Comentario y detalles del partido en que la selección de San José Capital le ganó a la de Ecilda Paullier

Los dos representantes del departamento en el Torneo del Sur llegaban empardados y como líderes de la Serie A al choque de cierre de la primera mitad del calendario, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, donde oficiaba como local el equipo del Interior. La noche y los protagonistas presagiaban un buen partido de fútbol, al que concurrieron más de 1000 espectadores que no se vieron defraudados más allá de las simpatías de cada quién.

Apenas había pitado el fernandino Carlos Sotelo y Agustín Burgos aprovechó una desinteligencia entre Rebollo y su arquero y en dos oportunidades se perdió la apertura, primero con el arco a su disposición le pegó al horizontal y recibiendo el rebote cuando quiso definir apareció la pierna salvadora de Diego Rodríguez para rechazar en la línea.

TRÁMITE| Tras ese sorpresivo comienzo San José Interior impuso su ritmo y fue protagonista del trámite del juego. Zoppi estuvo cerca de media distancia y Federico Lamaisón tuvo su primer mano a mano ante Gonzalo Ruiz, cuando apenas corrían poco más de 10 minutos de juego.

San José Capital parecía no responder al ritmo que estaba imponiendo su rival y recién a los 15 pudo exigir a Facal en una pelota quieta que derivó para Juan Manuel Gómez de bolea para que el arquero contuviera en buena reacción. Burgos volvió a tener su chance en la salida rápida para quedar frente a Ruiz y hacerle ya responsable del cero en el partido.

Transcurridos los primeros 20, el equipo de Firpo controlaba el ritmo y tenía la pelota, llegando con peligro pero sin afinar el último pase o la definición.

EL GOL| Y goles errados son goles en contra, eso dice el manual y San José Interior lo sufrió en carne propia. Una pelota perdida en el medio fue llevada al fondo por Agustín Díaz que centró atrás para que Gáspari la mandara al arco, donde encontró la mano de Zoppi. El claro penal lo ejecutó un especialista como Pedro Vico, Facal le adivinó el palo y rechazó con la mala suerte que el rebote fue directo a la cabeza del ejecutante, que la mandó al fondo de la red.

“No se lo merece”, dijo el gol, amo del fútbol, pero el conjunto blanco se ponía en ventaja y ganaba tranquilidad. El azul por su parte acusó el impacto, aunque siguió controlando el trámite, pero sin generar tantas oportunidades como en la primera mitad del tiempo.

Lamaisón tuvo su segunda chance ante Ruiz cuando ingresó en velocidad por derecha, volvió a ganar Ruiz que seguía apoderándose de la hermosa noche maragata. El partido se hizo de ida y vuelta y Facal también se destacó ante un cabezazo de Juan Manuel Gómez, que apareció muy solo ante una pelota de aire que llegó al área.

Antes de los 40, Mauricio Ortega anotó pero la jugada fue invalidada por la asistente por posición adelantada de Ferrari. En una jugada que pudo terminar en blupper Pedro Vico percibió que Facal estaba algo adelantado y probó desde lejos, el arquero quiso retroceder y contener el útil que se le escapó y por centímetros se fue al córner. En el final otra vez apareció Gonzalo Ruiz para ahogarle el grito de gol a Ferrari.

COMPLEMENTO| El equipo de Martín Firpo salió con la misma intención al segundo tiempo. Volvió a generar chances pero volvió a desaprovecharlas, Yonathan Bentancor tras habilitación de Torena, también llegó para que Ruiz se luciera. Burgos anticipó y cabeceó un centro y la mano de Ruiz pudo desviar.

La historia del primer tiempo amenazaba repetirse y efectivamente ocurrió tras un tiro de esquina que Díaz jugó en corto para Gáspari que entró al área y metió un tremendo remate al segundo palo. Nada que hacer para Facal, las individualidades aparecen cuando deben aparecer y la genialidad del “Chuky” siempre le sobrevuela, 2 a 0 y parecía que el pleito estaba liquidado aunque recién transcurrían poco más de 50 minutos de juego.

Firpo arriesgó con una línea de tres, salió San Martín por Leandro Perdomo y Zoppi le dejó su lugar a “Chucarro” López para repoblar la ofensiva. Por su parte el equipo albo buscaba pararse firme atrás y buscar los espacios que dejaba la azul en busca del descuento, así Braian Posse tuvo su oportunidad que salvó en la línea Agustín Belarmino.

Los once de Firpo antes y después de las variantes y los goles nunca renunciaron a ir a buscar el arco de Ruiz y si el arquero de Universal fue protagonista también lo fue Facal que sufrió algunas llegadas rivales en los contraataques albos.

El resultado final no se condice con lo que fue el partido, pero en el fútbol no existen los merecimientos, gana el que hace más goles. San José Interior pudo hacer dos, cuatro o cinco y no hizo ninguno. El equipo de Cabrera hizo los que debió hacer, no generó muchos más aunque ambos conjuntos jugaron un partidazo, parejo, con pierna fuerte pero sin malas intenciones. Destacable lo de Gáspari que tras su gol hizo un gesto a la tribuna como pidiendo disculpas. El Chuky fue parte del proceso que han vivido la mayoría de los futbolistas de Ecilda Paullier.

El próximo miércoles el equipo de Martín Firpo viajará a Nueva Helvecia para enfrentar en la fecha 4 a Colonia Interior, mientras en el Casto Martínez Laguarda volverán a enfrentarse San José Capital ante Colonia Capital.

DETALLES

Torneo del Sur – Categoría Absoluta

3ra. Fecha – Serie A

Sábado 21 de enero de 2022

Estadio Casto Martínez Laguarda

Público: 1200 espectadores

Árbitros de Maldonado: Carlos Sotelo, Ruben López y Jessica Blanche

SAN JOSÉ INTERIOR (0)

Nicolás Facal, Agustín Belarmino, Mauricio Ortega (23’ TA), Sebastián San Martín (60’ x L. Perdomo), Nahuel Urse (71’ x Facundo Lamaisón), Kevin Torena (82’ x A. Rodríguez), Yonathan Bentancor (71’ x C. Sellanes), Maximiliano Zoppi (27’ TA/60’ x S. López), Federico Lamaisón, Agustín Burgos, Federico Ferrari. DT: Martín Firpo

SAN JOSÉ CAPITAL (2)

24’ Pedro Vico

54’ Santiago Gáspari

Gonzalo Ruiz, Maximiliano Britos, Nicolás Rebollo (72’ TA), Diego Rodríguez (50’ TA), Agustín Díaz (81’ x T. Val), Daniel Martínez (55’ A. Acosta), Fabricio González (16’ TA/60’ x B. Posse), Leandro Navia, Santiago Gáspari (81’ x JM Alonso), Pedro Vico, Juan Manuel Gómnez (55’ x F. Pérez). DT: Gustavo Cabrera

POSICIONES TORNEO DEL SUR

Serie A – Categoría Absoluta

SERIE A PJ PG PE PP GF GC SDO PTS

San José Capital 3 2 1 0 4 1 3 7

San José Interior 3 1 1 1 2 2 0 4

Colonia Interior 3 1 0 2 3 5 -2 3

Colonia Capital 3 0 2 1 1 2 -1 2

Imagen tomada de la web.

Por Jorge Gambetta.