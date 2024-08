Comienza la Copa AUF Uruguay y la actividad local se adapta

Comienza este sábado 10 de agosto la Fase Preliminar de la Copa AUF Uruguay que constará de dos etapas eliminatorias y por ello la Liga Mayor no fijó actividad en Primera División y la Liga Regional adelantó el pasado miércoles el partido entre La Paz y Juventud Unida.

Precisamente el equipo libertense viaja en la tarde de este sábado a Trinidad para enfrentar a Porongos en el Juan Antonio Lavalleja a partir de las 15 y 30 horas. A la misma hora en el Batalla de Sarandí de Sarandí Grande, Boquita recibirá a Río Negro.

Campana por su parte viajará mañana domingo 11 a Empalme Olmos para medirse a partir de las 15 y 30 ante Ferrocarrilero en el Estadio Hugo Rava. Estas actividades postergaron la disputa de la Copa A de OFI.

Liga de Ecilda

La Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier adelantó el pasado miércoles 7 de agosto el inicio de la 10ª fecha del Torneo Apertura en Primera División con el partido que en el 1° de Mayo igualaron 2 a 2 La Paz y Juventud Unida.

El complemento se jugará mañana domingo 11 en horarios de 13 y 30 y 15 y 45 para Reserva y Primera División respectivamente. Por la Serie A, jugarán en el Edgar Larramendi Ciudad del Plata y Huracán de Juncal y en el Rubén Elvira de Ecilda Paullier el clásico de Sacachispas y Artigas.

Por la Serie B, habrá dos partidos que definirán los dos semifinalistas. En el Ricardo Reyes, San Rafael recibirá a Independiente; en el José Pollero, Juincam será local ante Rampla Juniors y en el Ángel Buela, Oriental enfrentará a River de Panta.

También se disputará el domingo 11 de agosto, la 6ª fecha del Torneo Integración Femenino. A partir de las 10 de la mañana en el Complejo 1° de Mayo Juventud Unida recibirá a Oriental.

Los otros partidos se disputarán en Colonia, a las 10 y 15 Reinas del Plata se medirá ante Maracaná y a las 12 y 30 Juventud de Colonia ante Ciudad del Plata.

Formativas

En las Divisiones Formativas se jugará parcialmente en la tarde de este sábado 10 de agosto la 1ª fecha del Torneo Experimental Sub 15 y la primera del Torneo Intermedio de Sub 17. En el 1° de Mayo, Cimarrones oficiará de local de Juventud Unida a las 13 y 30 en Sub 15 y a las 16 y 45 en Sub 17. En el mismo horario en el Rubén Elvira, Sacachispas será local de Oriental.

En el Edgar Larramendi a las 12 y 14 y 15 respectivamente, se medirán en Sub 15 y Sub 17 Ciudad del Plata y Bella Vista. El complemento irá el martes 13 en el Ricardo Reyes a las 19 y 45 en Sub 15 y el miércoles 14 de agosto a la misma hora con el choque entre San Rafael e Independiente.

Fútbol Infantil

La Liga San José de Fútbol Infantil jugará en la tarde de este sábado la 14ª y última fecha del Torneo Inicial. Por la Serie A Juventud Unida será local ante Sacachispas, Río Negro recibirá a San Rafael y Treinta y Tres se medirá ante Independiente.

Por la Serie B Campana será local ante River Plate, Las Palmas recibirá a Universal y San Lorenzo se enfrentará a Nueva Unión. Todas las actividades comienzan a las 13 y 30 horas.

MTB

Mañana domingo 11 de agosto desde las 10 de la mañana se disputará en Colonia Italia una nueva edición del Desafío 2 Colonias de Mountain Bicke. La actividad se concentrará en la Sociedad de Fomento Rural cito en el kilómetro 59 de la Ruta 45.

Liga Mayor

No habrá actividad de Mayores en la Liga Mayor de Fútbol de San José que el miércoles completó la última fecha regular del Torneo Apertura.

En Formativas, la undécima fecha comenzará en la tarde de este sábado 10 de agosto con el partido entre Central y San Lorenzo en el Camunda Gil. Este domingo se medirán Universal y Río Negro en el Pedro Chanquet, Tito Borjas y Los Cardenales en el Bosque Artigas, Atlanta El Gráfico y River Plate jugarán en el García Betbeder, el martes jugarán en el Chanquet en Sub 17 Universal y Río Negro, en el Bonifacio Antognaza Nacional y Treinta y Tres y en el Camunda Gil Central ante San Lorenzo; Campana tiene fecha libre.

Por el primer Torneo Senior en la tarde de este sábado 10 Weasel Boys se medirá en su cancha ante Central, mañana domingo se enfrentarán Atlanta El Gráfico y Nacional, Cagancha y River Plate, San Lorenzo y Universal y Treinta y Tres frente a Tito Borjas, todos los partidos corresponden a la 9ª fecha.

Imagen de archivo (Porongos, rival de Juventud en la tarde de este sábado).

Por Jorge Gambetta.