Compromiso, experiencia y juventud para dirigir la selección de Ecilda Paullier

Luis Pablo “Grillo” Ferrari será el responsable técnico de la selección mayor o absoluta de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, para afrontar la participación en la Copa Nacional de Selecciones 2025 de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Con Ferrari no hay necesidad de hacer muchas presentaciones. El entrenador logró varios títulos de la liga al frente de Juventud Unida y precisamente ante su ex club llegó dos años consecutivos a la final de la temporada dirigiendo al rojo de Puntas de Valdez. El año pasado, con el agregado de la final ante Campana por un cupo en la Copa A de 2024.

FELIZ| Ferrari dijo sentirse “muy contento” por la designación y agregó que “cuando uno está en esto, antes como jugador y ahora como técnico, siempre le gusta estar en la selección. Es bueno que se nos dé la confianza y la oportunidad; es algo que también se recibe con alegría en el entorno familiar y de gente que siempre ha estado junto a mí”.

El entrenador expresó que dado su conocimiento sobre la liga y sobre sus clubes, “intentaremos no perjudicar a los equipos y por eso vamos a esperar a que termine la temporada para empezar a citar a los futbolistas”.

Fiel a sus conceptos de juego y de equipo, Ferrari dijo que su idea “es la que siempre hemos manejado, que sean referentes y otros jugadores más jóvenes que vayan armando su experiencia. Hoy en la liga son varios clubes los que están apuntando a eso, he tenido la suerte de dirigir en dos clubes y siempre con esos lineamientos y entiendo que más o menos por allí iría nuestro trabajo en la selección”.

EL GRUPO| El “Grillo” Ferrari siempre ha puesto en sus prioridades la formación de grupos compactos y esta no será la excepción. “En el fútbol del interior creo que los grupos son fundamentales, hay que estar preparados para saber valorar los triunfos y asumir las derrotas en conjunto, teniendo claro que si le erramos le erramos todos”, dijo el Entrenador.

Asimismo reafirmó sus criterios básicos: “la idea es marcar los parámetros que siempre hemos manejado, seriedad, tener compromiso, cumplir con los entrenamientos, la puntualidad en los horarios y que eso se perciba desde afuera, creo que en la liga hay buen material”, dijo.

Pero el entrenador no es de los que se limitan a lo que ve dentro del campo de juego. Dijo Ferrari que “cuando hacemos el perfil de los futbolistas siempre buscamos información, no sólo con lo que se puede ver en el club, saber si van al gimnasio, si complementan el entrenamiento por afuera, manejar el tema de lesiones porque vamos a participar de un campeonato que juega entre semana y el fin de semana y los jugadores deben estar preparados para esa intensidad y tratar de que no surjan lesiones que les quiten continuidad”.

Junto a Ferrari trabajarán Alejandro Reyes como entrenador de arqueros, Luciano Acosta será el Preparador Físico. “Como ayudante había hablado con Pablo Bentancor pero por motivos que uno entiende, con un año largo y cansador me dijo que no va a estar aunque siempre podrá dar una mano, como lo hace actualmente, para darme sus puntos de vista, pero no estará en los entrenamientos o partidos, así que estamos pensando en otra persona aunque no manejaremos nombres hasta no tomar la decisión. Tenemos tiempo, las cosas se van armando poco a poco”, dijo el nuevo entrenador de la selección de Ecilda Paullier.

INDEPENDIENTE| Respecto al equipo donde actualmente se desempeña, Ferrari dijo que considera “que Independiente ha sido un equipo competitivo, el año pasado fue un año muy largo y a todos nos costó arrancar esta temporada. A algunos futbolistas les costó más que a otros el arranque, porque desde que terminó el último partido con Campana no se movieron más y eso se notó mucho”.

Explicó Ferrari que “cuando llegamos a la primera práctica notoriamente algunos tenían unos kilos de más, había poco ritmo, eso nos fue costando bastante aunque en la copa no hicimos un mal papel”.

El entrenador fundamentó su concepto expresando que “los partidos que perdimos mal fueron ante San Rafael pero en líneas generales hicimos un buen juego, pero erramos muchas oportunidades y ellos cuando llegaron anotaron, pero con Nacional hicimos buenos partidos, perdimos de locales y empatamos de visita y con Artesano El Caño, ganamos y empatamos, así que la serie se definió con los partidos ante San Rafael pero en el juego no estuvimos lejos”.

Sobre la temporada de liga expresó que “en el Apertura creo que terminamos bien, pareciéndonos al año pasado, pero no clasificamos por saldo de goles y por algunos momentos malos que tuvimos como el partido ante Oriental en Rodríguez, que merecíamos ganar y lo perdimos pasada la hora”.

“La serie fue muy pareja, tenemos un plantel corto y pocos reemplazos, esa es una realidad, pero vamos a seguir trabajando con la gurisada, apuntando a estar lo más arriba posible”, dijo Ferrari.

Finalmente Ferrari se refirió al plantel “corto” de Independiente y explicó que “en el caso de Agustín Guerra que es un jugador que siempre está entrenando sufrió un desgarro en el primer partido del año y no es un jugador que pueda reemplazarse fácilmente. No lo tuvimos en toda la copa ni en los primeros partidos de la liga; perdimos a Cristian Sellanes que era otra pieza fundamental del año anterior, otros rendimientos fueron mejorando durante el desarrollo de la temporada y uno asume también su responsabilidad por lo que le toca”.

Por Jorge Gambetta.