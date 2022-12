Comenzó preparación de la Sub 17, de cara a su participación en torneo de OFI

Comenzó el viernes en la Plaza de Deportes de Libertad la preparación de la Selección Sub 17 de la Liga de Ecilda Paullier a cargo del entrenador Marcelo Perdomo. El Torneo del Sur comienza el sábado 14 de enero con 11 equipos divididos en dos series de cuatro y una de tres.

San José Interior, San José Capital, Colonia Capital y Colonia Interior integran la Serie A, que clasificará a los tres mejores a las fases definitorias del Sur. Sólo los dos finalistas del Sur avanzarán a la Fase final del Campeonato Nacional de Selecciones.

SORPRESA | En diálogo con La Semana el entrenador Marcelo Perdomo dijo que su designación le tomó “por sorpresa porque este proceso ya se venía trabajando durante el año con Mauro Güenaga que había participado del Torneo Integración AUF/OFI y estaba proyectado que él continuara con esa base de jugadores para los torneos de verano”.

Sin embargo Perdomo agregó que “fue una sorpresa que tomamos con alegría y confianza, es un desafío que implica resolver muchas cosas en poco tiempo y estamos aún organizando todo para tratar de llegar de la mejor forma al inicio de la competencia”.

El entrenador destacó que “lo bueno es que hay muchos jugadores que ya los conozco y parte del Cuerpo Técnico ya los conoce, a los de Juventud los dirigimos el año pasado, a los de Independiente también los conocemos y pudimos verlos en esos partidos que jugaron con la Sub 16 porque nosotros dirigíamos la Sub 15 y jugábamos después que ellos. Sin dudas que de todos modos el tiempo que tenemos es muy acotado, con las fiestas de por medio”.

En cuanto a los futbolistas que estaban jugando la final Sub 17 de la Liga y no participaron del primer movimiento del día viernes, Perdomo dijo que “como todas las cosas tienen su parte buena y su parte mala. Lo bueno es que esos jugadores van a llegar en pleno rodaje, quizás con cierto cansancio físico y psicológico que habrá que evaluar” y agregó que “en el primer entrenamiento citamos a los jugadores de Juventud y San Rafael para que estuvieran en la presentación y conocieran al Cuerpo Técnico y al Coordinador Eduardo Pereira y además llenar una ficha personal con sus datos. Después se fueron a entrenar con sus equipos para la final del torneo de la liga, a partir del lunes ya contaremos con todo el plantel preseleccionado”.

EL TORNEO | Sobre el formato dado al Torneo del Sur el entrenador dijo que “si bien me sorprendió un poco que en las series de cuatro clasifiquen tres creo que la forma de disputa está bien. Estamos muy confiados en base al último antecedente de la Liga de Ecilda que fue muy bueno, se pudo pasar la fase de grupos y esos pequeños logros que se van consiguiendo son un mensaje para los que venimos atrás, estamos convencidos que se puede ser competitivos porque en la Liga tuvieron una buena competencia y quizás los jugadores noten que el fútbol es más dinámico y creo que los procesos de selecciones deberían generar mejoras a los jugadores y a la Liga misma”.

El proceso será a contra reloj y el entrenador lo sabe perfectamente. Perdomo dijo que “no tenemos mucho tiempo y por lo tanto apostamos a continuar el proceso. No tenemos tiempo para poder salir a captar jugadores para incorporar, ahora debemos apoyarnos mucho en lo que han sido los procesos anteriores en Sub 16, pero teniendo en cuenta que son chiquilines que antes han tenido procesos Sub 14 y Sub 15 y eso es una ventaja porque saben cómo es trabajar en una selección, ya saben lo que es ir a jugar a un estadio ajeno. Falta ver cómo influyen esas experiencias, a nosotros nos toca evaluar y elegir de la mejor manera”.

RÉGIMEN | El técnico aún está en plena planificación de su trabajo. Dijo que les están quedando “cuatro semanas de trabajo. Será muy difícil que podamos entrenar todos los días, tenemos acordado un calendario muy bueno de partidos amistosos de ida y vuelta con Canelones y Flores y en función de esos partidos iremos planificando los días libres, que nos queden para evaluar cómo vienen con el tema de las cargas, el rendimiento, lo físico, lo mental”.

El Fixture establece partidos los sábados y miércoles. Perdomo explicó que “es un desafío para el Cuerpo Técnico, es un desafío para los jugadores, se deben extremar cuidados, evaluar lo que ellos resignan, si tuviéramos toda las comodidades entrenaríamos todos los días, pero debemos adaptarnos a las realidades, hay chiquilines que viven en Rodríguez, hay uno que vive en Santa Lucía, hay chicos de Ecilda Paullier; hacerles viajar todos los días de lunes a viernes puede ser complicado, por eso hemos pensado en armar alguna jornada de doble horario con un movimiento en la mañana, un almuerzo todos juntos y volver a entrenar en la tarde para ganar un día más y que viajen un día menos”.

Ese sería un ideal que maneja el entrenador, “pero son cosas que tendremos que resolver en los próximos días porque dependemos también de los lugares de entrenamiento que podamos disponer. Nos entusiasma mucho porque este es un torneo precioso porque es el telonero de la selección mayor”.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: archivo La Semana.