Declaraciones e imágenes tras la consagración de Juventud en la liga de Ecilda

En medio de los festejos por el sexto título, el entrenador Martín Firpo dijo que “es un objetivo cumplido, capaz que no era lo que nos habíamos planteado al comienzo del año, pero sin dudas que lograr la sexta copa consecutiva y dejar a este grupo de jugadores en la eternidad del club es algo muy lindo y vamos a festejar con ellos, estamos muy contentos”.

Respecto a lo abultado del tanteador en los dos partidos finales el entrenador dijo que “todos los partidos hay que jugarlos. El tanteador a veces es un poco mentiroso, creo que fuimos superiores, no sé si por tanta diferencia, Rampla hizo una gran campaña, tiene un gran equipo, con mucho sacrificio y tal vez no se merecía estos dos resultados tan duros pero el fútbol es así. Felicito a la gente de Rampla y estaremos los dos en la próxima Copa que es importantísimo”.

Para Martín Firpo comenzará esta misma semana un nuevo desafío al frente de la Selección principal de Ecilda. Al respecto el técnico dijo que “ahora vamos a festejar este momento con Juventud y mañana empezaremos este desafío tan lindo con un nuevo sueño en el proceso de la selección”.

César Bicker, el experimentado futbolista de Rampla dijo que “cuando uno arranca a competir siempre sueña con llegar a la final. Sabíamos las dificultades y las carencias que teníamos, pero teníamos un lindo equipo para poder dar pelea, logramos clasificar a la final y llegar a la Copa de Clubes. Conocíamos las diferencias entre los dos cuadros, cómo se trabaja en Juventud y la clase de jugadores que tiene, es un equipo que se preparó muy bien para la Copa y para ellos es costumbre ganar la Liga, intentamos hacer lo mejor posible y me voy contento porque el grupo intentó dejar todo”.

Pablo Belarmino, el veterano capitán de Juventud Unida, estuvo ausente de las dos finales por suspensión. Al respecto dijo que estaba “muy contento por el equipo, un poco bajoneado por la suspensión que yo me la busqué. Me duele mucho haber dejado tirados a mis compañeros, pero esta es una familia, juegue quien juegue va a dejar todo en la cancha, eso me tranquiliza”.

Sobre su sanción Belarmino dijo que “lo que hice ya a mi edad no está bueno, fue el error de un segundo y aunque no es excusa, repito que me deja tranquilo que mis compañeros dejaron todo en la cancha”.

Federico Ferrari, el delantero, goleador del torneo dijo que “estoy muy feliz por la victoria y por la Copa, vamos a festejar con el grupo después de un año difícil, nos levantamos del tropezón de la Copa de Clubes y ganar este trofeo que es muy importante para todo el grupo, nuestro primer objetivo después de la eliminación en la Copa era volver a estar en la próxima edición y buscar nuevamente el ascenso”.

Fotografías: Sebastián Parentelli

Por Jorge Gambetta.