de trabajo y entrenamientos y me siento muy bien físicamente”.

Al consultarle si se imagina dedicándose exclusivamente al fútbol, el volante respondió que “supongo que dedicado sólo al deporte tendré un mejor rendimiento físico” pero tiene claras sus prioridades: “a mi edad lo primero que quiero es disfrutar, es la primera vez que voy a viajar, trataré de aprovechar la experiencia y aprender todo lo que pueda porque en lo personal me va a servir de mucho pase lo que pase”, dijo.

Para Esteban Rodríguez, “lo que ocurra después es otro tema, si puedo quedarme sería lo máximo, es todo lo que se puede pedir, pero en principio trataré de disfrutar y capitalizar la experiencia”.

Por Jorge Gambetta.