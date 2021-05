Cimarrones busca mantener viva la llama del rugby en sus planteles pese a las medidas restrictivas

La pandemia tendrá consecuencias más allá de sus efectos específicos. La inactividad física de más de un año – salvo cortos intervalos –, se hará sentir física y emocionalmente según prevén diversos especialistas. Por ello y de diferentes modos algunas instituciones deportivas están procurando aprovechar este prolongado impase de sus actividades oficiales para sostener las infraestructuras y los vínculos con sus planteles deportivos.

Tal es el caso de Cimarrones, la única institución de rugby del departamento, ha seguido trabajando tanto en su campo deportivo como en aspectos referidos a sus ingresos económicos. Leonardo Laveglia, vocero de la institución habló con La Semana respecto a cómo los anaranjados se preparan para cuando se pueda retomar la actividad.

COSTOS| Laveglia dijo que “está todo inactivo pero los gastos del club siguen estando, la luz hay que pagarla igual, el agua hay que pagarla, el pasto sigue creciendo, el mantenimiento del tractor con el que cortamos el pasto hay que seguir haciéndolo, hay que pagar combustible, son gastos que deben enfrentarse para que el club no se caiga”.

Asimismo el dirigente dijo que “tampoco podemos perder el cuadro digno que teníamos, hay que mantener a los jugadores aunque no puedan jugar, ver cómo hacen para entrenar en su casa. Es un momento complicado pero en este sentido, el cuerpo técnico siempre intenta que manden algún video con las actividades o rutinas que están haciendo”.

Según dijo Laveglia “los gurises se han copado bastante con este tema y ha salido todo bastante bien en ese sentido” y agregó que “hemos mantenido el contacto con los planteles. Ahora como para financiar los gastos hicimos una venta de pizzas entre el plantel, cada uno tenía que vender pizzas entre sus familias o amigos. Eso se movió bastante lindo y de alguna manera vamos a solventar un poco los gastos, siempre tratamos de mantener ese vinculo por un motivo u otro”.

VÍNCULOS| En cuanto al estado anímico y al nivel de entusiasmo que se percibe entre los jugadores, Laveglia dijo que “todos tienen ansias de volver pero antes, cuando se paró, se dijo que era por una semana o por un mes, ahora es una incertidumbre porque no se sabe cuándo se va a volver. De todas maneras no se ha perdido el contacto, los muchachos siguen todos activos, pero ya no se sabe si se vuelve este año o no, es complicado”.

Cimarrones había tenido un buen reinicio de actividades al comienzo del año. Laveglia explicó que “nos duele respecto al arranque que habíamos tenido, porque habíamos logrado lindo cuadro, se habían ganado algunos partidos, se había generado una linda química entre nosotros”.

ENTRENADORES| Pero no solamente se piensa en los jugadores, también los entrenadores han recibido capacitación. Laveglia dijo que “siempre la URU (Unión de Rugby del Uruguay), busca la capacitación, a veces son cursos de salud, ahora se hizo uno para entrenadores, para los entrenadores amateurs. Fue un curso virtual con algunas clases en Montevideo un sábado por mes, siempre vienen bien estas capacitaciones”.

Para el dirigente “siempre suma tener charlas con gente de más experiencia y ante la inactividad y el tiempo libre los muchachos se sumaron”. Comentó además que “los cursos los dictaban entrenadores uruguayos, pero son entrenadores de entrenadores”.

Vale agregar que los cursos semi presenciales constan de niveles 1 y 2, orientados respectivamente a quienes trabajan con grupos infantiles, juveniles o mayores bajo supervisión de un Head Coach y para entrenadores a cargo de equipos juveniles o mayores. Los responsables de los cursos, que comenzaron en abril y terminarán en junio son Ignacio Inchausti, Martín Mendaro e Ignacio García, además de algunos referentes invitados como pueden ser otros entrenadores o árbitros.

En otro orden Cimarrones, además del corte periódico del césped, ha realizado la re-siembra de semillas. Laveglia contó que “cada 15 días se pasa el tractor para cortar el pasto y vimos que se necesitaba en algunas partes de la cancha reforzar con semilla”. Los integrantes de Cimarrones hablaron con una semillera de la zona y “nos donaron algunos bolsones así que aprovechamos para resembrar y como no se está usando la cancha puede venirse muy bien, sabemos que ha brotado parejo y tal vez en algún lugar se precise reforzar un poco, estamos intentando no dejarnos estar para que cuando podamos volver tener todo preparado”.

RECURSOS| La forma de solventar los gastos permanentes de la actividad es muy simple. Laveglia explicó que “los gastos mensuales que se originan siempre los estábamos solventando entre jugadores y técnicos o se hacía alguna venta de pizzas o ñoquis. Ahora surgió la chance de hacer una campaña de socios colaboradores que pagarán una cuota de 150 mensuales”.

Comentó que “procuramos que no sea muy costoso para nadie y a nosotros si podemos juntar 20 socios colaboradores nos ayuda mucho, se puede pagar la luz, el agua, o el combustible del tractor. Si se vuelve a la actividad podemos también contar con un fondo mínimo para pagar algún viaje, que tenemos por delante viajes a Artigas o Rivera, contar con algo que alivie el bolsillo de los jugadores”.

Laveglia recordó que “todo surgió hace un tiempo, queríamos hacer un carné de socio; algo lindo, prolijo, porque hoy en día los que pagan la cuota son los jugadores y algún vecino del club, pero hace unos días por Instagram nos llegó un mensaje de alguien de Libertad que quería ser socio, entonces lo hablamos, no le íbamos a cobrar una cuota de 300 pesos si la persona no iba a poder usar ni gimnasio, ni las instalaciones, no puede ir a ver los partidos”.

Fue así que “surgió la idea del socio colaborador, elegimos a uno de nosotros para que una vez por mes vaya a cobrar esas colaboraciones y facilitarle también a las personas que puedan pagar en sus casas. Quienes quieran sumarse pueden contactarnos por las redes sociales o a través del celular de Leandro que es 096 279 706 que será el encargado de la cobranza”.

Por Jorge Gambetta.