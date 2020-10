Comienza la actividad de formativas en el departamento

Este fin de semana comienza la actividad de divisiones formativas simultáneamente en la Liga Mayor de San José y en la Liga Regional de Ecilda Paullier.

En la Liga Regional de Ecilda Paullier serán seis los equipos participantes, al tiempo que la Liga Mayor de San José tendrá once participantes en Sub 17 y diez en Sub 15.

A continuación repasamos los detalles de la primera fecha en ambos torneos.

ECILDA PAULLIER

En la Liga de Ecilda Paullier los seis equipos jugarán dos ruedas todos contra todos clasificando los cuatro primeros a play-off. En esa segunda instancia tanto el primero como el segundo de la tabla tendrán la ventaja de la localía en sus cruces con el cuarto y el tercero respectivamente.

La temporada formativas llevará el nombre de Agustín González y Yhonhy Coitinho, los dos chicos de Juincam fallecidos tiempo atrás. A su vez el premio fair play también lleva nombre compartido: “Alberto Rapetti Cabrera – Mila Haller Rohrer”. Repasamos detalles de la 1ra fecha.

Domingo 4 de octubre

JUVENTUD U. VS CIUDAD DEL PLATA

Hora 14:00 en Sub 15 y hora 16:15 en Sub 17

Cancha: Juventud Unida

Árbitros en Sub 15: Manuel Mauri, Danilo González y Omar Negretti

Árbitros en Sub 17: Omar Negretti, Danilo González y Manuel Mauri

Domingo 4 de octubre

ORIENTAL VS SACACHISPAS

Hora 14:00 en Sub 15 y hora 16:15 en Sub 17

Árbitros en Sub 15: Martín Deffes, Marcelo De Armas y Miguel Deledon

Árbitros en Sub 17: Miguel Deledon, Marcelo De Armas y Martín Deffes

Domingo 4 de octubre

SAN RAFAEL VS INDEPENDIENTE

Hora 15:00 en Sub 15 y 17:00 en Sub 17

Árbitros en Sub 15: Carlos Perdomo, Alejandro Mesa y Herwin Hernández

Árbitros en Sub 17: Herwin Hernández, Alejandro Mesa y Carlos Perdomo

LIGA MAYOR DE SAN JOSÉ

En la Liga Mayor se jugará una rueda todos contra todos y los ocho primeros de cada categoría clasificarán a los play-off. Esta segunda fase será a un solo partido y en los cruces quien esté mejor ubicado en la tabla tendrá la ventaja de ser local y la ventaja de que con tan solo empatar avanzará de fase.

A continuación los detalles.

Sábado 3 de octubre

UNIVERSAL VS RIVER PLATE

Hora 14:15 en Sub 15 y hora 16:15 en Sub 17

Escenario: Pedro Chanquet

Árbitros en Sub 15: Valeria Adán, Álvaro Silva y Nicolás Azuri

Árbitros en Sub 17: Nicolás Azuri, Álvaro Silva y Valeria Adán

Sábado 3 de octubre

TREINTA Y TRES VS NACIONAL

Hora 14:15 en Sub 15 y hora 16:15 en Sub 17

Escenario: Cancha de Treinta y Tres

Árbitros Sub 15: Javier Larre, Adrián Manrique y Mirta Lapizaga

Árbitros Sub 17: Mirta Lapizaga, Adrián Manrique y Javier Larre

Domingo 4 de octubre

RÍO NEGRO VS CENTRAL

Hora 9:00 en Sub 15 y hora 11 en Sub 17

Escenario: Parque 19 de abril

Árbitros en Sub 15: Javier Larre, Gabriel Stancheff y Nicolás Azuri

Árbitros en Sub 17: Nicolás Azuri, Gabriel Stancheff y Javier Larre

Domingo 4 de octubre

SAN LORENZO VS CAMPANA

Hora14:15 en Sub 15 y hora 16:15 en Sub 17

Escenario: Cancha de San Lorenzo

Árbitros en Sub 15: Diego Deledon, Maximiliano Dutruel y Oscar González

Árbitros en Sub 17: Oscar González Maximiliano Dutruel y Diego Deledon