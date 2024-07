Campana comprometió sus aspiraciones de pasar a semifinales del Apertura tras perder con Central

Central y Campana abrieron el sábado 13 la segunda fecha de la Serie A del Torneo Apertura de la Liga Mayor en el Casto Martínez Laguarda. El tricolor comenzó sorprendiendo a su rival con gol de Andrés “Pichingo” Delgado tras una buena habilitación de Joaquín Ramos cuando el cronómetro apenas superaba los 15 segundos del pitazo inicial.

Campana intentó aprovechar el impacto anímico pero no pudo afinar sus intentos ofensivos. Tras unos minutos el decano comenzó a reaccionar y lentamente se fue acercando al arco de Edinson Méndez que le agradeció la complicidad al horizontal ante un remate de Julio Rodríguez que sacudió los caños.

Poco a poco Central, con cautela, se fue adelantando y el tricolor le cedió terreno procurando mantener la ventaja y quizás esperando una salida de contraataque.

La estrategia le valió al tricolor, Central no podía permear la cerrada defensa del rival y así empezó a probar de media distancia generando algunas chances. Méndez tuvo algunas intervenciones que le permitieron sostener el resultado.

El ingreso de Nahuel Fagián le cambió el panorama al equipo de Nicolás Chalela. Desde que pisó el campo se volvió un tormento para los marcadores visitantes, como contrapartida el tricolor no podía concretar el segundo, Dilan Aguiar combinó con Delgado y en el cierre de la pared el remate fue rechazado por el arquero Sánchez.

DERROTA| Casi en la réplica de esa jugada llegó el empate por intermedio de Ronaldo Barrios, ex futbolista campanero, que aprovechó entrando por el segundo palo ante un tiro de esquina y metió el frentazo para sacudir la red.

A partir del empate los dos salieron a buscar el arco rival y ambos pudieron aumentar; los minutos parecían correr hacia la igualdad pero en los suspiros del tiempo reglamentario apareció la genialidad de Fagián que dejó marcadores por el camino y mandó una pelota al área chica que aprovechó Ignacio Guardado para sorprender a las espaldas de los defensas y vencer el esfuerzo del “Choco” Méndez.

El entrenador Matías Chacón alineó a Edison Méndez, Rodrigo Mackinon (I. Santana), Mateo Antúnez, Bruno García, Dylan Aguiar, Jonás De León (S. Gáspari), Elías González, Gianfranco Rodríguez, Ignacio Torena, Joaquín Ramos (G. Bruzzone) y Andrés Delgado.

APERTURA| El complemento de la fecha en la Serie A se disputó el domingo 14, por la mañana en el Estadio Casto Martínez Laguarda, donde Nacional derrotó 2 a 1 a San Lorenzo. Lucas Berruti y Emiliano Núñez anotaron para los tricolores y Juan Manuel Alonso lo hizo para el azulgrana.

En la tarde dominguera en el García Betbeder, Atlanta El Gráfico logró su primera victoria en (al menos), las últimas tres temporadas al superar 4 a 3 a Los Cardenales. Dos de Maicol Conde más los aportes de Braian Perdomo y Marcelo Vázquez para los fusionados; para Los Cardenales marcaron Leandro Santesteban, Leandro Camejo y Esteban Santana.

Posiciones Serie A: Central y Nacional 6 puntos, Atlanta El Gráfico 3, Campana y San Lorenzo 1, Los Cardenales 0. Próxima fecha Serie A: Central vs. Atlanta El Gráfico; Los Cardenales vs. San Lorenzo; Campana vs. Nacional.

Por la Serie B Universal cumplió su fecha libre y sólo jugaron Treinta y Tres y Tito Borjas en El Abasto y fue victoria visitante del borjense por 2 a 1. Anthony Iglesias anotó para el local mientras Ezequiel Núñez y Joel López decretaron la victoria de los del Bosque Artigas.

La fecha se completa el miércoles 17 cuando a partir de las 20 y 30 se enfrenten en el Estadio Río Negro y River Plate.

Posiciones Serie B: Universal, River Plate y Tito Borjas 3 puntos, Treinta y Tres y Río Negro 0. Próxima fecha Serie B: Universal vs. Treinta y Tres y Tito Borjas vs. Río Negro. Los dos primeros de cada serie clasifican a la semifinal del Apertura.

Por Jorge Gambetta.