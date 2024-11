Dos títulos para la joven tenista libertense Graciana Etchemendy

El pasado fin de semana se disputó en el Club de Remeros de Salto la última fecha de los torneos nacionales en las categorías juveniles Sub 12, Sub 14 y Sub 16. La Academia Tubá que dirige el instructor Marcelo Colina viajó con sus más destacados pupilos, Luana Loruenco en Sub 12, Gonzalo Fernández, Bautista Colina y Graciana Etchemendy en Sub 14 y Sub 16.

CAMPEONA| El viernes 8, Graciana Etchemendy se consagró Campeona Nacional en la disputa de las semifinales y finales de Damas en la modalidad single de la categoría Sub 14. Los partidos habían sido postergados la semana anterior por lluvia.

Tras los encuentros del sábado 9 y el domingo 11 Graciana lograría un nuevo título nacional al vencer en la final de dobles de la categoría Sub 16 formando dupla con Sofía Barboza jugadora del Carrasco Lawn Tenis.

Sin lugar a dudas se trata de nuevas confirmaciones de un destacadísimo desarrollo de esta muy joven tenista que también integra las selecciones que representan a Uruguay en las competiciones internacionales de la especialidad.

DESTACADOS| En la Categoría Sub 12 también tuvo una muy buena participación Luana Laurenco que avanzó a Cuartos de Final en dobles.

Por su parte, en la categoría Sub 16 de Varones, Gonzalo Fernández llegó a Cuartos de Final en singles y a la Semifinal en dobles haciendo pareja con Juan Ganon de Salto.

Bautista Colina llegó a Cuartos de Final en singles y fue Vicecampeón en dobles junto al salteño Bautista Rivas.

El instructor y responsable de la Academia Tubá Marcelo Colina se mostró muy satisfecho por la participación de sus dirigidos en la instancia del Campeonato Nacional, asimismo expresó que “es un gran orgullo la actuación de Graciana y los otros chicos, con Gonzalo que quedó entre los cuatro mejores en singles, así como Bautista con el segundo lugar en dobles”.

Por Jorge Gambetta.