Daniel Espinel evaluó la actividad de 2022 de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier

Como cada año las ligas del fútbol del interior llegan al fin de sus temporadas y comienzan rápidamente los procesos de sus respectivas selecciones con la consiguiente demanda de recursos y de esfuerzos y sobre todo con futbolistas que vienen con un ritmo de competencia que prácticamente no tiene descanso.

La Liga Regional de Ecilda Paullier no es la excepción y esta será la tercera semana de entrenamientos tanto de la Mayor que dirige Martín Firpo como en la Sub 17 que conduce Marcelo Perdomo, en ambos casos con la coordinación general del reconocido ex futbolista Eduardo Pereira.

Daniel Espinel, Presidente del Sector Interior dijo que “se trata de la más importante competencia que tenemos y se juega por esta época de verano”. El experimentado dirigente ha sido repetidamente un entusiasta de estos procesos en su pasaje por las dos ligas del departamento, en calidad de dirigente.

POSITIVO | Sobre el balance del 2022 para la liga, Espinel dijo que “fue una temporada muy positiva dado que tuvimos una buena competencia, con varias instituciones que estuvieron en las definiciones de las distintas categorías, y algo muy positivo fue el hecho que Juventud Unida ascendió a la Divisional A de la Copa Nacional de Clubes. Eso nos da mucha alegría porque implica que nuestra liga tendrá otro cupo en la Copa B y tendremos tres instituciones en competencias de OFI”.

En cuanto a los procesos de las divisiones formativas en distintos torneos interdepartamentales, el Presidente de la liga ecildense dijo que “nosotros tratamos de apoyar todas las actividades de formativas. Tenemos pocas instituciones que compiten en estas categorías y a veces los torneos internos no son como debería esperarse, se juegan dos torneos anuales a dos ruedas y por tanto juegan cuatro veces”.

Agregó que “eso a veces desmotiva y por eso cada vez que hay posibilidades para la participación de las actividades de OFI tratamos de estar”.

A propósito de las divisionales juveniles el dirigente dijo que “este año tuvimos la suerte de participar en tres categorías, Sub 14, Sub 15 y Sub 17 por OFI, pero también participamos por convenio con AUF del Torneo Integración con tres categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16, esta última nosotros no la tenemos pero la armamos para poder participar, esas cosas sirven de experiencia para volcar a la liga”.

RODRÍGUEZ | Al tratar este tema no se puede eludir una referencia al frustrado ingreso del Club Rodríguez, precisamente por no poder comprometerse a contar con formativas para 2024. Espinel dijo que “nuestra realidad es que contamos con instituciones afincadas en centros poblados y otras en el medio rural, a esas instituciones del medio rural se les ha liberado ese compromiso porque les resulta muy difícil conseguir jugadores”. Agregó que “el Cuerpo Neutral hizo todo lo posible para facilitar el ingreso del Club Rodríguez porque es una institución seria con muchos años de existencia y una muy linda infraestructura”.

Espinel explicó que la dirigencia de Rodríguez “nos expresó que la participación en Primera y Reserva podría servir de incentivo para que muchos chiquilines que hoy están vinculados a Oriental pudieran entusiasmarse para llegar al club, pero los clubes de la Liga son los que resuelven, analizaron la situación y en vez de sugerir resolvieron exigir el compromiso para 2024. Personalmente me dio mucha lástima, hice algunas gestiones para flexibilizar lo resuelto pero al consultar nuevamente con la gente del Club Rodríguez ellos resolvieron seguir trabajando como lo vienen haciendo y esperar a tener una base de formativas para intentar incorporarse”.

OBRAS | La Liga de Ecilda ha estado trabajando en obras de ampliación y reformas en su sede y además está avanzando a diferentes niveles para concretar el viejo anhelo de construir su propio complejo deportivo. Consultado al respecto Espinel expresó que “siempre he pensado que cuando los dirigentes pasamos lo que quedan son las obras que hayan podido concretar. En lo que respecta a la sede siempre fue un local muy pequeño, ahora ya se ha techado la parte de la ampliación que consta de un salón muy amplio y diferentes comodidades para que podamos reunir a las 12 instituciones y pensamos que en los primeros meses de 2023 va a estar concretada la obra”.

En cuanto al proyecto del complejo deportivo el dirigente dijo que “al no tener un lugar adecuado para nuestros procesos de selecciones siempre hemos pensado en contar con ese lugar. Durante la presidencia de Daniel Blanco se había concretado la compra de un predio pero no se pudo concretar la escrituración y se debió enajenar pero no queremos seguir como gitanos en cada proceso de selecciones y nos enteramos de ese lugar entre las rutas 1 y 3 en La Radial, que es un lugar estratégico para la mejor llegada de los chicos de todas las localidades”.

“Hicimos gestiones a distintos niveles y se ha avanzado, el ministro de Transporte José Luis Falero pidió a sus ingenieros que evaluaran las posibilidades para facilitar los accesos. Los ingenieros ya estuvieron y hace pocos días nos reunimos con la intendenta Ana Bentaberri, porque se trata de concretar dos comodatos, uno del MTOP a la Intendencia y otro de la Intendencia a la Liga y se nos dijo que luego de algunas consultas entre ellos el próximo año podríamos estar comenzando con los movimientos de tierra que demanda el proyecto”, contó Espinel.

La Liga pretende contar con varias canchas “para poder comenzar a entrenar allí en primera instancia y finalmente contar con un estadio para el Sector Interior”.

Finalmente sobre la incorporación de Eduardo Pereira como Coordinador de Selecciones Espinel dijo que “estamos muy contentos porque ha tenido una repercusión que no esperábamos. Lo percibimos cuando fuimos a jugar ante Flores hace unos días y es muy importante la experiencia que puede volcar a nuestros cuerpos técnicos y planteles”.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen de CLDTV.