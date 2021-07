Directora de Deportes de la Intendencia reunió a delegados de diversos deportes para planificar el regreso

La Dirección Departamental de Deportes convocó el pasado viernes a una instancia informativa para organizadores de eventos en todo el departamento. En particular participaron referentes vinculados al ciclismo, Mountain Bike y Running. La directora Carolina Pistón y Javier Curbelo, representante del grupo MTB Kiyú, brindaron detalles sobre el encuentro mantenido.

Pistón dijo que “ante la apertura de las competencias a nivel nacional en todos los deportes, más allá que hemos tenido un acercamiento con la mayoría de ellos individualmente, nos interesaba juntarlos a todos, para darles los lineamientos que va marcando el CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamental), y también para hablar de los protocolos a nivel nacional”.

En la reunión con los representantes deportivos, la Directora de Deportes les explicó que “resulta de importancia para el MSP contar con la información de los participantes de las carreras, sobre todo en cuanto al nivel de vacunación, solo a efectos de ir recabando información en el área de deportes dentro de lo posible”.

LA COMPETENCIA| Carolina Pistón dijo que en general “todos estuvieron de acuerdo y les parece bien proponer la vacunación como forma de estar todos más tranquilos y cubiertos”. Asimismo agregó que “también hablamos de los puntos críticos que tiene una carrera, tanto de Running como de MTB que son muy similares en cuanto a largada, llegada, entrega de kits, premiación. Pretendemos plantear lineamientos similares para todos y que se compartan las metodologías utilizadas en las carreras más allá que estén regidas por protocolos oficiales, principalmente desde la Confederación Atlética del Uruguay (CAU). En el caso del MTB utiliza los del ciclismo, porque no tiene una federación”.

En cuanto al nivel de vacunación, Pistón dijo que no será un requisito obligatorio, “solo se va a recomendar, pero no la podemos hacer obligatoria porque no es obligatorio a nivel del Estado. En principio queremos tener el conocimiento de cuántos vacunados tenemos dentro del deporte, esa información se le pedirá a todas las organizaciones de todos los deportes, es simplemente una planilla con la lista de participantes de las competencias, agregar una columna que aporte esa información”.

EL CALENDARIO| Por otra parte Pistón agregó que “otro punto que conversamos y a mí me preocupa mucho es el del cronograma, porque está bueno que las fechas no se superpongan, por un lado porque desde la Intendencia nos preocupa que todos necesiten vallas y si hay dos eventos en la misma fecha puede que no hayan vallas para ambos. Está bueno que cada carrera se haga con las condiciones necesarias y con el marketing necesario y que quieran, que las actividades sean prolijas”.

Para la Directora de Deportes es importante “que todos aprendan a trabajar en equipo, que no se superpongan entre ellos, porque además muchas veces se da que quienes participan del MTB también participan del Running, entonces trataremos que no se den carreras el mismo día”.

Pistón dijo que este año la Intendencia no piensa “organizar el Recorriendo San José. Creo que si lo hiciéramos también tendríamos que organizar eventos de básquet, de volley, otro de rugby. Pensamos que la Intendencia debe apoyar y promocionar pero no organizar directamente esas actividades, de todos modos dejamos abierta la posibilidad de que si hay interesados en organizar el Recorriendo San José o algo similar, será bienvenido. La Intendencia participará en el apoyo, en la logística y en el pensar entre todos, pero como Intendencia no puede hacerse cargo de la organización”.

COORDINACIÓN| Desde la Dirección de Deportes “se sugirió la idea de crear algo así como una Comisión Coordinadora de las actividades y que desde ahí puedan surgir ideas desde las distintas disciplinas; algunos quedaron interesados. La idea es para prevenir sobre la aparición de organizadores paracaidistas, que esa comisión pueda evaluar las intenciones del organizador, si la carrera se puede organizar, que cumpla la función de evaluación que para nosotros es importante porque podemos tomar decisiones sobre detalles que no conocemos. Aunque siempre estuve vinculada al deporte está bueno tener un asesoramiento de gente vinculada a cada disciplina”.

Pistón agregó que “también hablamos sobre la necesidad de que en el reinicio de actividades se considere la progresividad de los procesos, que no se fijen grandes distancias para correr, porque aunque algunos estén muy preparados, hay otros que no lo están y hay que cuidar el físico de todos los participantes”.

