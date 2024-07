Cómo vio el partido ante Artigas, el técnico verde Fernando Rodino

Finalizado el encuentro La Semana habló con el entrenador Fernando Rodino que de primera mano indicó que «fue un partido complicado. No encontramos el juego por las bandas y tampoco por adentro». Destacó del rival que «ellos se cerraron bien con una línea de cuatro, un tapón y otra línea de cuatro por delante» lo que llevó a Juventud a pensar en poco más la generación de juego para finalmente poder dar vuelta el resultado final.

Para el «Fanta» Rodino «la expulsión de ellos nos favoreció «tras una dura entrada de Taño sobre Vidal que estuvo bien decretada”. Sobre la incidencia el entrenador verdolaga comentó, «estábamos de frente y pegó un pisotón. Son reacciones de un jugador que en este caso nos favoreció», dijo, agregando luego que «pudimos sacar ventaja porque ellos se tuvieron que replegar y ahí entramos a circular un poco más la pelota y llegar por las bandas» generándole un desgaste al conjunto albirrojo.

Cuando el encuentro parecía complicarse y el tiempo era el principal enemigo de Juventud, aparecieron los jugadores más experientes para dar vuelta la historia, que según Rodino, «con la clase y la calidad de jugadores que tenemos como Seba (San Martín), que hace ese gol en la pelota quieta, el centro de Lucas Peraza y después el gol del Lea (Perdomo), ahí sacamos diferencias», para sumar tres unidades de local y mantener el puntaje perfecto.

Para ganar el juego hubo que echar mano al banco y buscar variantes, ya que la visita comenzó con ventaja e ímpetu la etapa complementaria. En este contexto Rodino dijo que «(Artigas) arrancó muy bien, nos estaban llegando. La idea era tomar un poco más la pelota porque Juanjo (Facal), no la estaba agarrando en el medio, si bien estaba haciendo un despliegue bárbaro en el ida y vuelta» por eso buscó «la pausa que necesitábamos», que la consiguió con el ingreso de Leandro Perdomo que no fue titular por una molestia que arrastraba y en el entendido del entrenador no estaba para los 90 minutos. Los cambios seguían llegando para llevarse los tres puntos y en este punto el entrenador expresó, «después entró Hiojan (Guerra) que lo hizo muy bien para intentar jugar más cerca de Fede (Ferrari)».

El resultado se logró con los goles de los de experiencia que para el entrenador, «cuando tenés este tipo de jugadores siempre esperás un poquito más» ya que aportan armas y la paciencia necesaria para lograr los resultados.

Pero además de la experiencia, Juventud sigue mostrando caras nuevas en el primer equipo. En esta oportunidad le tocó a Donatto Gandini que jugó un minuto y en palabras del entrenador «tiene unas condiciones bárbaras el gurí. Ayer estuve viendo juveniles y jugó muy bien de doble 5», lo que derivó en la convocatoria para este encuentro. Rodino explicó que Gandini «ya había trabajado con nosotros el año pasado y había jugado en tercera y hoy le tocó entrar por Sebastián (Torena)» que salió acalambrado. “La cantera que tiene el club da para manotear» y seguir probando jugadores para el futuro, dijo.

Por Nelson Guillermo.