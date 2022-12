El campeón de América Eduardo Pereira y su nuevo rol como coordinador de las selecciones de la liga de Ecilda

El pasado martes en el Complejo 1º de Mayo, comenzó el proceso de la Selección Mayor de la Liga Regional de Ecilda Paullier de cara al próximo torneo de OFI que comenzará el próximo 23 de enero. En la ocasión, fue presentado al plantel preseleccionado, el recientemente designado Coordinador de Selecciones Eduardo Pereira.

Pereira, fue golero de Peñarol en la recordada final por la Copa Libertadores de 1987, cuando los carboneros dirigidos por el maestro Óscar Washington Tabárez vencieron al América de Cali en un épico tercer partido en Santiago de Chile, con gol de Diego Aguirre en la última jugada del encuentro. Además de pasajes por distintos países, Pereira también integró el plantel celeste en el Mundial de Italia 1990.

El reconocido futbolista se ha desempeñado además en la Gerencia Deportiva de Peñarol y de Juventud de Las Piedras y llega hoy, radicado en la ciudad de San José de Mayo, a brindar su valiosa experiencia al nuevo proceso del Sector Interior, que se prepara para participar del próximo Campeonato Nacional de Selecciones, con el primer gran objetivo de avanzar a la segunda fase del torneo, en el que se tuvo la mejor campaña en 2019, cuando dirigida por el recordado Rodolfo Armas, lograra el título del Sur.

COORDINADOR | En diálogo con este medio Pereira dijo que “es un honor encontrarme con la gente de la Liga de Ecilda y compartir el camino en este nuevo reto que es el torneo de selecciones”. Respecto a la realidad del Sector interior agregó que “viene pasando en todo el país, ahora también en Colonia que los departamentos tienen dos o más sectores. Creo que los retos son idénticos para las capitales como para los representantes del interior”.

Mientras se realizaba la entrevista se estaba resolviendo en la ciudad de Melo cuáles serán los rivales en la fase de grupos, aunque Pereira adelantó que “por una cuestión de cercanías creemos que puedan ser en la primera etapa Colonia Capital y Colonia Interior, además de San José Capital”.

Sobre su vinculación a la Liga de Ecilda, el Coordinador dijo que “hace cuatro años que vivo acá en San José y por temas laborales conocí al presidente Espinel y lógicamente siempre hemos estado hablando de fútbol; se habían manejado algunas formas de acercamiento pero yo no tenía disponibilidad y a mí no me gusta hacer las cosas a medias”.

Luego agregó Pereira que “ahora tengo esa disponibilidad horaria, lo conversamos con Daniel y llegamos a un entendimiento y ya tuvimos un primer encuentro con los futbolistas que empezaron los entrenamientos. En esta semana se incorporarán los de Juventud e Independiente que tuvieron un descanso en la primera semana, luego se irá viendo por parte del técnico quiénes quedarán en el plantel definitivo”.

EXPERIENCIA | En cuanto a volcar su experiencia a este nuevo proceso de la selección de Ecilda Pereira dijo que “toda experiencia puede sumar, la idea es sumarme a un grupo de trabajo. Por mi desempeño en la Gerencia Deportiva de Peñarol y de Juventud de Las Piedras conozco muy bien las funciones que me competen, sé todo lo que implica, sé de las responsabilidades y sé del profesionalismo conque hay que tomarlo para conformar un lindo equipo que tiene como meta primaria lograr la clasificación en el grupo”.

Pereira dijo esperar que “pueda ser un buen nexo entre los dirigentes y el Cuerpo Técnico dejando bien claro que las decisiones corresponden al técnico, también procurando que se mantenga la unidad del grupo”.

“Es una sumatoria de cosas en la que todos tenemos la intención de sumar para el buen desempeño del grupo de trabajo”, agregó Gustavo Pereira.

ENTRENAMIENTOS | Fue el martes pasado el día en que comenzaron los entrenamientos del grupo preseleccionado de la Liga Regional de Ecilda Paullier, que estará dirigido por el técnico campeón de la liga, Martín Firpo. Al grupo que entrenó durante tres días, la pasada semana se le sumaban desde la noche del lunes los futbolistas de Juventud Unida e Independiente, que tuvieron una semana de descanso tras las finales de la temporada de la liga, disputadas el anterior fin de semana.

El primer grupo citado para el pasado martes 6 en el Complejo 1º de Mayo estaba integrado por Fernando Pastorino, Federico Lamaison, Agustín López, Pablo López, Ignacio Portillo, Adrián Neves, Facundo Lamaison y Maximiliano Zoppi de Oriental; de Rampla Juniors Mauricio Ortega, Luciano González, Santiago López, Facundo Sosa, Aaron Borges y Cristian Buslón.

De San Rafael fueron citados Jostin Sánchez, Juan Pablo Galoso y Leandro Melián; de Juincam Diego Bentancor, Nahuel Legarralde y Facundo Arguinarena; de La Paz Álvaro Rodríguez; de Huracán de Juncal Enzo Marrero; de Sacachispas Martín Silva.

Esta semana se incorporarían los futbolistas de Juventud Unida Agustín Belarmino, Pablo Belarmino, Sebastián San Martín, Nahuel Urse, Kevin Torena, Agustín Burgos, Emanuel Berrospe, Federico Ferrari y Matías Ferrari. Leandro Perdomo y Nicolás Facal declinarían su participación por razones laborales.

De Independiente fueron citados por Martín Firpo los futbolistas Gustavo Guerra, Matías Travieso, Richard Travieso, Damián Tovagliare, Cristian Sellanes, Mauricio González y Agustín Guerra. Los dos últimos no participarán por razones laborales.

El Cuerpo técnico que encabeza Martín Firpo lo componen además Germán Aguilar como Ayudante Técnico, Uriel Solsona como Entrenador de Arqueros y Bruno Pereyra como Preparador Físico.

En diálogo con La Semana, el entrenador Martín Firpo contó que en la primera semana “los entrenamientos fueron martes, jueves y viernes, la semana próxima serán lunes, martes y jueves y la tercera semana quizás sean cuatro días, lunes, martes, jueves y viernes”.

Firpo agregó que “lo iremos determinando de acuerdo a cómo vemos las opciones de carga, lo fijo son tres días y a partir de eso podemos variarlo según lo que vemos y lo que queremos de los entrenamientos. Si los movimientos salen bien en lo técnico-táctico le podemos sumar algún día y si vemos algún jugador muy cansado, de pronto aflojamos el acelerador ya que debemos llegar de la mejor manera tanto física como futbolísticamente”.

Este fin de semana en la ciudad de Melo quedó establecido el grupo del que participará la Selección de Ecilda Paullier en el que enfrentará a San José Capital, Colonia Capital y Colonia Interior. A última hora de la tarde del lunes, al cierre de esta edición, se realizaba en la sede de OFI, el sorteo del Fixture correspondiente.

Por Jorge Gambetta.