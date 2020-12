Deporte itinerante tras las decisión del gobierno sobre su práctica en gimnasios cerrados

Un comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes del martes 1º de diciembre estableció que “hasta el 18 de diciembre del corriente, queda prohibida toda actividad deportiva, de cualquier índole y disciplina, ya sea de carácter recreativa, amateur o profesional, entrenamiento, amistoso o competencia oficial, que se desarrolle en espacios cerrados” y agrega que quedan incluidos, entre otros espacios cerrados, los vestuarios, gimnasios, locales, canchas, recintos o piscinas.

La noticia generó de las más diversas repercusiones a nivel deportivo y de parte de los propietarios de centros deportivos y academias, algunos de los cuales hablaron con La Semana.

PRO FIT | Bruno Lecchini, responsable del gimnasio Pro Fit dijo que la medida de suspender las actividades en espacios cerrados “cayó inesperadamente, nos habíamos reacomodado, después de un parate de dos meses y medio, invertimos en los termómetros, en productos de limpieza, se duplicó el gasto de higiene en cada turno” y agregó que “no se comprende mucho además, porque se estaba cumpliendo con todos los protocolos sanitarios de manera estricta”.

En relación a otras actividades que no han sido suspendidas, Lecchini no quiso profundizar en una opinión personal, pero dijo que “no hay coherencia entre las actividades que se siguen desarrollando y las que específicamente fueron paralizadas como el caso de los gimnasios”.

Ante la situación planteada agregó que “nos estamos reinventando, estamos dando clases en el Parque Clauzolles, pero tenemos nuestros lugares cerrados, tenemos que seguir pagando alquiler, gastos de agua y luz y debemos trasladar los materiales todos los días, no tenemos un baño cerca de donde nos ubicamos”.

Lecchini explicó que “en mi caso estoy desde las 7 de la mañana hasta las 12 a la intemperie y de las 18 a las 22 horas a la intemperie, si un día llueve no podemos trabajar. Es muy complicada la situación, exponemos materiales al sol, viento, tierra, el desgaste de los materiales de trabajo es impresionante, la exposición al sol es tremenda”.

En otro sentido Lecchini agregó que además “hay un factor que también incide y es el miedo de la gente, ahora en esta semana en particular con la situación puntual de Libertad, hay gente que se autoconfinó”. Sin embargo el instructor agregó que “hay numerosas investigaciones que demuestran que las mejores herramientas para combatir este tipo de pandemias son otorgadas a través de la nutrición y la actividad física”.

El técnico explicó que “día a día luchamos contra otras patologías como obesidad, hipertensión, depresión, que son más complejas estadísticamente que la covid-19, y esta medida va en contra de esas batallas”.

Finalmente Lecchini quiso agradecer en forma especial “a cada uno de los socios que siguen en actividad, readaptándose a nuestra nueva propuesta con clases al aire libre, intentando sobrellevar esta nueva situación”.

ATP | Por su parte Bruno Vázquez, responsable de ATP GYM dijo que la medida “cayó muy mal, fue como un balde de agua fría. Nosotros estamos en contacto con un grupo de gimnasios y academias de Montevideo y no han existido brotes en estos lugares, hubo algunos casos puntuales que contrajeron la enfermedad fuera de los gimnasios”.

Según Vázquez todo se originó “cuando aparecieron casos en el Club Nacional en el básquetbol profesional, pero no había brotes de gimnasios” y agregó que en todo el país “muchos estaban atravesando problemas económicos derivados del cierre anterior porque se endeudaron”.

Para enfrentar la situación actual, Vázquez dijo que a nivel personal “a la mañana, desde las 6 y 30 nos vamos al fondo del Parque Clauzolles, luego para la tarde, conseguimos dos terrenos grandes, con sombra; entonces suprimimos el horario de 13 a 17 y comenzamos a las 17 en un terreno para las disciplinas y en otro para lo que es el gimnasio, con todo lo que conlleva eso en cuanto al traslado de los materiales para poder mantener las clases personalizadas”.

Esta operativa implica movilizar constantemente los materiales para su desinfección previa a cada cambio de usuario “para eso redujimos los grupos de diez a ocho personas, conseguimos de Urumar un faro para poder tener buena iluminación de noche” pero cada jornada impone un alto grado de estrés y cansancio, “terminamos cada día agotados” dijo Vázquez.

Bruno Vázquez consideró que “si no hubiera sido el brote de Libertad seguramente habríamos seguido más o menos con el número habitual de alumnos, pero con esta nueva situación se puede estar trabajando a un 30 o 40% de la matrícula, porque la gente tiene miedo y yo le digo a esa gente que no tengan miedo, que todos están bien separados entre sí”.

En lo que tiene que ver con los costos regulares del mantenimiento de los locales, aportes fiscales, tributos, alquileres, tarifas públicas, Vázquez dijo que “a nivel nacional los gimnasios estamos presentando en este momento una carta a las autoridades solicitando alguna medida paliativa”.

Finalmente, sobre la contradicción de que algunas actividades no hayan sido prohibidas Vázquez dijo que “que quede claro que no se trata de una guerra entre bares o restaurantes contra gimnasios, pero no se explica que un bar pueda trabajar hasta las 0 horas y un gimnasio no, cuando todos los concurrentes están mucho más cerca unos de otros que en un gimnasio”.

Según la información que se conoce hasta el momento, los brotes vinculados a actividades deportivas en espacios cerrados hay surgido en el profesionalismo, es decir la Selección Uruguaya de Fútbol, equipos de la Primera División Profesional o de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que cuentan con una mayor infraestructura y capital como para adoptar rigurosamente las medidas sanitarias, pero las autoridades no han respondido, ni se les ha consultado, sobre el por qué los grandes, pequeños o medianos locales de entrenamiento debieron cerrar sus puertas, contradicciones de la “nueva realidad”.

Por Jorge Gambetta.