Finalmente Carolina Pistón dijo que “también hablamos de la Escuelita de Atletismo del Estadio. Hicimos un informe de cómo funciona, consultamos si alguno tenía propuestas para ese lugar, como para ayudar al desarrollo de la escuelita”. Asimismo se informó que “el sábado 14 de agosto se está planificando una actividad por el Día del Niño con grupos de niños y adolescentes que haya en todo el departamento practicando Atletismo; la intención es poder hacer una actividad así todos los meses hasta diciembre. Se pretende hacer competencias de lanzamiento, velocidad, resistencia, según las edades de los participantes y bajo supervisión de profesionales”.

CENSO| En otro sentido Pistón se refirió al censo que se ha convocado de instituciones y personas vinculadas al deporte. “Cuando se me ofreció el cargo me dije que si bien estoy vinculada al deporte desde hace mucho no conozco todos los deportes, y quería saber qué organizaciones, instituciones y proyectos personales, qué infraestructura había en el departamento, lo propuse para que se censara”, contó.

La jerarca explicó que “esto también viene dentro de la Escuela de Gobernanza, que se creó el Instituto de Estadísticas, que lo dirige Wilson Ramírez, que es sociólogo, y entonces estamos llevando adelante ese censo. Ya hay gran parte de las instituciones con Personería Jurídica que han respondido. Eso está casi finalizado, seguimos ahora con los diferentes espacios públicos, como plazoletas, las plazas de deportes que existen en el departamento y lo que estamos pidiendo es que si saben de alguien que no está censado se comuniquen a través del 4342 9000, interno 1390 de la Dirección de Deportes y ahí nosotros lo derivamos al Instituto de Estadísticas”.

Pistón dijo que hay mucho trabajo para realizar con la adolescencia “porque hay mucho trabajo en fútbol, pero poco de otras disciplinas y los adolescentes quedan como colgados y esos datos surgen del censo y sirven para delinear las políticas deportivas. La adolescencia es la edad más problemática y que más requiere del deporte, si el fútbol los deja fuera por su sistema, deben tener alternativas”.

MTB KIYÚ| Javier Curbelo, quien junto a Ricardo Choca integra el grupo MTB Kiyú, participó del encuentro con Carolina Pistón y habló con La Semana sobre él en la noche del domingo, recién llegado, junto a Choca, tras participar en Rivera de una competencia de MTB en parejas en el Valle del Lunarejo, en el que lograron un tercer puesto.

Sobre la reunión del viernes, Curbelo dijo que “participaron todos los deportes del departamento, no sólo el ciclismo, sino también el Atletismo, fuimos a escuchar los planteos de la directora Carolina Pistón y a conversar sobre el tema de las fechas”.

Curbelo agregó que “nos preocupaba saber cómo se irá dando el reinicio de actividades en este momento respecto a la pandemia. Tenemos los lineamientos que ha dado el CECOED que para los organizadores es como una ley, eso básicamente nos limita en la cantidad de participantes con 100 personas como máximo y en caso de que hayan más de 100 inscriptos que se implementen dos largadas espaciadas como para evitar las aglomeraciones”.

EVENTOS| Respecto a la prueba de MTB en Parejas de Kiyú, evento que organiza el grupo, Curbelo dijo que “la expectativa que tenemos es que si todo sigue más o menos bien se irá aumentando el cupo máximo de participantes. Como nosotros esa competencia la fijamos para el 5 de setiembre, pensamos que tal vez tengamos un cupo mayor en cada largada, aunque ya cerramos la inscripción y teníamos un cupo limitado de participantes, así que sabemos que este año no tendremos 700 corredores como hubo en otras ediciones”.

Sobre el tema de la vacunación Curbelo dijo que “en ningún momento se habló de una exigencia ni de parte de CECOED ni del MSP, porque no se trata de una vacuna obligatoria, solo se nos pide apegarnos al protocolo, al uso del tapaboca en la concentración de largada, evitar las aglomeraciones. Nosotros no haremos ceremonia de premiación al final, lo que si tenemos que hacer es pasarle a la Intendencia el registro de los participantes”.

MTB Kiyú tiene previsto, antes de la prueba en parejas a realizarse en setiembre en el balneario, dos pruebas para el mes de agosto, el sábado 21 en la tarde se correrá una prueba de Cross Country de 8 kilómetros para categorías no competitivas y de 15 para competitivas en Colonia Italia y el domingo 22 en el mismo circuito se realizará una competencia de MTB sobre 35 kilómetros.

Por Jorge Gambetta.