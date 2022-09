Crónica y detalles del casi hazañoso partido de Campana en Salto; Ferro Carril fue el campeón

Ferro Carril levantó en la noche del sábado su cuarto trofeo de la Copa Nacional de Clubes. Los dos primeros fueron en 2009 y 2011 cuando se jugaba un solo torneo, tras la separación por divisionales, ganó en 2019 y ahora en 2022, el título de la B.

ACTITUD| Campana llegó al Ernesto Dickinson de Salto obligado a ganar y puso todo lo que no había puesto en el partido de ida en el Estadio: actitud. En ese concepto se unen garra, corazón y alma detrás de cada pelota, pero en el primer tiempo no supo o no pudo concretar en el arco de Fleitas y recibió un gol en contra a los 43 minutos por el anticipo de Javier “Toti” Vargas a toda la defensa visitante, para conectar un cabezazo hacia abajo y marcar el 1 a 0 en favor de un equipo que desde los 28 minutos jugaba con un futbolista de menos por la expulsión del zaguero Daniel Lescano.

COMPLEMENTO| Para el complemento el equipo de Julio Rodríguez se mostró diferente. El ingreso de Joaquín Ramos y Ronaldo Barrios le dieron el fútbol que estaba precisando y a los 5 minutos llegó el empate tras una buena combinación entre Ramos y Barrios. Fue gol de Ronaldo y la esperanza volvía a la gente de Libertad.

El tricolor controló el trámite, generó chances pero falló en la definición. Mientras Ferro parecía dispuesto a firmar el empate que le coronaba, Campana iba confiado en busca del alargue y consiguió el segundo gol tras un centro de Joaquín Ramos que se cerró en el primer palo para que Andrés Delgado lograra conectar el cabezazo junto al caño. Corrían casi 80 minutos de juego y Campana se mostraba más entero física y anímicamente que su rival.

FALLA| Pero en fútbol y en este tipo de partidos gana quien cometa menos errores y sepa aprovechar los errores del rival. Cuando el local se desesperaba porque no quería ir al alargue, Nahuel Machado robó en la mitad de la cancha y se fue en su última carrera hacia el desprotegido Manuel Reyes y definió de manera excelente, con remate desde fuera del área.

Corrían 97 minutos de juego, ya no había tiempo para más nada, Ferro Carril era el campeón del Interior en la Divisional B de OFI y Campana debió masticar su bronca y conformarse con el vice campeonato que si bien sella la mejor temporada copera de su historia, le deja ese sabor amargo de haber estado tan cerca de su último objetivo.

DETALLES

18ª Copa Nacional de Clubes – Divisional B

Final (partido de vuelta)

Sábado 17 de setiembre de 2022

Estadio Ernesto Dickinson de Salto

Público: 1500 espectadores

Árbitros: Gonzalo De León (Flores), Elio Gómez (Durazno), Leonardo Bidart (Flores); 4º Árbitro: Fernando Di Maggio (Flores)

FERRO CARRIL (2)

43’ Javier Vargas

97’ Nahuel Machado

Jony Fleitas, Diego González, Daniel Lescano (28’ TR), Hernán Barros, Oscar Cáceres; Franco Silva, Nahuel Machado, Nicolás Fagúndez (73’ x Silvera), Gustavo Silveira, Leandro de Mora (30’ J. Viera/ 72’ TA) y Javier Vargas. DT: Richard Usuca

CAMPANA (2)

50’ Ronaldo Barrios

79’ Andrés Delgado

Manuel Reyes, Cristian Rodino, Bruno García (68’ TA), Mateo Antúnez, Ricardo González (45’ R. Barrios), Gianfranco Rodríguez (67’ x A. Ramos), Matías Daghero (16’ TA/45’ J. Ramos), Gerónimo Bruzzone, Facundo Lapeira, Santiago Gaspari, Andrés Delgado. DT Julio Rodríguez

Imagen gentileza de Vicente Massarino (Diario El Pueblo Salto).

Por Jorge Gambetta.