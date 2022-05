El deporte juvenil y sus desafíos, con Jorge Giordano

Encuentro en Libertad con referentes deportivos uruguayos

Organizada por el Rotary Club de Libertad en el marco de sus actividades del “Mes de la Juventud” y además como primera propuesta en torno a los festejos del 150 aniversario del proceso fundacional de Libertad, se realizó el pasado viernes en el Club Social El Asador una charla con referentes deportivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Secretaría de Deportes. El profesor Jorge Giordano, ex entrenador de varios equipos de primera división en Uruguay, entre ellos el Club Nacional de Fútbol, y actual Coordinador General de Selecciones de la AUF acompañado por el psicólogo Germán Vikonis, abordaron la difícil temática del desarrollo del deportista juvenil, las expectativas y sus dificultades.

Como invitado especial se hizo presente el ciclista libertense Agustín Alonso, ganador de la última edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay e integrante de la selección uruguaya que participó recientemente de los Panamericanos de Ciclismo desarrollados en la provincia argentina de San Juan.

Gracias a los buenos oficios del vicepresidente de OFI Jorge Ortíz, Jorge Giordano dialogó con La Semana. El experimentado entrenador se refirió a los temas abordados en la charla, mencionando que fue “invitado por el Rotary para charlar sobre las expectativas de los deportistas jóvenes y las dificultades que tales expectativas pueden generar en el desarrollo de un jugador desde el baby fútbol hasta la adolescencia”.

La charla con Giordano

El entrenador destacó que “en el auditorio habían papás de chiquilines y habían chiquilines y en ese contexto tuvimos más que nada una conversación respecto al cómo ir encarando esas expectativas”. Explicó que el punto “lo dividí en dos partes, las expectativas de los chicos y las de sus familias, porque a veces las expectativas de la familia no tienen relación con las del chiquilín”.

Jorge Giordano agregó que “a veces el chiquilín no quiere ir a jugar al baby fútbol pero su familia lo lleva. Tratamos de explicar que las familias deben manejar muy bien esas expectativas, porque cuando de pronto el chiquilín tiene también sus expectativas de jugar en un equipo de alto nivel o en una selección, hay que tener cuidado porque no todos los jugadores pueden llegar y hay que saber acompañar ese camino porque a veces las cosas no suceden como uno quisiera, porque hay procesos ineludibles”.

Giordano dijo que “también hablamos sobre esas dificultades que surgen cuando el chiquilín no puede avanzar en ese ámbito y se va al fútbol social, que para nada es un fracaso”. Agregó que “hay que tener mucho cuidado para que no dejen a un lado su formación curricular, porque en definitiva lo que estamos formando son personas”.

Otra de las dificultades abordadas por el entrenador fueron sobre “cuando un chiquilín viene a un equipo y se tiene que regresar porque ese equipo no lo sostiene. El muchacho regresa y surge una dificultad compleja porque muchas veces se asocia con el fracaso y eso no es así, esa frustración hay que trabajarla con la familia y con el chiquilín, porque si la familia le reprocha que no pudo seguir con su carrera estamos en un gran problema, el chiquilín debe asumir que fue algo que no pudo lograr pero que tiene otros ámbitos donde puede desarrollarse”.

El éxito

Pero para Giordano las dificultades no sólo surgen tras los fracasos. “A veces es el mejor caso y a veces es el peor, y es cuando se alcanza mucho éxito. El chiquilín juega bien, llega una transferencia importante y si no hay una buena formación cuando es más grande comienza una etapa que si no tiene el acompañamiento adecuado de la familia, si no se tienen claras las cosas le pueden arruinar la carrera”, dijo.

El entrenador agregó que “si la madre quiere una casa de 17 pisos o el hermano precisa otra cosa, aunque parezca mentira es un caso donde el éxito genera la mayor dificultad si no hay una buena formación. Hay muchísimos casos como ejemplos reales de futbolistas que a los 50 años están en muy malas condiciones después de haber obtenido ingresos millonarios. Ahí debemos insistir con que sigan estudiando y sostengo firmemente que en 2030 los futbolistas de elite que no tengan una formación curricular no van a poder jugar”.

Giordano explicó que los clubes “primero buscan gente de bien, con equilibrio, y contar con una formación curricular les ayuda a comprender mejor el desarrollo del juego” y agregó que esa tarea no admite delegar responsabilidades, se viene encarando por el equipo de la coordinación de selecciones. “Nosotros estamos hablando todos los días con los profesionales de cada sector, atendiendo lo curricular que lo tenemos como exigencia y lo que es actitudinal y a valores, sobre eso se trabaja día a día. Los tres días que están con nosotros estamos muy cerca de las cosas que van sucediendo”.

Futbolistas del Interior

Sobre la gran cantidad de los futbolistas que llegan a los procesos de selecciones nacionales, el entrenador dijo que “hoy no tengo el porcentaje exacto, pero en los últimos años, el 66% provenían del interior y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de salir al interior para ayudar a la formación de jugadores, porque en el interior a veces sucede, no por mala intención, que los mejores entrenadores trabajan con mayores y los que empiezan trabajan con los chiquilines y debería ser exactamente al revés”.

Giordano sostuvo que “nosotros tenemos que asociarnos con OFI y con ONFI y debemos llegar directamente a todas partes. Tenemos que estar presentes, es la única forma de que las cosas sucedan. Tendremos que tomar a los mejores entrenadores de cada lugar, traerlos a Montevideo, capacitarlos para que puedan a su vez desarrollar técnicos y jugadores que luego no tengan que venir a Montevideo y eso debemos hacerlo en cada departamento a través de los centros de formación, que donde están funcionando tienen apoyo municipal, eso generalmente se está logrando, pero hay que ser muy rigurosos con el programa de trabajo”.

Selecciones

Sobre el trabajo concreto en la Coordinación de Selecciones de AUF, Giordano dijo que “en cuanto a resultados estamos trabajando muy bien, pero nosotros debemos trazar metas que van más allá de un campeonato mundial, tenemos que generar algo que nos explique por qué hay que seguir desarrollando talento en el Uruguay y asociarnos con el interior nos va a permitir ampliar la muestra de elección”.

Ante una realidad en cuanto a la temprana emigración de los jóvenes futbolistas el entrenador dijo que precisamente “los centros de formación tratan de evitar el desarraigo y darle a los chiquilines la oportunidad de ser vistos en su lugar natural evaluando sus condiciones sin ningún tipo de presiones” y reiteró que el trabajo debe ser con los jugadores y sus familias. “No podemos olvidar que hasta los 18 años los padres ejercen la patria potestad y actúan como les parezca, por eso la formación es muy importante, con el niño pero también ir formando a la familia”, comentó.

Finalizó el entrenador que ejerce un rol de suma importancia en el esquema de trabajo a cargo de Diego Alonso en la articulación de los diferentes procesos de la selección celeste y en la formación de deportistas con el foco centralizado en la persona que se está desarrollando detrás de cada jugador.

Por Jorge Gambetta.