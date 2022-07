Copa B: por un lugar entre los 8 mejores

Comienza hoy la disputa de la 9ª fecha de la Copa Nacional de Clubes tanto en la Divisional A como en la B, mañana juegan su partido de ida los equipos de Libertad.

Por la Copa B mañana domingo desde las 15:00 Juventud Unida será local en el 1º de Mayo ante Atlántida Juniors de Soca en encuentro que será dirigido por la terna de Río Negro integrada por Sergio Liuzzi, Carlos Peralta y Yosel González.

También mañana desde las 15:30 Campana visitará a Libertad Washington de Canelones en el Estadio Jorge Taberna con terna de Maldonado integrada por Oscar Fungi, Ruben López y Marcos Martínez.

Por la Copa A mientras tanto sobresale el clásico maragato entre Río Negro y Central que se disputará mañana a las 15:30 en el Casto Martínez Laguarda para la TV. Dirigirá Fernando Martínez de Florida.

Finales Infantil

Se disputarán entre hoy y mañana en el Estadio de Baby del Parque Rodó las finales del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil.

Sábado 30

11:15 – Copa de Plata cat. Churrinches: Juventud Unida vs. Nacional

12:40 – Copa de Oro cat. Churrinches: River Plate – Campana

14:00 – Copa de Plata cat. Semillas: Nueva Unión vs. Treinta y Tres

15:20 – Copa de Oro cat. Semillas: Juventud Unida vs. Sacachispas

16:40 – Copa de Plata cat. Baby: Nueva Unión vs. Campana

18:00 – Copa de Oro cat. Baby: Juventud Unida vs. Central

Domingo 31

11:15 – Copa de Plata cat. Cebollas: Juventud Unida vs. Central

12:40 – Copa de Oro cat. Cebollas: River Plate vs. Nacional

14:00 – Copa de Plata cat. Chatas: River Plate vs. Campana

15:30 – Copa de Oro cat. Chatas: Juventud Unida vs. San Lorenzo

16:40 – Copa de Plata cat. Gorriones: Juventud Unida vs. Treinta y Tres

18:00 – Copa de Oro cat. Gorriones: River Plate vs. San Lorenzo

Por Jorge Gambetta.