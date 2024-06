Con las internas de por medio, la OFI tiene tiempo para definir entuertos

La Copa Nacional de Clubes mantiene expectante a las instituciones en sus dos divisionales debido a reclamos pendientes de resolución. En la Copa A el Tribunal de Alzada desestimó el reclamo de 18 de Julio de Fray Bentos, pero la institución solicitó un Congreso Extraordinario para que resuelva en última instancia. Por la complejidad del tema se aborda en nota aparte.

Eso ha impedido que comiencen los triangulares en dos series de la segunda Fase, una que involucra a Bristol de Mercedes, Río Negro de San José y Juanicó de Canelones y la otra en la que deberían participar Litoral de Paysandú, Porongos de Trinidad y Atlético Florida.

El acto electoral del próximo domingo 30 permite que OFI tome una semana sin actividad para solucionar el caso.

COPA A| En las cuatro series restantes se disputó la segunda fecha. En la Serie J Ferro Carril de Salto le ganó 2 a 1 a Sportivo Barracas de Dolores. Ferro Carril 6, Sportivo Barracas y Arsenal de Salto 0.

Por la Serie K, Estudiantil de Paysandú le ganó 2 a 1 al también sanducero Huracán. Ambos equipos tienen 3 puntos y Universitario de Salto 0.

En la Serie N San Carlos derrotó 2 a 0 a Piriápolis. San Carlos 4 puntos, Ferrocarrilero de Empalme Olmos 1 y Piriápolis 0.

Finalmente en la Serie O, Libertad de San Carlos le ganó por la mínima a Melo Wanderers. Lavalleja de Minas y Libertad tienen 3 puntos, Melo Wanderers sin unidades.

COPA B| Disputados los partidos de vuelta en las 16 llaves eliminatorias en la Divisional B queda una incógnita abierta ya que Central de San José reclamó los puntos del partido de ida en Paso de los Toros ante Defensor y que terminó con victoria 3 a 1 de los isabelinos por la supuesta inhabilitación de un integrante del Cuerpo Técnico.

El sábado 22 de junio, Central ganó 2 a 1 ante Defensor pero el resultado global clasificó al club violeta. Los decanos confían ganar en los escritorios lo que la cancha les negó; se aguarda una pronta solución al tema.

Ya sea Defensor o Central quien avance a octavos, su rival ya está confirmado, será Quilmes de Florida que el domingo 23 eliminó a Universal tras el empate sin goles que se registró en el Casto Martínez Laguarda, gracias a la victoria 3 a1 en el partido de ida en la Piedra Alta.

Queda pendiente un partido que fue suspendido entre Lito de Minas y Punta del Este que se jugaría entre semana. El parcial es favorable a los de la península 5 a 0.

Los cruces en octavos de final serán los siguientes: San Eugenio de Artigas vs. Nacional de Salto; San Carlos de Colonia vs. Juventud Soriano de Mercedes; Fraternidad de José Enrique Rodó vs. Nacional de Nueva Helvecia; San Rafael de Rafael Peraza vs. Aguas Corrientes de Canelones; Defensor de Paso de los Toros vs. Quilmes de Florida; Progreso de Estación Atlántida vs. Nacional de Florida; Soca vs. Atlético Fernandino y Pan de Azúcar vs. Lito (o Punta del Este). Los encuentros de ida se disputarían entre el 6 y 7 de julio.

Imagen tomada de internet: Central espera por definición de su reclamo en OFI.

Por Jorge Gambetta.