El análisis del técnico Pablo Bentancor sobre el partido ante La Paz

El entrenador de Juincam Pablo Bentancor analizó el encuentro disputado con La Paz y lo que se le viene a Juincam. En diálogo con La Semana dijo que “el primer tiempo lo dominamos en cuanto al control de pelota y el espacio, nos faltaba cierto peso en el área sobre todo en el primer tiempo”. Agregó que “en el segundo tiempo ellos pusieron más gente en ataque y nos dominaron más en la zona que habíamos controlado al principio. Quedamos más forzados a jugar de contragolpe y si bien no encontraron mucha profundidad pudieron crear más posibilidades que en la primera mitad”.

El técnico opinó que “de contra pudimos haberlo liquidado. La ventaja del resultado hacía que a medida que pasaban los minutos la presión aumentaba; ellos preocupados para convertir y nosotros buscando que eso no sucediera, quizás si el empate no le servía a ninguno se hubiera jugado un partido distinto y nosotros podíamos jugar 20 metros más adelante”.

Bentancor ejemplificó su resumen explicando que “en la última jugada tuvimos un córner y no fue nadie prácticamente a cabecear porque les pedí que no fueran ya que faltaban 30 segundos y el empate nos clasificaba, no debíamos arriesgarnos”.

Sobre el resultado de la otra llave semifinal Bentancor dijo que “me sorprendió en principio ese resultado, pero pasa que cuando un equipo saca una ventaja el orden del partido cambia. Creo que Juventud se vio sorprendido y mentalmente no pudo reordenarse; las goleadas se dan cuando un equipo se desordena”.

Ya pensando en la final, el entrenador dijo que “nosotros terminamos primeros en la serie, pero sin dudas va a ser un partido parejo aunque algunas cosas puedan darle cierto favoritismo a San Rafael”.

No obstante ello para Juincam el objetivo es la victoria. “En la interna nosotros no pensamos en favoritismos, sí sabemos que tendremos que hacer un gasto mayor para poder llevarnos el partido, ellos de pronto tienen otro nivel de confianza, por haber jugado la Copa de Clubes, trajeron varios jugadores de pronto más preparados para estos partidos”.

En cuanto a lo visto durante la fase de grupos del torneo, Bentancor opinó que “la realidad mostró que la Serie B era mucho más pareja que la otra, en Primera y en Reserva los equipos que jugarán la final pertenecían a esta serie”.

PROCESO| Sobre su equipo y el proceso que vienen realizando en esta temporada el entrenador dijo que “en realidad yo empecé con ellos dos años atrás; el año pasado estuvo Marcelo ‘Tito’ Perdomo, además de conocerlos y conocer las características del club fuimos armando todo, intentando darle seriedad a los entrenamientos, adaptándonos a las dificultades de la institución y de los propios jugadores”.

En cuanto a la conformación del plantel para este año agregó que “fuimos invitando jugadores que entendíamos que tenían el perfil para jugar, buscamos futbolistas que tuvieran alguna experiencia en otros equipos como Campana o Juventud, incluso alguno que ha tenido su pasaje por Montevideo ya que eso les daba ciertas características a la hora de entrenar y permitiera que eso se replicara dentro del plantel”.

Bentancor explicó que su búsqueda se orientaba a “jugadores que estuvieran acostumbrados a situaciones de estrés y que han estado en instancias de definición de torneos”.

EL COLECTIVO| Pero cualquier proyecto debe basarse en el grupo humano, “siempre les digo que la construcción de un equipo es colectiva, más allá de que alguien toma las decisiones pero dentro de la cancha son ellos quienes deciden aunque a veces con el aval del técnico ellos tienen que resolver cosas”.

Lo mejor que puede pasarle a los entrenadores es contar con futbolistas que puedan orientar y acomodar las líneas desde dentro de la cancha. A modo de ejemplo Bentancor citó es caso de “Jonathan Guerra, tiene 20 años en Primera División, él va a resolver de mejor manera que yo que estoy del otro lado de la cancha, lo mismo pasa con otros jugadores que tal vez tengan ocho o 10 años en Primera, por lo tanto esa concepción es constructiva, más allá de la última palabra del entrenador que mantiene la voz de mando. Yo creo en esa lógica de la construcción en conjunto donde hay una cabeza, pero donde todos piensan y ejecutan”.

Para el entrenador muchos factores inciden en los resultados como “las características del club, la convivencia, la propuesta de juego, el tratar de que todos lo pasemos bien, porque el grupo es siempre el punto de partida de lo que intentemos hacer. A mi edad no me interesa otra cosa que el crecimiento a partir del grupo y eso va más allá de los resultados”.

Si bien “todos queremos ganar siempre, a partir de las buenas relaciones humanas, de los liderazgos positivos y el no buscar responsabilidades en el afuera sino reflexionar sobre lo que hacemos nosotros, sin culpar a los jueces, sin hablar mal de los rivales, nuestras charlas se enfocan en lo que hacemos nosotros como grupo humano y tratar de mejorarlo domingo a domingo”.

MOJARRA| Sobre la ausencia de Esteban Rodríguez el entrenador aclaró que “además de él tenemos a varios que vienen con algunas dificultades y no sabemos si llegan para la final. En la charla previa sabíamos que entraríamos con 11 y quienes entraran darían lo mejor y como nos basamos en el equipo y no en las individualidades tenemos que salir adelante”.

De todos modos admitió que “las individualidades marcan algunas diferencias, pero les dije bien claro que yo prefiero mil veces perder una semi o una final si yo sé que alguien del grupo está aprovechando una oportunidad que puede cambiarle la vida o cumplirle un sueño. Si es porque el ‘Mojarra’ pueda jugar en Europa y buscar su oportunidad yo tengo que perder una final, lo haría siempre, porque esto acá es un ratito y su vida es mucho más importante”.

Imagen: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.