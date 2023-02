Daniel Benzano detalló las razones por las cuales el Ciudad del Plata no participó de Rutas de América

El pasado viernes comenzó Rutas de América en Maldonado y poco antes de la largada, el Club Ciclista Ciudad del Plata informaba en su página oficial de Facebook que no participarían de la prueba que les ha tenido como protagonista en las últimas temporadas.

El sábado, Daniel Benzano, que ha quedado como único responsable de los destinos del club, junto a un pequeño equipo de colaboradores, contó que esperaron “hasta el último momento” para tomar la decisión.

Benzano contó que “éramos un grupo de gente que tuvimos la loca idea de hacer un club ciclista e hicimos un proyecto a cinco años porque del estudio que hicimos del ciclismo y sus diferentes formatos de desarrollo, elegimos este camino, proyectándonos de una manera”.

El dirigente agregó que así “fuimos consiguiendo sponsors, pudimos comprar el ómnibus a pura cuota, gracias a un sponsor, eso nos permitió plotear al resto de las marcas auspiciantes y luego fuimos filmando las carreras para difundirlas a través de la página”.

En ese punto Benzano dijo que “fuimos pioneros en la tarea de llevarle las carreras a la gente y con solo seis años de trayectoria hoy somos la página con más seguidores de todos los clubes de ciclismo en el Uruguay”.

Respecto al crecimiento mostrado por el club, el dirigente dijo que “fuimos el equipo con mayor cantidad de ciclistas fichados a nivel de la Federación Uruguaya con más de 40 corredores federados en todas las categorías, Elite masculino y femenino, Elite Junior, en Mountain Bike, Codecam y Master en todas sus categorías”.

Benzano admitió que ese desarrollo en poco tiempo “nos fue cargando de responsabilidades y nos exigió mucho más trabajo” y al mismo tiempo «uno va aprendiendo que para llegar en poco tiempo a ser uno de los mejores equipos del país, compitiendo mano a mano con un equipo como Cerro Largo que está financiado por una Intendencia, exige un mayor esfuerzo porque hay que salir a negociar los auspicios uno por uno».

En este punto agregó que “ojalá se aprenda de esa política pública de Cerro Largo que vuelca en el ciclismo y en el fútbol toda la recaudación de su Estacionamiento Tarifado y creo que es una idea genial. Hay también otras intendencias que valoran de buena manera lo que puede llegar a mover un deporte como el ciclismo. Cerro Largo logró que todo el departamento o por lo menos la población de Melo, se hagan fanáticos del ciclismo y en cada oportunidad se vuelque masivamente a las calles para alentar a su equipo”.

En una comparación futbolera Benzano dijo que el CCCDP “estuvo en los últimos años peleando mano a mano con el Cerro Largo en todas las carreras, es como si alguien forma un club de fútbol y en pocos años está definiendo torneos con Nacional o Peñarol y eso para nosotros es un gran orgullo”.

En cuanto al momento que del club de Ciudad del Plata, Benzano dijo que “por cuestiones personales uno de los principales sponsors del club se separó y quedamos un poco solos en la conducción. Siempre hemos sabido que estos formatos de desarrollo tienen fecha de vencimiento, porque aún el Cerro Largo quizás se tope un día con un cambio de autoridades y pierda un apoyo tan importante como el de la Intendencia”.

“Nuestro formato fue muy diferente, porque se salió a buscar puerta a puerta detrás de los apoyos para un deporte que es muy caro” dijo Benzano y agregó que “ya sabíamos que se generaba agotamiento y cansancio y la historia de los grandes equipos de nuestro país reafirma eso porque hace 30 años en Montevideo habían más de 30 equipos y hoy quedan cuatro o cinco. Han desaparecido equipos gloriosos porque había una persona o una empresa que ponía el grueso del dinero y un día te avisa que no está más”.

Benzano explicó que “estamos en un proceso de reformulación del formato y procurando generar alianzas, que surjan molestias en alguna parte es inevitable. Es cierto que se van generando celos, envidias y situaciones no deseadas dentro del ciclismo porque no se comparte nuestro formato pero creo que tendría que ser al revés y cuando vemos algo que da resultado tendríamos que imitarlo y no dinamitarlo”.

Agregó que “hace poco el Club Alas Rojas de Santa Lucía hizo una muy buena alianza con la empresa Schneck y ese ejemplo abría muchas puertas para el resto de las instituciones y todos deberíamos haber ido por ese camino pero a ese equipo lo mataron desde distintos puntos”.

En cuanto a los apoyos del CCCDP Benzano dijo que “teníamos un soporte donde el apoyo de la Intendencia de San José sumaba a lo que podíamos conseguir en el día a día pero significaba un sostén muy importante. Ingresamos como siempre la solicitud a la Intendencia en diciembre para proyectar el primer semestre del año y no obtuvimos respuesta hasta hoy, ni afirmativa ni negativa, entonces llegamos a la fecha de largada de Rutas y debimos darle a los ciclistas para que pudieran correr a préstamo por otros clubes”.

Benzano destacó que “Sebastián Ferrero siempre nos atendió de maravillas pero ya sea por las licencias o lo que fuera lo cierto es que no 1pudimos lograr a tiempo una confirmación que era fundamental para correr una prueba como Rutas de América con más de 1500 kilómetros durante 10 días. La decisión fue muy triste para Ciudad del Plata porque hoy pasó la caravana por la ruta y no estaba nuestra camiseta compitiendo, es muy doloroso”.

Un aspecto que Daniel Benzano remarcó es que “nosotros en este corto tiempo logramos que en todo el país se conociera dónde se ubicaba Ciudad del Plata y a través del ciclismo logramos ubicar a nuestra ciudad en el mapa. Hicimos un video mostrando imágenes turísticas, una murga de la zona nos hizo un himno que probablemente lancemos en el correr de los próximos días, estamos en la etapa de armar la edición del video”.

El club sigue apostando a su participación en el Tour Femenino. “Esa es nuestra contrarreloj de este preciso momento, porque se adelantó la fecha para el primer fin de semana de marzo y hay que pensar en el equipo y el alojamiento para unas 12 personas en Maldonado y Rocha, así que estamos en esos ajustes. Para la Vuelta de la Juventud tenemos un poco más de tiempo” culminó diciendo Daniel Benzano.

Daniel Benzano (en la imagen con micrófono), habló sobre la decisión del club de no participar de Rutas de América .

Por Jorge Gambetta.