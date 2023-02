Campana comenzó la preparación para la temporada 2023 en categorías formativas

La formación de futbolistas resulta vital para cualquier institución deportiva y hay equipos que llevan años trabajando de buena manera en las categorías formativas. Campana es una de ellas y los resultados están a la vista con jugadores que transitaron los diferentes procesos y hoy militan o alternan en el plantel principal de los tricolores.

El año pasado volvió al club la dupla técnica integrada por Gerardo “Parda” Gervasini y Víctor “Guiyo” Perdomo, que a partir del pasado jueves comenzaron a trabajar en la planificación de la temporada 2023.

ENTRENAMIENTOS| Gerardo Gervasini dijo a La Semana que “jueves y viernes trabajamos con todos los chiquilines que son del club. Hablo de los que son Sub 15, Sub 17 y los que llegan desde el Infantil y también hicimos un llamado a aspirantes al que respondieron muchos jugadores”.

En cuanto al régimen de trabajo, Gervasini explicó que “la planificación para esta semana será lunes, miércoles y viernes y probablemente el sábado hagamos una jornada en la playa con trabajos que estará coordinando el profe Cristhian Rodino, seguramente sea a partir de las 8 de la mañana para no sufrir mucho las altas temperaturas”.

BALANCE| Respecto a la temporada anterior, el entrenador dijo que “a nivel personal y junto a Víctor Perdomo y Cristhian Rodino creemos que el año anterior fue muy positivo. Llegamos a las dos finales tanto en Sub 15 como en Sub 17; en Sub 17 ganamos el Torneo Clausura y aunque perdimos las finales el balance es muy positivo, participamos con planteles de buena formación, muy tranquilos que nos permitieron trabajar muy bien”.

En cuanto al modo de trabajo de ambos técnicos, Gervasini explicó que “trabajamos juntos con las dos categorías, incluso en los entrenamientos trabajamos con los dos planteles. En caso que haya que hacer algo diferencial con algunos chicos para corregir algo que no comprendieron bien también lo hacemos juntos, porque nos conocemos muy bien desde hace muchos años y ya nos entendemos con una mirada”.

ASCENSOS| Los futbolistas que cada año exceden la edad para las Formativas van pasando a la Sub 23 y Gervasini dijo que “este año pasaron a la Sub 23 unos siete u ocho jugadores desde la Sub 17. Supongo que todos van a poder jugar porque tienen buen nivel, a veces se les puede complicar por temas de trabajo o estudios para poder entrenar”.

El entrenador resaltó que “lo primero que les decimos es que lo disciplinario es fundamental, además cuidamos lo relativo a su formación porque lo deportivo está detrás de esas prioridades”.

Los entrenadores cuentan con la colaboración de una “comisión de padres que apoya mucho. El año pasado no tuvimos ningún problema, trabajamos muy cómodos y eso es fundamental para cualquier entrenador”.

ADAPTACION| Para que el pasaje del fútbol infantil a las formativas, con el cambio de la superficie de juego que a veces puede ser una dificultad Gervasini dijo que “el año pasado hicimos algunos trabajos, creo que fueron dos meses con chiquilines de Cebollas y Baby trabajando los movimientos y las posiciones dentro de la cancha grande”.

Aunque dos meses puede parecer poco tiempo, el entrenador agregó que “aunque parezca mentira todos estos chiquilines que este año se integran a las Formativas ya tienen un conocimiento que aprendieron el año pasado. No fue mucho lo que trabajamos porque a veces no teníamos la cancha y nos encontrábamos una sola vez por semana pero este año ya vimos su integración y ubicación en la cancha”.

Al consultarle sobre esos baches que a veces se producen entre el crecimiento de los futbolistas juveniles que a veces encuentran dificultades para adaptarse al proceso siguiente, Gervasini dijo que “el año pasado Víctor Perdomo presentó un proyecto para la creación de una categoría Sub 14 a nivel de la liga, de pronto no todos los clubes pueden hacerlo, pero la idea es que esos chiquilines que salen del baby puedan jugar, porque se les hace difícil hacerse un lugar en Sub 15, hay cuestiones de físico o de nivel de juego, así mismo algunos juegan, pero otros van quedando rezagados, o siempre son suplentes, se van desmotivando, entonces lo que intentamos con esa propuesta es que cada cierto tiempo puedan tener una competencia de Sub 14”.

Sobre las repercusiones o apoyos que recibió la propuesta el entrenador dijo que “hubo equipos que en principio apoyaron esa idea pero quedó un poco relegada. Habrá que esperar a ver si este año puede lograrse, porque también sería una ayuda a los procesos de selecciones Sub 14 que compiten a nivel de OFI”.

Finalmente sobre la cantidad de chicos que se presentaron a los primeros entrenamientos de Campana Gervasini dijo que “en la primera jornada entre los chiquilines de las Sub 15 y Sub 17 más los que pasaron del baby y los aspirantes que se presentaron teníamos más de 70 jugadores para dos categorías que a lo sumo pueden necesitar 40 y algo de futbolistas para trabajar bien”.

PRIORIDADES| Asimismo habló de la complejidad para la coordinación de los entrenamientos con los diferentes horarios que tienen los jugadores en sus respectivos centros educativos. “Nuestra planificación en época de clases es de doble horario, desde las 10 hasta las 11 y 30 con un grupo que va de tarde a sus centros educativos y después trabajamos entre las 16 y las 18 con los que estudian de mañana y hay chiquilines que viajan y tienen que tener un lugar para bañarse antes de entrar a el liceo o la UTU”.

La idea es formar personas a partir del fútbol y el Cuerpo Técnico de Campana lo tiene claro. Está probado que el vivir del fútbol es un privilegio que solo toca a muy poquitos.

Imagen ilustrativa (de archivo La Semana).

Por Jorge Gambetta.