Comenzó la Copa Nacional de Selecciones de inferiores para las ligas josefinas

Comenzó el pasado sábado 10 de agosto una nueva edición de la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15. Por la Serie D las selecciones de San José Interior (Ecilda Paullier) enfrentaron a las de la Federación Colonia en el Estadio Casto Martínez Laguarda. En la ciudad de Colonia en tanto se enfrentaron por el mismo grupo los sectores capitales de Colonia y San José.

SUB 14| El debut de la Sub 14 de Ecilda Paullier fue con derrota ante la “rojita” de la Federación Colonia (Colonia Interior) por tres tantos contra cero.

El conjunto visitante superó al local en todas sus líneas, Gabriel Luján, Francisco Rivero y Enzo Bidegaray fueron los autores de los goles.

San José por su parte se impuso por la mínima a Colonia como visitante con gol de Nicolás Maciera.

SUB 15| En el encuentro de segunda hora fue empate a uno entre Ecilda Paullier y la Federación Colonia, Faustino Rojas anotó para el conjunto local mientras para la visita lo hizo Nicolás Da Silva.

En Colonia mientras tanto fue victoria locataria por la mínima diferencia con gol de Genaro Rebagliatti.

En la próxima fecha los representativos de la Liga de Ecilda Paullier serán nuevamente locatarios en el Casto Martínez Laguarda ante Colonia Capital mientras los de la Liga Mayor visitarán a la Federación Colonia.

FORMATO| En la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 participan 26 equipos de todo el país divididos en cinco series de cuatro y dos de tres. En todos los casos en la fase de grupos se juegan dos ruedas todos contra todos (6 fechas). Los dos primeros de cada serie clasifican a la siguiente fase junto a los dos mejores terceros de las series de cuatro equipos.

Las llaves en la segunda fase (octavos de final), se establecerán por cercanía geográfica. Las siete series están integradas de la siguiente manera: Serie A: Artigas, Belén, Salto y Guichón; B: Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco; C: Río Negro, Young, Soriano y Flores; D: Colonia Capital, Colonia Interior, San José y Ecilda Paullier; E: Durazno Florida, Canelones y Tala; F: Maldonado, Pando y Soca; G: Chuy, Treinta y Tres y Cerro Largo.

En el torneo de Sub 15, participan 31 selecciones divididas en siete series de cuatro equipos y una de tres, avanzarán a la segunda fase solamente los dos primeros. En caso de clasificar a la segunda fase las dos selecciones de una misma liga la Sub 15 arrastrará a la Sub 14 en cuanto a las localías.

El primero de la Serie D se enfrentará en octavos al segundo del C y el primero del C jugará ante el segundo del D. Las series de Sub 15 son: A: Artigas, Salto y Guichón; B: Rivera, Tacuarembó, Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco; C: Río Negro, Soriano, Flores y Young; D: Colonia Capital, Colonia Interior, San José y Ecilda Paullier; E: Tala, Canelones, Durazno y Florida; F: Maldonado, Pando, Lavalleja y Soca; G: Chuy, Cerro Largo, Treinta y Tres y Río Branco; H: Batlle y Ordóñez, Sarandí del Yí, José P. Varela y Vergara.

Imagen tomada de la página de Facebook de Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Jorge Gambetta,